[{"available":true,"c_guid":"3539ebd3-5495-4c7a-b7e7-4b48242d64ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság meghajtásáról egy 3 literes benzinmotor és egy villanymotor gondoskodik.","shortLead":"Az újdonság meghajtásáról egy 3 literes benzinmotor és egy villanymotor gondoskodik.","id":"20201204_394_loero_es_zold_rendszam_magyarorszagon_az_uj_hibrid_5os_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3539ebd3-5495-4c7a-b7e7-4b48242d64ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a67736-b83d-491d-a400-51fd3b34a345","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_394_loero_es_zold_rendszam_magyarorszagon_az_uj_hibrid_5os_bmw","timestamp":"2020. december. 04. 06:41","title":"394 lóerő és zöld rendszám: Magyarországon az új hibrid 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Még a Vasfüggöny idején, 1985-ben került az Egyesült Államokba biokémikus kutatóként, több mint 20 éve fedezte fel kutatótársával az mRNS jelentőségét, melyre most a koronavírus elleni vakcinafejlesztések jó része épül. E pillanatban Nobel-díj-várományosként is emlegetik.","shortLead":"Még a Vasfüggöny idején, 1985-ben került az Egyesült Államokba biokémikus kutatóként, több mint 20 éve fedezte fel...","id":"202049_kariko_katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7434fb-ebb8-494a-a5b2-942161f8effc","keywords":null,"link":"/360/202049_kariko_katalin","timestamp":"2020. december. 05. 07:00","title":"Karikó Katalin: Vakcinát fejleszteni elsősorban morális kötelezettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f70c68-b447-4996-bfe8-9d2ddddf6697","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utasoknak csak egy érvényes jegyre vagy bérletre van szükségük a hétvégén.","shortLead":"Az utasoknak csak egy érvényes jegyre vagy bérletre van szükségük a hétvégén.","id":"20201203_Szallitas_kerekparok_BKV_BKK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48f70c68-b447-4996-bfe8-9d2ddddf6697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79593a3-b2df-4e94-bd70-74d6f699e7d8","keywords":null,"link":"/elet/20201203_Szallitas_kerekparok_BKV_BKK","timestamp":"2020. december. 03. 17:43","title":"Újabb három hónapig ingyen lehet szállítani a kerékpárokat a BKV járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef26939-ac38-44b8-8a8d-7ccc6964782d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Mercedes szabadidő-autó bukkant fel két versenyautóval szemben.","shortLead":"Egy Mercedes szabadidő-autó bukkant fel két versenyautóval szemben.","id":"20201204_Szemben_hajtott_egy_autos_a_forgalommal__de_most_egy_versenypalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ef26939-ac38-44b8-8a8d-7ccc6964782d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03943e43-5a6a-4415-8774-7487a492a598","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_Szemben_hajtott_egy_autos_a_forgalommal__de_most_egy_versenypalyan","timestamp":"2020. december. 04. 11:48","title":"Szemben hajtott egy autós a forgalommal – de most egy versenypályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig a hazai képzések a legnépszerűbbek, de a megkérdezettek nagyságrendileg ötöde már külföldi intézményekben képzeli el az alapszakos továbbtanulását.



","shortLead":"Még mindig a hazai képzések a legnépszerűbbek, de a megkérdezettek nagyságrendileg ötöde már külföldi intézményekben...","id":"20201204_Tizbol_nyolc_kozepiskolas_diplomat_szeretne_szerezni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf66dba8-6d4a-4be8-bcd5-479c6f83b99f","keywords":null,"link":"/elet/20201204_Tizbol_nyolc_kozepiskolas_diplomat_szeretne_szerezni","timestamp":"2020. december. 04. 11:34","title":"Tízből nyolc középiskolás diplomát szeretne szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3f83166-7257-4d3d-98c4-09a33fa53e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat reggel olyan térképet tettek ki a koronavirus.gov.hu-ra, ahol az összes megyei adat csökkent az előző napihoz képest, ami azért megmagyarázhatatlan, mert a térkép azt mutatja, hogy tavasz óta Magyarországon hányan betegedtek már meg. A szombati térkép adataiból hiányzott 3475 eddig regisztrált fertőzött. Az Operatív Törzs elismerte a hibát, javította a térképet, de nem adott magyarázatot a furcsa jelenségre.","shortLead":"Szombat reggel olyan térképet tettek ki a koronavirus.gov.hu-ra, ahol az összes megyei adat csökkent az előző napihoz...","id":"20201205_Valami_tortent_a_jarvanyugyi_adatokkal_javitottak_a_hibat_de_nem_magyaraztak_meg_az_okat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3f83166-7257-4d3d-98c4-09a33fa53e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c75d08-f68d-4698-8c67-13f1419c3f90","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Valami_tortent_a_jarvanyugyi_adatokkal_javitottak_a_hibat_de_nem_magyaraztak_meg_az_okat","timestamp":"2020. december. 05. 14:28","title":"Valami történt a járványügyi adatokkal, javították a hibát, de nem magyarázták meg a hiba okát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2696d5f7-fc37-4e1a-8d37-042b23219086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újság főszerkesztője szerint a történet hazugság, és jogi lépéseket is tesznek.","shortLead":"Az újság főszerkesztője szerint a történet hazugság, és jogi lépéseket is tesznek.","id":"20201204_magyar_hang_bayer_zsolt_kormanymedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2696d5f7-fc37-4e1a-8d37-042b23219086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea42137-5ff8-4ba8-98d4-7939e054ba2c","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_magyar_hang_bayer_zsolt_kormanymedia","timestamp":"2020. december. 04. 17:19","title":"A Magyar Hang kiáll a kormánymédia által pedofíliával vádolt munkatársa mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország délkeleti részén várható a legmelegebb idő.","shortLead":"Az ország délkeleti részén várható a legmelegebb idő.","id":"20201204_idojaras_melegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1849b1e2-021c-457a-9d08-6632f6ad705b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06d93d3-9f6e-4a11-bee8-76416cc1156f","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_idojaras_melegedes","timestamp":"2020. december. 04. 05:15","title":"Megérkezett az enyhülés, akár 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]