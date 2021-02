Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad6c1e55-598a-46f1-b5bd-d40459e602e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha már van autó-, robogó- és biciklimegosztás, miért is ne lehetne ugyanezt csinálni télen a síeléssel is? – gondolta egy finn város, Lahti.","shortLead":"Ha már van autó-, robogó- és biciklimegosztás, miért is ne lehetne ugyanezt csinálni télen a síeléssel is? – gondolta...","id":"20210204_lahti_finnorszag_sieles_megosztas_kibocsatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad6c1e55-598a-46f1-b5bd-d40459e602e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add57c1b-3b79-4472-a9df-d508afba1b50","keywords":null,"link":"/zhvg/20210204_lahti_finnorszag_sieles_megosztas_kibocsatas","timestamp":"2021. február. 04. 15:35","title":"Városi símegosztó programmal rukkolt elő egy finn város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bba09f-3679-4b48-a30f-892ff8155665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem teljesen egyértelmű, amit Orbán Viktor az oltásról mondott, ráadásul be se számolt róla az MTI.","shortLead":"Nem teljesen egyértelmű, amit Orbán Viktor az oltásról mondott, ráadásul be se számolt róla az MTI.","id":"20210206_Orban_Az_oltas_beadasakor_tudhatjuk_csak_meg_milyen_vakcinat_kapunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51bba09f-3679-4b48-a30f-892ff8155665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19658706-09f3-4c07-bdfa-fa5a43fc97da","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Orban_Az_oltas_beadasakor_tudhatjuk_csak_meg_milyen_vakcinat_kapunk","timestamp":"2021. február. 06. 08:03","title":"Orbán: Az oltás beadásakor tudhatjuk csak meg, milyen vakcinát kapunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c8d59f-9a8e-4dd5-9839-81a0a71b773e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A fennmaradásért vívott kilátástalan küzdelem sem hozza össze a vendéglátósokat. A saját vállalásaival késlekedő kormánynak sikerült leállítania a hétfői nyitásra készülő „lázadókat”, s a rosszul szervezett tüntetések is érdektelenségbe fulladtak. Lelkiállapotukról, lehetőségeikről négy érintett beszélt a HVG-nek.","shortLead":"A fennmaradásért vívott kilátástalan küzdelem sem hozza össze a vendéglátósokat. A saját vállalásaival késlekedő...","id":"20210204_Oszd_meg_es_buntess_igy_kezeli_a_kormany_a_vendeglatosok_ugyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67c8d59f-9a8e-4dd5-9839-81a0a71b773e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff6f63d-825b-4847-bfdb-274a89527b1d","keywords":null,"link":"/360/20210204_Oszd_meg_es_buntess_igy_kezeli_a_kormany_a_vendeglatosok_ugyet","timestamp":"2021. február. 04. 15:00","title":"Oszd meg és büntess – így kezeli a kormány a vendéglátósok ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37980596-5d1e-483c-b4c0-80d2676cd2dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlen tettes ellen indított eljárást a rendőrség.","shortLead":"Ismeretlen tettes ellen indított eljárást a rendőrség.","id":"20210205_Megoltek_egy_ferfit_Tatabanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37980596-5d1e-483c-b4c0-80d2676cd2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfcb410-06cb-47b3-88e1-9034fca46cb1","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Megoltek_egy_ferfit_Tatabanyan","timestamp":"2021. február. 05. 11:12","title":"Megöltek egy férfit Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9ce68-99ea-4537-afcd-a24e19b6c59e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miért söpör ki a kormány az óvodákból tízezernyi iskolaéretlen gyereket? Az idén élesedett új törvény ördögi logikával oldja meg az óvodakrízist, csak éppen még súlyosabb problémákat generál a szülői szervezet szerint.","shortLead":"Miért söpör ki a kormány az óvodákból tízezernyi iskolaéretlen gyereket? Az idén élesedett új törvény ördögi logikával...","id":"20210205_Szuloi_Hang_Vonjak_vissza_a_beiskolazasi_torvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9ce68-99ea-4537-afcd-a24e19b6c59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e99475-2a2f-4e06-af73-7cfd2027f865","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Szuloi_Hang_Vonjak_vissza_a_beiskolazasi_torvenyt","timestamp":"2021. február. 05. 13:24","title":"Szülői Hang: Vonják vissza a beiskolázási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3451220-c981-4b81-861e-5fc7d3c66000","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Olvasónk állítja, nemhogy nem kapta meg, de nem is lett volna jogosult megkapni a koronavírus elleni vakcinát, hiszen nem dolgozik az érintett szektorban. Ráadásul nőként dokumentálták, pedig férfi. Oltási abszurd. ","shortLead":"Olvasónk állítja, nemhogy nem kapta meg, de nem is lett volna jogosult megkapni a koronavírus elleni vakcinát, hiszen...","id":"20210205_Papiron_megkapta_az_oltast_valojaban_viszont_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3451220-c981-4b81-861e-5fc7d3c66000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc70f8b-a9f7-4d00-8359-1021988b20aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Papiron_megkapta_az_oltast_valojaban_viszont_nem","timestamp":"2021. február. 05. 13:07","title":"Papíron megkapta az oltást egy férfi, a valóságban viszont nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VaccineGuard esetében nagy hangsúlyt fektettek a személyes adatok védelmére.","shortLead":"A VaccineGuard esetében nagy hangsúlyt fektettek a személyes adatok védelmére.","id":"20210205_Digitalis_vakcinaigazolas_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbecbf27-f31b-4eca-8236-439f5d043b1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_Digitalis_vakcinaigazolas_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 05. 09:32","title":"Márciusban vezethetik be a digitális vakcinaigazolást Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendvédelmi dolgozók nem tudják, milyen vakcinát kapnának, és hogy milyen mellékhatásokkal kell számolniuk.","shortLead":"A rendvédelmi dolgozók nem tudják, milyen vakcinát kapnának, és hogy milyen mellékhatásokkal kell számolniuk.","id":"20210205_Rendor_tuzolto_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269bc5a5-a405-469a-98f6-5faf069f54aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210205_Rendor_tuzolto_oltas","timestamp":"2021. február. 05. 08:46","title":"A rendőrök és tűzoltók harmada oltatná be magát jelenleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]