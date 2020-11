Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új kutatás szerint a home office hozzájárulhat a rasszizmus felerősödéséhez.","shortLead":"Egy új kutatás szerint a home office hozzájárulhat a rasszizmus felerősödéséhez.","id":"20201116_Minel_tobbet_dolgozunk_otthonrol_annal_eloiteletesebbek_lehetunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=121af102-6b64-4ce3-bedc-9ede3e0ad78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0160f91c-2c06-43ab-a9ed-c3893d22f1b2","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Minel_tobbet_dolgozunk_otthonrol_annal_eloiteletesebbek_lehetunk","timestamp":"2020. november. 16. 09:54","title":"Minél többet dolgozunk otthonról, annál előítéletesebbek lehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f2c917-cca0-40dd-bbfd-0cc6b31632fe","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Most először szállított embereket, de még nem biztos, hogy egyhamar elterjed a hyperloop.","shortLead":"Most először szállított embereket, de még nem biztos, hogy egyhamar elterjed a hyperloop.","id":"20201116_hyperloop_maglev_Virgin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50f2c917-cca0-40dd-bbfd-0cc6b31632fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8848e51-73e5-47c8-962c-fdc1cc842059","keywords":null,"link":"/360/20201116_hyperloop_maglev_Virgin","timestamp":"2020. november. 16. 17:00","title":"Csak úgy sutúl a vákuum: ettől gyors a csővasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eaf9e0e-de98-4227-9f3d-e085c58c807d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, hogy kikhez vándoroltak Leisztinger Tamás agrárcégének földjei. Ángyán József szerint a hazai földpiac liberalizációjára készülhettek az árverezéssel.","shortLead":"Kiderült, hogy kikhez vándoroltak Leisztinger Tamás agrárcégének földjei. Ángyán József szerint a hazai földpiac...","id":"20201116_Ujabb_Angyanjelentes_Hernadi_Zsolt_es_Garancsi_Istvan_korei_is_szeltek_jo_nagyot_a_KomaromEsztergom_megyei_foldekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eaf9e0e-de98-4227-9f3d-e085c58c807d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c141f2e-b8ef-498a-893a-683d152ef6cb","keywords":null,"link":"/kkv/20201116_Ujabb_Angyanjelentes_Hernadi_Zsolt_es_Garancsi_Istvan_korei_is_szeltek_jo_nagyot_a_KomaromEsztergom_megyei_foldekbol","timestamp":"2020. november. 16. 13:55","title":"Újabb Ángyán-jelentés: Hernádi és Garancsi körei is jó nagyot hasítottak ki a Komárom-Esztergom megyei földekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e72a80-862c-4303-ac3d-e2cf36ca36f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pozitív képet fest a PC-piac jelenlegi helyzetéről a Canalys piackutató, azonban a fogalmak nem egészen azt fedik le, amit egy átlagfelhasználó gondol.","shortLead":"Pozitív képet fest a PC-piac jelenlegi helyzetéről a Canalys piackutató, azonban a fogalmak nem egészen azt fedik le...","id":"20201116_szamitogep_eladasok_2020q3_pc_gyartok_reszesedese_toplista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4e72a80-862c-4303-ac3d-e2cf36ca36f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dbc898-740c-49cf-9bab-f47b4e890cd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_szamitogep_eladasok_2020q3_pc_gyartok_reszesedese_toplista","timestamp":"2020. november. 16. 11:33","title":"Szárnyal a PC-piac: milyen gépeket vesznek most legtöbben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5df54e-2182-40c6-8c40-cd2abad034af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács nem változtatott a kamatkondíciókon.","shortLead":"A Monetáris Tanács nem változtatott a kamatkondíciókon.","id":"20201117_A_jegybank_tovabbra_is_tartja_az_alapkamatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e5df54e-2182-40c6-8c40-cd2abad034af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c181024f-c75d-4acb-9146-1db880966019","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_A_jegybank_tovabbra_is_tartja_az_alapkamatot","timestamp":"2020. november. 17. 14:16","title":"A jegybank továbbra is tartja az alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f72f911-b8c1-4372-9aa3-dd9fc55be7ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csungkingi konzul hőstettéről készült videó bejárta a közösségi médiát.

","shortLead":"A csungkingi konzul hőstettéről készült videó bejárta a közösségi médiát.

","id":"20201117_fuldoklo_eletmentes_brit_diplomata_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f72f911-b8c1-4372-9aa3-dd9fc55be7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43b580d-ca07-40bc-8191-14b996208d00","keywords":null,"link":"/elet/20201117_fuldoklo_eletmentes_brit_diplomata_kina","timestamp":"2020. november. 17. 12:26","title":"Fuldokló életét mentette meg egy brit diplomata Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290a1923-c655-4dc4-aa3e-9f5e8ef14589","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évek talán legfontosabb Chrome-frissítésével állt elő a Google. A vállalat ezúttal nemcsak praktikus funkciókat ígér, hanem a böngészés sebességének észrevehető növekedését, sőt az energiafogyasztás csökkenését is.","shortLead":"Az elmúlt évek talán legfontosabb Chrome-frissítésével állt elő a Google. A vállalat ezúttal nemcsak praktikus...","id":"20201118_google_chrome_bongeszo_frissites_akkumulator_uzemido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=290a1923-c655-4dc4-aa3e-9f5e8ef14589&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c8b091-c952-45c8-9265-7413df26d0e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_google_chrome_bongeszo_frissites_akkumulator_uzemido","timestamp":"2020. november. 18. 08:03","title":"75 perccel nőhet a laptopja üzemideje, ha frissíti a Chrome böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év eleje óta teszteli a Twitter a Fleets nevű funkcióját, ami lehetővé teszi, hogy egy megosztott bejegyzés 24 óra után automatikusan törlődjön. Most mindenki számára elérhetővé tették az újdonságot.","shortLead":"Az év eleje óta teszteli a Twitter a Fleets nevű funkcióját, ami lehetővé teszi, hogy egy megosztott bejegyzés 24 óra...","id":"20201117_twitter_fleets_twitter_bejegyzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbeb9b3-528b-4baa-9afb-cbcf54b72d3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_twitter_fleets_twitter_bejegyzes","timestamp":"2020. november. 17. 20:03","title":"A Twitter is lemásolta a Snapchat funkcióját, jönnek az önmegsemmisítő bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]