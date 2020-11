Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kereskedelem hamarosan újraindul a karácsonyra való tekintettel.","shortLead":"A kereskedelem hamarosan újraindul a karácsonyra való tekintettel.","id":"20201122_Franciaorszagban_fokozatosan_feloldjak_a_karantent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e968497-483f-4a15-b249-88740a37c46c","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_Franciaorszagban_fokozatosan_feloldjak_a_karantent","timestamp":"2020. november. 22. 15:55","title":"Franciaországban fokozatosan feloldják a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az élelmiszerüzletekre, a drogériákra és a gyógyszertárakra vonatkozik a hétfőn bejelentett korlátozás.","shortLead":"Az élelmiszerüzletekre, a drogériákra és a gyógyszertárakra vonatkozik a hétfőn bejelentett korlátozás.","id":"20201123_vasarlas_idosav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14797e09-909c-4426-8bf3-ca572b43e30d","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_vasarlas_idosav","timestamp":"2020. november. 23. 17:47","title":"Nem minden boltban lesz az időseknek fenntartott idősáv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec5d5d5-d85b-43ad-af41-d51de6dd99f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"293 ezer eladott termék után 6,9 milliárdos forgalmat produkált az idei fekete pénteken az eMAG.","shortLead":"293 ezer eladott termék után 6,9 milliárdos forgalmat produkált az idei fekete pénteken az eMAG.","id":"20201123_feldiszno_emag_okostelefon_akciok_black_friday_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ec5d5d5-d85b-43ad-af41-d51de6dd99f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b45e0a4-3632-4e20-941d-0035522f0930","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_feldiszno_emag_okostelefon_akciok_black_friday_2020","timestamp":"2020. november. 23. 15:19","title":"12 féldisznó, 31 ezer okostelefon – így telt a Black Friday az eMAG-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Dr. Nagy Annamária interjúban mondta el, hogy az egyik legnagyobb baj a tévhitek sokasága, amik évekig megmaradnak az emberek fejében.","shortLead":"Dr. Nagy Annamária interjúban mondta el, hogy az egyik legnagyobb baj a tévhitek sokasága, amik évekig megmaradnak...","id":"20201122_nagy_annamaria_klimatudatossag_innovacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce129bdb-53f0-4193-9150-961e19026380","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_nagy_annamaria_klimatudatossag_innovacio","timestamp":"2020. november. 22. 14:37","title":"Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet magyar képviselője szerint még mindig alacsony a klímatudatosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daedf323-2649-4f7e-a57c-f4bd797b1057","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába van, hogy sokan, alig ülnek autóba most, a biztosítási díjukon ez automatikusan nem fog meglátszani. ","shortLead":"Hiába van, hogy sokan, alig ülnek autóba most, a biztosítási díjukon ez automatikusan nem fog meglátszani. ","id":"20201123_Hiaba_a_kevesebb_kozlekedesi_baleset_tovabb_dragult_a_kotelezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daedf323-2649-4f7e-a57c-f4bd797b1057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4ff68e-90ce-4295-b05f-86bc52ba1885","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Hiaba_a_kevesebb_kozlekedesi_baleset_tovabb_dragult_a_kotelezo","timestamp":"2020. november. 24. 05:31","title":"Hiába a kevesebb baleset, meglepte az autósokat a jövő évi kötelező ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf98a0b7-8895-4b69-b661-b81bb7c9efb0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Végig itt volt az orrunk előtt, de csak egy leleményes sváb üzletember jutott el odáig, hogy kihasználjon egy – valószínűleg – zseniális marketingfogást.","shortLead":"Végig itt volt az orrunk előtt, de csak egy leleményes sváb üzletember jutott el odáig, hogy kihasználjon egy –...","id":"202045_jezusom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf98a0b7-8895-4b69-b661-b81bb7c9efb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9a3d0d-9be8-4f1f-b88a-56c9de9e9d35","keywords":null,"link":"/360/202045_jezusom","timestamp":"2020. november. 23. 14:00","title":"Kétezer év kellett, hogy valakinek eszébe jusson: Jézus neve is lehet üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még közel 40 ezer szerződést mondhatnak fel az utolsó héten.","shortLead":"Még közel 40 ezer szerződést mondhatnak fel az utolsó héten.","id":"20201123_kgfb_dijak_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbaa602-f71c-474c-9dac-ac9606de980a","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_kgfb_dijak_dragulas","timestamp":"2020. november. 23. 08:39","title":"Átlagosan 8,3 százalékkal nőttek a kgfb-díjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f41367-dfd6-4b17-b7a5-660a78b50219","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Tévhit, hogy az európai minimálbér egységes összeg lehetne, azt minden EU-tagállam maga határozhatná meg. Brüsszel csak iránymutatást ad ahhoz, mi a megfelelő szint, s azt hogyan érdemes rögzíteni.","shortLead":"Tévhit, hogy az európai minimálbér egységes összeg lehetne, azt minden EU-tagállam maga határozhatná meg. Brüsszel csak...","id":"202047__europai_minimalber__kollektiv_szerzodesek__tagallami_sajatossagok__indul_azalku","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76f41367-dfd6-4b17-b7a5-660a78b50219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72dad6b-3f71-4c67-92da-34707ce54b3a","keywords":null,"link":"/360/202047__europai_minimalber__kollektiv_szerzodesek__tagallami_sajatossagok__indul_azalku","timestamp":"2020. november. 23. 13:00","title":"Indul az alku az európai minimálbérről, kérdés, hogy nálunk ez mekkora emelést hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]