Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"412816c0-fa39-4fc0-a2ad-53bd6764f6f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Milla Jovovich ezúttal nem a zombikat irtja, hanem Budapesten játszik különleges ügynököt egy kínai filmben, amelyben a magyar rendőrök harmincéves Polski Fiatokkal járnak.","shortLead":"Milla Jovovich ezúttal nem a zombikat irtja, hanem Budapesten játszik különleges ügynököt egy kínai filmben, amelyben...","id":"20210303_Budapesten_forgattak_James_Bondutanzat_akciofilmet_A_kaptar_sztarjaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=412816c0-fa39-4fc0-a2ad-53bd6764f6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2b81df-feb5-4f54-a914-b00ceb88812d","keywords":null,"link":"/kultura/20210303_Budapesten_forgattak_James_Bondutanzat_akciofilmet_A_kaptar_sztarjaval","timestamp":"2021. március. 03. 12:31","title":"Budapesten forgattak James Bond-utánzat akciófilmet A kaptár sztárjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyszerű dizájn a digitális térben is jól mutat majd – vélik a franciák.","shortLead":"Az egyszerű dizájn a digitális térben is jól mutat majd – vélik a franciák.","id":"20210303_Vasarely_altal_rajzolt_egykori_Renault_logo_atdolgozasa_lett_megint_a_marka_emblemaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c04f91cf-d559-4533-b2aa-24f11913d453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e89f4265-ebcf-4798-b73f-42ab11be5811","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_Vasarely_altal_rajzolt_egykori_Renault_logo_atdolgozasa_lett_megint_a_marka_emblemaja","timestamp":"2021. március. 03. 15:40","title":"Vasarely emblémája inspirálta a Renault új logóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21584b42-b80f-4ddc-bef2-8e1ec1a96ce8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már csak egy évre szerződne az önkormányzat a Sziget Kft.-vel, és dupla pénzt kérne. A polgármester sportrendezvényeket látna szívesebben – például a Balaton-átevezést.","shortLead":"Már csak egy évre szerződne az önkormányzat a Sziget Kft.-vel, és dupla pénzt kérne. A polgármester sportrendezvényeket...","id":"20210302_zamardi_balaton_sound_balatonatevezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21584b42-b80f-4ddc-bef2-8e1ec1a96ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46f1964-60e1-4dd9-a921-2241762004cd","keywords":null,"link":"/elet/20210302_zamardi_balaton_sound_balatonatevezes","timestamp":"2021. március. 02. 17:35","title":"Szabadulna Zamárdi a Balaton Sound fesztiváltól, evezős buli lehet helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1abfc61-2b43-46d5-a179-7ddb599010ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatosnak mondott újdonság még az M3 Competitionnél is nagyobb teljesítményt ad le.","shortLead":"A környezettudatosnak mondott újdonság még az M3 Competitionnél is nagyobb teljesítményt ad le.","id":"20210303_521_loero_es_zold_rendszam_itt_a_szupersportos_bmw_745_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1abfc61-2b43-46d5-a179-7ddb599010ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d26b0c2-8fc2-42ff-9214-e552f54dad90","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_521_loero_es_zold_rendszam_itt_a_szupersportos_bmw_745_le","timestamp":"2021. március. 03. 06:41","title":"521 lóerő és zöld rendszám, itt a szupersportos BMW 745Le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b137444-6264-42bb-bfe7-d7c34d40d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A földmozgás 6,2-es erősségű volt.","shortLead":"A földmozgás 6,2-es erősségű volt.","id":"20210304_gorogorszag_foldrenges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b137444-6264-42bb-bfe7-d7c34d40d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01c9a96-e145-4e36-a276-d004dba21d3b","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_gorogorszag_foldrenges","timestamp":"2021. március. 04. 16:13","title":"Erős földrengés volt Görögországban, sok épület romba dőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be2e0b2a-81ba-40ea-8142-2b7da63fec9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valamit irigyelhetnek a Mac gépek használói a PC-sektől, az a viszonylag nagy számú és szabványosított csatlakozóhely. Lehet, hogy a következő MacBook Pro esetében már nem lesz mire ácsingózni.","shortLead":"Ha valamit irigyelhetnek a Mac gépek használói a PC-sektől, az a viszonylag nagy számú és szabványosított...","id":"20210303_hdmi_csatlakozo_sd_kartyaolvaso_macbook_pro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be2e0b2a-81ba-40ea-8142-2b7da63fec9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abc7d25-b019-43b9-a0a7-fa3d3fc4f42b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_hdmi_csatlakozo_sd_kartyaolvaso_macbook_pro","timestamp":"2021. március. 03. 09:33","title":"Rég áhított csatlakozóhelyeket kaphat a MacBook Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b55db7e-491e-4c4d-a4e7-187d87ff8f25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A valaha készült legerősebb sorozatgyártású Audi már Magyarországon is elérhető.","shortLead":"A valaha készült legerősebb sorozatgyártású Audi már Magyarországon is elérhető.","id":"20210304_53_millio_forinton_nyit_itthon_a_646_loeros_audi_rs_etron_gt_villanyauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b55db7e-491e-4c4d-a4e7-187d87ff8f25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b4884a-8788-43d8-bc0b-e0f1123181a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_53_millio_forinton_nyit_itthon_a_646_loeros_audi_rs_etron_gt_villanyauto","timestamp":"2021. március. 04. 07:59","title":"53 millió forinton nyit itthon a 646 lóerős Audi RS e-tron GT villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98630344-a1b0-4794-b918-a366bd3b7a3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben az évben még egy napon sem jelentettek annyi koronavírusos elhunytat, mint most. A kórházban kezelt és a lélegeztetőgépen lévő betegek száma egy hét alatt a másfélszeresére nőtt.","shortLead":"Ebben az évben még egy napon sem jelentettek annyi koronavírusos elhunytat, mint most. A kórházban kezelt és...","id":"20210303_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98630344-a1b0-4794-b918-a366bd3b7a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525c9f3f-33e8-40f2-97ba-983b22fc50d6","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. március. 03. 09:21","title":"136 újabb áldozata van a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]