[{"available":true,"c_guid":"8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap már több helyen kisüthet a nap.","shortLead":"Vasárnap már több helyen kisüthet a nap.","id":"20210220_Suru_kodbe_borult_az_orszag_figyelmeztetest_adott_ki_az_OMSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a5f8b7b-c4a6-419e-89bc-ab5e07597a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58014d5a-6092-4abf-88f2-d16814b76eb4","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Suru_kodbe_borult_az_orszag_figyelmeztetest_adott_ki_az_OMSZ","timestamp":"2021. február. 20. 07:55","title":"Sűrű ködbe borult az ország, figyelmeztetést adott ki az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045688c3-e9c3-4649-b484-2995c7b96b47","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Emlékhelyet avatnak az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak a lombardiai Codognóban. Az olaszországi halottak többsége nyolcvan év feletti volt, akikkel szinte elvesztett egy generációt az öregedő lakosságú ország. ","shortLead":"Emlékhelyet avatnak az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak a lombardiai Codognóban. Az olaszországi halottak...","id":"20210220_Pont_egy_eve_azonositottak_az_elso_olaszorszagi_Covidbeteget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=045688c3-e9c3-4649-b484-2995c7b96b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1513a3c5-8318-4f7e-841b-212db7df6c76","keywords":null,"link":"/elet/20210220_Pont_egy_eve_azonositottak_az_elso_olaszorszagi_Covidbeteget","timestamp":"2021. február. 20. 13:27","title":"Pont egy éve azonosították az első olaszországi Covid-beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letelt az egy év, de Harry és Meghan Markle nem akar visszatérni a királyi feladatokhoz.","shortLead":"Letelt az egy év, de Harry és Meghan Markle nem akar visszatérni a királyi feladatokhoz.","id":"20210219_Harry_hercegek_ismet_elszomoritottak_a_kiralynot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e63d3d-4ae3-4848-826c-50523028231a","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Harry_hercegek_ismet_elszomoritottak_a_kiralynot","timestamp":"2021. február. 19. 13:34","title":"Harry hercegék ismét elszomorították a királynőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szerdai kétórás munkabeszütetés után szombaton már nyolc órán át sztrájkolnak, és tervben van a 24 órás vagy határozatlan idejű sztrájk is. ","shortLead":"A szerdai kétórás munkabeszütetés után szombaton már nyolc órán át sztrájkolnak, és tervben van a 24 órás vagy...","id":"20210220_Felporgetik_a_sztrajkot_a_Continental_makoi_telephelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=134ea878-265e-4c79-87e7-48f71c6624be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7c1ff5-4371-417f-b965-aca0bdca1a64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210220_Felporgetik_a_sztrajkot_a_Continental_makoi_telephelyen","timestamp":"2021. február. 20. 08:53","title":"Felpörgetik a sztrájkot a Continental makói telephelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d362f143-f51e-459c-a28c-d4e5d55f4153","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ivkovics Sztojan együttese 83-81-re legyőzte Ausztriát.","shortLead":"Ivkovics Sztojan együttese 83-81-re legyőzte Ausztriát.","id":"20210219_Kijutott_az_Ebre_a_magyar_ferfi_kosarlabdavalogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d362f143-f51e-459c-a28c-d4e5d55f4153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"740d3452-9138-4ce3-a112-cb69aa6de366","keywords":null,"link":"/sport/20210219_Kijutott_az_Ebre_a_magyar_ferfi_kosarlabdavalogatott","timestamp":"2021. február. 19. 20:41","title":"Kijutott az Eb-re a magyar férfi kosárlabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba98c1-62c3-4880-b47f-0b1a1b72276f","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Sokoldalú, alkotó értelmiségi: matematikus, tankönyvszerző, könyvkiadó társalapítója, erotikus művek álneves szerzője, a bunyevác hagyományok őrzője. Borzalom, mondja, hogy a politikusok egyik nap ezt állíthatják az ország gazdasági helyzetéről, a másik nap meg azt. A koronavírus-járvány kezeléséről is van matematikai állítása.","shortLead":"Sokoldalú, alkotó értelmiségi: matematikus, tankönyvszerző, könyvkiadó társalapítója, erotikus művek álneves szerzője...","id":"202107_obadovics_j_gyula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ba98c1-62c3-4880-b47f-0b1a1b72276f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11aa309e-f938-4d2c-a7ce-a6e82f54bad4","keywords":null,"link":"/360/202107_obadovics_j_gyula","timestamp":"2021. február. 20. 13:30","title":"Obádovics J. Gyula: A politikusokat beültetném egy-két matematikaórára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy osztrák tanulmány szerint sokkal hosszabb időn át mérhető a koronavírus okozta betegség, a Covid-19 után kialakult immunitás, mint azt eddig gondoltuk.","shortLead":"Egy osztrák tanulmány szerint sokkal hosszabb időn át mérhető a koronavírus okozta betegség, a Covid-19 után kialakult...","id":"20210218_koronavirus_betegseg_immunitas_anitestek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f84e85e5-63af-47fe-9cdf-7ed3f86b6193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c77bcd-c6b9-4d17-a893-0cc4fca9b292","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_koronavirus_betegseg_immunitas_anitestek","timestamp":"2021. február. 18. 17:10","title":"Akár 8 hónapig is védettek lehetnek azok, akik koronavírus-betegek voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30528fa2-3cd2-4971-a5db-9815e0cb509a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az általános iskola 4-5. évfolyamán kötelező, a 6-7. évfolyamon pedig ajánlott a vizsga.","shortLead":"Az általános iskola 4-5. évfolyamán kötelező, a 6-7. évfolyamon pedig ajánlott a vizsga.","id":"20210219_Hamarosan_jon_a_kozlekedesi_alapvizsga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30528fa2-3cd2-4971-a5db-9815e0cb509a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab41553-8cc5-4e6c-89dc-76b0bfcbd20f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_Hamarosan_jon_a_kozlekedesi_alapvizsga","timestamp":"2021. február. 19. 15:37","title":"Közlekedési alapvizsgát kell tenniük a gyerekeknek idén tavasszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]