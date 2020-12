Munkanélküliség, fertőzésveszély, gazdasági visszaesés, a járvány számtalan kísérőtünete, amik sokkal nehezebbé teszik mindannyiunk életét. Pedig közeleg az év vége és ilyenkor szokás az embernek felülemelkedni a saját problémáin, és másokéval is foglalkozni. A válság azonban most jelentősen betett az adakozási kedvnek, és az adományok célba juttatása is sokkal nehezebb, mint mondjuk a tavalyi szezonban. A legrászorultabbakon segítő civil szervezeteket kérdeztünk arról, hogyan lehet megmenteni a karácsonyt 2020-ban.

Akik este 8 után is az utcán vannak

Havasi Zoltán, a hajléktalanokat élelemmel, takarókkal és vitaminokkal ellátó Budapest Bike Maffia alapítója azt mondta: a járvány jelentősen megtépázta a kapacitásaikat. “Alapesetben naponta 20–30–40 ember készíti azokat a szendvicseket, amiket aztán a bringások kivisznek az utcán élő emberekhez. Ez most napi 10 ember a járványügyi előírások miatt, ráadásul jóval bonyolultabb körülmények között, hiszen maszkban és gumikesztyűben kell dolgozniuk. Két turnusban dolgoznak, így 10–10 önkéntes tud most nekünk segíteni” – mondta a BBM alapítója. Pedig arra készültek, hogy az ünnepi szezonban napi 1000 szendvicset visznek majd ki, de erre szinte esély sincsen.

A bringás jótékonykodók vezetője szerint a hajléktalanok számára a járvány egyik legszomorúbb hozománya, hogy sokkal kevésbé figyelnek oda rájuk. Az emberek már az utcán szembejövőtől is tartanak, nemhogy azoktól, akik ott élnek. Emiatt sokkal kevesebben állnak meg egy percre, legalább egy jó szóra. “Emberek halnak meg napi szinten a vírusban, sokan veszítik el a szeretteiket, és ez nem hat jól a szociális érzékenységre. Mindenkinek megvan a maga problémája, ilyenkor inkább befelé fordulnak az emberek, és ez teljesen érthető. Mégis ezen szeretnénk változtatni” – vázolta a körülményeket a BBM vezetője.

“Aztán támadt egy ötletünk. Ez az év annyira elcseszett lett, legalább a végét mentsük meg valahogy. Ebből lett a SAVE 2020, vagyis mentsük meg 2020-at azzal, hogy minél több rászorulóhoz eljusson néhány szendvics, senki ne maradjon éhesen az utcán” – mondta Havasi Zoltán. A programban ezért bárki megvásárolhat egy csomagot, amivel megadott számú szendvics hozzávalóinak a megvásárlását, a szendvics elkészítését és kiszállítását finanszírozza.

Egy másik programjuk pedig nemcsak a hajléktalanokon, de éttermeken is segít. A Szigorítás vacsorái nevű projektben az összegyűjtött pénzadományok összegéből éttermektől rendelnek meleg ételt szociális intézményekbe napi szinten. “Így az étterem is könnyebben talpon maradhat, és az utcákon élők is normális kaját kaphatnak” – mondta Havasi Zoltán.

Havasi Zoltán © Reviczky Zsolt

A Bike Maffia alapítója szerint a 9 éves szervezetnek van egy nagy előnye most a hagyományos ételosztást végző szervezetekkel szemben. “Ők most sajnos nagyon nehezen tudják megoldani az ételosztást a járványügyi előírások miatt. Nekünk viszont ebből a szempontból könnyebb a helyzetünk, mert mi mindig egyenként adtuk oda a csomagokat a rászorulóknak. Ennek pedig jóval kisebb a járványügyi kockázata” – emelte ki a kevés pozitívumot a mostani helyzetből Havasi.

Házhoz menni sokkal drágább

L. Ritók Nóra, a gyerekszegénység ellen is küzdő Igazgyöngy Alapítvány vezetője szerint a tavaszi első hullám során rengeteg tapasztalatot gyűjtöttek, amit most tudnak igazán kamatoztatni.

Talán így lehet ellensúlyozni, hogy az adományozáshoz szükséges körülmények sokkal rosszabbak.

Ők például már novemberben elkezdték a karácsonyi adománygyűjtést, amit alapesetben csak a hónap végén szoktak. “Mindenképpen szeretnénk megtartani azt a hármas egységet, amiből eddig is álltak az adományaink: meleg otthon, ünnepi hangulat, terített asztal, vagyis ajándék a gyerekeknek, tartós élelmiszer és brikett, amivel tud fűteni a család” – mondta L. Ritók Nóra.

A kiszállítás viszont sokkal nehezebb idén a járvány miatt. Nem lehet az iskolai ünnepségeken átadni a gyerekeknek az ajándékokat, így mindenkihez személyesen viszik el a csomagokat. Ez óriási logisztikai feladat és jóval nagyobbak a plusz költségei is, mint amikor egy helyen nagy mennyiségben tudták szétosztani az adományokat. És ehhez jön még komoly higiéniai elővigyázatosság. A tárgyi adományokat például karanténban tartják egy ideig, és kis létszámúak a szállítóbrigádok is.

Az adományozók közül kiestek az iskolák is, pedig korábban külön program volt, hogy jobb módú középiskolákban az osztály egy közös foglalkozás alkalmával készítette el a csomagokat a nehézsorsú családoknak. Ugyanez volt a helyzet a cégek esetében, ahol a home office miatt sokkal kevesebben tudtak most csomagokat küldeni, pedig korábban itt is külön esemény volt a cipősdobozok összeállítása.

