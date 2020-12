Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0fb7d07-88a8-49f0-a661-a4ffe7479ee2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Mindnyájan ugyanabban a csónakban evezünk – hangoztatta karácsonyi üzenetében Ferenc pápa.","shortLead":"Mindnyájan ugyanabban a csónakban evezünk – hangoztatta karácsonyi üzenetében Ferenc pápa.","id":"20201225_ferenc_papa_koronavirus_vakcina_jarvany_csaladok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0fb7d07-88a8-49f0-a661-a4ffe7479ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7efd7886-4f26-4e3a-b6ff-65125ddfdb23","keywords":null,"link":"/elet/20201225_ferenc_papa_koronavirus_vakcina_jarvany_csaladok","timestamp":"2020. december. 25. 15:41","title":"Ferenc pápa szerint mindenkinek elérhetővé kell tenni a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szenteste napján összesen 150 segélyhívás futott be a katasztrófavédelemhez.","shortLead":"Szenteste napján összesen 150 segélyhívás futott be a katasztrófavédelemhez.","id":"20201225_katasztrofavedelem_tuzoltok_tuzeset_szenteste","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d775dced-e88e-48d2-9a30-116c827188fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_katasztrofavedelem_tuzoltok_tuzeset_szenteste","timestamp":"2020. december. 25. 10:56","title":"A katasztrófavédelem szerint több városban is “pusztító erejű” tüzeket hozott a szenteste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tragédia Beremend és Nagyharsány között történt.","shortLead":"A tragédia Beremend és Nagyharsány között történt.","id":"20201225_autobaleset_szenteste_beremend_nagyharsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54a8945-fb32-4756-90be-1078873720ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20201225_autobaleset_szenteste_beremend_nagyharsag","timestamp":"2020. december. 25. 09:53","title":"Autóbalesetben meghalt egy 29 éves férfi szenteste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feadf9fd-a599-4624-8861-71466a504c7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap több helyen lehet kisebb havazás, hószállingózás, de emellett havas eső, keleten eső is eshet. Nem lesz vastag a hótakaró, de ha átmenetileg is, több helyen kifehéredik a táj - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat szombaton a Facebook-oldalán.","shortLead":"Vasárnap több helyen lehet kisebb havazás, hószállingózás, de emellett havas eső, keleten eső is eshet. Nem lesz vastag...","id":"20201226_Vasarnap_jon_a_latvanyhavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feadf9fd-a599-4624-8861-71466a504c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd57a297-f7b5-4cd7-9907-3289152404b1","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Vasarnap_jon_a_latvanyhavazas","timestamp":"2020. december. 26. 17:45","title":"Vasárnap jön a látványhavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egykori katona többször is hangoztatta, nem szabadna olyan rendőrökkel szemben nyomozni, akik szolgálatteljesítés közben ölnek meg gyanúsítottakat.","shortLead":"Az egykori katona többször is hangoztatta, nem szabadna olyan rendőrökkel szemben nyomozni, akik szolgálatteljesítés...","id":"20201225_Bolsonaro_elnoki_kegyelem_brazilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e71900e-62b3-41be-b24b-1b70d13f5cce","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_Bolsonaro_elnoki_kegyelem_brazilia","timestamp":"2020. december. 25. 14:21","title":"Bolsonaro ismét elítélt rendőröket és katonákat részesített kegyelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A libák, kacsák és csirkék, tenyésztésével és feldolgozásával foglalkozó Tranzit csoport fejlesztése szerves folytatása a közelmúltban befejezett 15 milliárdos projektnek.\r

","shortLead":"A libák, kacsák és csirkék, tenyésztésével és feldolgozásával foglalkozó Tranzit csoport fejlesztése szerves folytatása...","id":"20201226_Huszmilliardos_fejlesztes_a_Tranzit_csoportnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=473d5749-bd08-4438-8f1f-582fc72459fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404d4c87-4fa9-4c20-becd-0f9894061a13","keywords":null,"link":"/kkv/20201226_Huszmilliardos_fejlesztes_a_Tranzit_csoportnal","timestamp":"2020. december. 26. 08:49","title":"Húszmilliárdos fejlesztés a Tranzit csoportnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Robbanás történt egy hortobágyi családi házban; egy ember megsérült - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szombat este az MTI-vel.","shortLead":"Robbanás történt egy hortobágyi családi házban; egy ember megsérült - közölte a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi...","id":"20201226_Felrobbant_egy_csaladi_haz_a_Hortobagyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff493301-e713-41ba-ade7-895d8e7b70d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Felrobbant_egy_csaladi_haz_a_Hortobagyon","timestamp":"2020. december. 26. 19:32","title":"Felrobbant egy családi ház a Hortobágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6351102c-291f-436a-933e-2dc40270670a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Csak legjobb az elég jó\" – volt olvasható egy időben az Auguszt-család műhelyében. 150 éves cukrászdája Európában is párját ritkítja, a sikerért már a sokadik generáció dolgozik keményen. Cukrász dinasztiák harmadik, befejező rész. ","shortLead":"\"Csak legjobb az elég jó\" – volt olvasható egy időben az Auguszt-család műhelyében. 150 éves cukrászdája Európában is...","id":"20201226_Doku360_Cukrasz_dinasztiak_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6351102c-291f-436a-933e-2dc40270670a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28820432-287c-4203-b09a-7ad4f98d0d93","keywords":null,"link":"/360/20201226_Doku360_Cukrasz_dinasztiak_harmadik_resz","timestamp":"2020. december. 26. 19:00","title":"Doku360: Nőként a cukrászok között is ki kellett vívni a megbecsülést ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]