Orbán Viktor hétfői bejelentésének pontos rendelkezései cikkünk megírásakor még nem jelentek meg jogszabályként, első blikkre azonban szigorúbbnak tűnnek a tavaszi korlátozásoknál. Tavasszal például nem volt kijárási tilalom, csak korlátozás, eleinte az éttermeket nem zárták be, a szállodai vendégfogadást és a családi rendezvényeket sem szabályozták külön, illetve nem volt tiltva a beltéri egyéni sportolás.

Eközben az üzletek nyitvatartását most csak este héttől korlátozzák, a közoktatásban csak a 14 éves kor fölöttiek esetében rendeltek el távoktatást, a temetéseket pedig is 50 főig is engedélyezik. Vagyis nem teljesen egyértelmű, hogy most annyival szigorúbbak lennének a korlátozások, mint amennyivel rosszabbul alakulnak a járványügy számai.

A hétfői bejelentések idején például 5162-vel nőtt az újonnan megfertőzöttek száma, és 55 ember halálát okozta a vírus. Amikor Orbán Viktor tavasszal bejelentette az iskolák távoktatásra átállítását, még nem volt haláleset, és aznap (március 13-án) kilenc új fertőzött volt. Az első komolyan korlátozó intézkedések március 16-i bejelentésekor mindössze egyetlen haláleset volt (az is előző napon), és 11 új fertőzöttről számoltak be az egészségügyi hatóságok, amikor pedig a kijárási korlátozásokat jelentette be március 27-én, egy halálesetről és 43 új fertőzöttről érkezett hír.

Egymás mellé tettünk a frissen bejelentett intézkekdéseket, és azt, hogy mi volt tavasszal:

Intézkedés Ősszel bejelentett korlátozások Tavasszal bevezetett intézkedések Kijárás Tilalom este 8 és hajnal 5 között, ekkor csak munkavégzés, munkából hazajárás vagy egyéb rendkívüli indokkal lehet az utcán közlekedni. Kijárási tilalom helyett kijárási korlátozások voltak, de nem bizonyos napszakban, hanem március 28. és április 11. között végig. Igaz, a kivételek (a szabadban tartózkodás alapos indokai) köre sokkal bővebb volt. Gyülekezés Minden gyülekezést megtiltanak. Előbb sorra lemondták a március 15-i ünnepségeket, majd március 16-án rendeletbe foglalták, hogy gyűlés helyszínén tartózkodni tilos. Éttermek Az éttermek bezárnak, csak házhozszállítás lehetséges. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak. A vendéglátóhelyek előbb csak reggel 6 és délután 3 óra között lehettek nyitva, majd teljesen megtiltották, hogy bent fogyasszon valaki, kivéve, ha valaki elvitelre kérte az ételét és arra várt. Üzletek Az üzletek, fodrászatok, kisipari szolgáltatók 19 órakor bezárnak. Reggel hat és délután három között lehettek nyitva, de voltak kivételek, például a közértek, ahol azonban vásárlási idősávot vezettek be a 65 éven felüliek számára reggel 9 és 12 óra között. Szállodák Csak üzleti célból fogadhatnak vendéget, turistákat nem. Nem volt kimondottan a szállodákra vonatkozó hasonló intézkedés, bár a beutazási tilalom és a kijárási korlátozások miatt nagyon sok hotel bezárt vagy alternatív megoldásokat keresett. Rendezvények Általános rendezvénytilalom lép életbe. A szabadidős rendezvények és kulturális intézmények látogatását minden formáját megtiltották, még a kültérieket is. A márciusi rendezvénytilalom a szabadidős rendezvényekre, valamint a kulturális intézmények látogatására is kiterjedt, de a templomok kivételt képeztek. Családi- és magánrendezvények Családi összejövetelen, magánrendezvényen legfeljebb 10 fő vehet részt. Nem szabályozták közvetlenül a családi rendezvényeket, a kijárási korlátozások alól jelentett kivételt, ha valaki esküvőre, temetésre ment volna, de azokat is csak szűk körben lehetett megtartani, lást lentebb. Esküvők és temetések Temetésre csak legfeljebb 50 ember mehet egyszerre. Esküvőn pedig a szertartáshoz szükséges személyek, a tanúk, a szülők és a testvérek vehetnek részt. Az esküvők a március végén meghozott kijárási korlátozások alól képeztek kivételt, “szűk családi körben”, illetve április elején a temetkezési egyesület azt kérte, legfeljebb 10 gyászoló részvételével tartsanak például temetéseket. Sportesemények A sportesemények zárt kapuk mögött mennek tovább. Szintén elrendelték a zárt kaput, de a sportbajnokságok inkább az azonnali leállást választották. Leálltak az UEFA által rendezett kupák, tehát az Eb-selejtezők, a Nemzetek Ligája, a Bajnokok Ligája és az Európa Liga is, a magyar válogatott meccsei így nem mentek tovább. Hasonló helyzet ősszel a Ferencvárost, illetve az Eb-pótselejtezőt játszó válogatottat is érintené. Oktatás Nyolcadiktól felfelé minden középiskolai tanulónak és egyetemistának digitális tanrendet rendeltek el, a kollégiumok is bezárnak. A nyolcadikosok, és náluk fiatalabb diákok, valamint az óvodásoknak és bölcsődéseknek zavartalanul megy tovább minden, az őket tanító pedagógusokat pedig rendszeresen tesztelni fogják. Teljes iskolazárat hirdettek alsó tagozattól egyetemig, mindenhol digitális tanrendre álltak át. Az óvodákról és bölcsődékről az önkormányzatok dönthettek, Budapesten például bezárták őket. A kollégiumi diákokat tavasszal is hazaküldték.

A mostani intézkedések, bár szigorúak, nem tűnnek annyival szigorúbbnak a tavasziakhoz képest, mint amennyivel rosszabbak a mostani számok. Igaz, azóta többet tudunk a vírusról és terjedéséről, több új és sikeres terápia is rendelkezésre áll a betegek kezelésére, és a gazdaság leállítását is el szeretné kerülni a kormány, tavasszal például a lezárt határok és az emiatt akadozó ellátási lánc nyomán leállt több autógyár, de például az Ikea is bezárta a hazai üzleteit, nem beszélve a leálló, és azóta is csak vegetáló külföldi turizmusról.

Ősszel a kormány mindenképp el szerette volna kerülni ezeknek a leállásoknak a megismétlődését, a kormányfő már szeptember elején, a második hullám felfutása előtt bejelentette, hogy nem állhat le az ország, és az egyre romló járványügyi adatok ellenére is hetekig kitartott emellett.