A szükség viszont kreatív megoldásokat kényszerített ki az alapítvány munkatársaitól. Tavaly például még rengetegen vittek tartós élelmiszert nekik személyesen Berettyóújfalura. Aki idén is ilyen adománnyal segítene, annak azt javasolják, rendelje meg online a lisztet, cukrot, kekszet, vagy amire gondolt, és kiszállításnál az ő címüket és nevüket adja meg, ezzel is csökkentve a kontaktusok számát. Azt is kérték, használt ruhát semmiképp se küldjenek, mert annak a szétválogatása most szinte lehetetlen feladat, hiszen eleve nem dolgozhatnak sokan egy helyen zárt térben.

L. Ritók Nóra azt mondta, nem érzi, hogy csökkent volna az adományozási kedv, azt viszont igen, hogy kisebb összegek érkeznek. Sok korábban adakozó cég is jelezte, hogy a gazdasági nehézségek miatt csak kisebb összeggel, vagy egyáltalán nem tudják idén támogatni az alapítványt. A legnagyobb segítség számukra jelenleg a pénzadomány, amiből megvásárolhatnák, ami még hiányzik, és ki tudják fizetni a csomagok kiszállítását.

L. Ritók Nóra © Fazekas István

Van, ahová gyertya kell, nem tablet

“Az alapítvány legédesebb terhe a karácsonyi készülődés, nincs felemelőbb, mint szeretetből pakolni fagyoskodás közben sok száz gyerek karácsonyi ajándékát. Na, ez most jóval kevesebb embernek adatik meg” – meséli Tóth Ákos, a hátrányos helyzetű gyerekeken és családjukon segítő Age of Hope Alapítvány vezetője. Tavaly még rengeteg fiatal önkéntessel, hosszú, tömött konvojokban vitték le kisbuszokkal az ajándékokat. Azt mondta, idén is ezer gyerek karácsonyát akarták szebbé tenni, de erre most vajmi kevés esély látszik, pedig a rászorulók köre azóta jócskán kibővült. Saját erőből most kétszáz csomag összeállítását vállalta, ezekben tisztálkodószerek, írószerek és magas kalóriatartalmú kekszek vannak. Azért számítanak rá, hogy az adományozóktól beérkezik még pár száz darab.

Az adományokat viszont gondosan szét kell válogatni, hogy a nem odaillő dolgokat kiszedjék, vagy átcsoportosítsák máshová. “Nem lenne túl szerencsés, ha az 5 éves kisfiú ajándékai között egy kiló liszt is lenne a dobozban." A szelektálás eddig is sok idő volt, de most még több lesz. Az Age of Hope most egy tájékoztató videót is kiadott arról, mire van ilyenkor szükség.

A több tonna élelmiszert és a rengeteg adománycsomagot korábban jobb módú középiskolás diákokkal együtt csomagolták a raktárakban és együtt szállították a rászoruló falvakba, ahol a diákok segíthettek kiosztani az ajándékokat. Erre a lélekemelő és a diákokat érzékenyítő túrára most nincs lehetőség, ráadásul az iskolák és a sportcentrumok a nyilvánosság előtt zárva vannak, ahol az osztás eddig zajlott.

Tóth Ákos szerint bár óriási szükség lenne a digitális oktatáshoz szükséges eszközök adományozására is, és ők is vittek táblagépeket, elsősorban gyermekvédelmi intézményekbe, a kistelepüléseken egészen más a helyzet. “Oda nem tabletet kell vinni, hanem feladatlapokat, meg gyertyát, mert sok helyen még áram sincs” – festett le a hátrányos helyzetű régiókban uralkodó oktatási nyomort az alapítvány vezetője.

Le kellett állítani a korábban jól futó Közös Bográcsozás nevű rendezvényeket is, ahol hajléktalanoknak és gyermekvédelmi intézményekben élőknek főztek le nagy mennyiséget, amit aztán kiszállítottak. Hogy ki hogyan tudna idén segíteni, arra Tóth Ákos egy univerzálisan alkalmazható jó tanáccsal reagált: “Mindenki válassza ki az általa hitelesnek, szimpatikusnak tekintett civil szervezetet, lépjen velük kapcsolatba, és útbaigazítják, mire van a legnagyobb szükség.”

Nem hajlandó panaszkodni, mert a karácsonyi szezonban nekik is nagyon jól jöttek az első hullám tapasztalatai. Tavasszal hirtelen váltani kellett a tisztítószeres "adományturnéjukon": a szereket nem iskolákba szállították – hiszen azok zárva voltak –, hanem családokhoz, és a nyári táboroztatásra szánt pénzt is erre költötték. Végül annyi támogatást kaptak, hogy az éves költségvetésüknek megfelelő pénzből tudtak újabb tisztítószereket venni. Volt is rá igény, hiszen tízszer annyian keresték meg őket, mint az addigi legforgalmasabb időszakokban.

Ha valamiről panaszosan beszélt az az, hogy a sokkal kevesebb csomagot hogyan osszák majd el az iskolák, családok között. A dilemma az, hogy vajon egy településen kapjon-e minden gyerek ajándékot, vagy inkább több helyen mindössze néhányan. “Nem tudom, melyik kezembe harapjak” – mondta az Age of Hope vezetője.