[{"available":true,"c_guid":"7f1edacd-5c05-4467-b8bf-59f3ab7054d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország maximális kapacitáson állít elő oxigént két napja, mégis behozatalra szorul.","shortLead":"Az ország maximális kapacitáson állít elő oxigént két napja, mégis behozatalra szorul.","id":"20210415_india_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f1edacd-5c05-4467-b8bf-59f3ab7054d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e4167f-ae07-4024-9b4e-25260aa0fc0b","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_india_koronavirus","timestamp":"2021. április. 15. 21:33","title":"Indiában két-három koronavírus-beteg osztozik egyetlen ágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8831f39c-a273-4a15-838f-a4740cb78717","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók emberi őssejteket juttattak be makákóembriókba, amelyek fejlődését 20 napig tanulmányozták. Aztán elpusztították őket. Aztán...

\r





","id":"20210416_Francia_orvosi_akademia_Pfizer_Moderna_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cc736c-8e4f-4bea-a178-bb81e7ced66c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_Francia_orvosi_akademia_Pfizer_Moderna_vakcina","timestamp":"2021. április. 16. 06:59","title":"A francia orvosi akadémia hat hónapra növelné a dózisok közti időtartamot a Pfizer és a Moderna vakcináinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy közös képpel és egy emlék felidézésével vett búcsút Törőcsik Maritól Alföldi Róbert a Facebookon.","shortLead":"Egy közös képpel és egy emlék felidézésével vett búcsút Törőcsik Maritól Alföldi Róbert a Facebookon.","id":"20210416_Mari_En_nagyon_szeretem_magat__Alfoldi_Robert_ezekkel_a_szavakkal_bucsuzott_Torocsiktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7a81c8-d64e-4a2f-9d8e-ec9d987b8c86","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Mari_En_nagyon_szeretem_magat__Alfoldi_Robert_ezekkel_a_szavakkal_bucsuzott_Torocsiktol","timestamp":"2021. április. 16. 12:27","title":"„Mari! Én nagyon szeretem magát!” – Alföldi Róbert így köszönt el Törőcsiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfajta adathalász-módszerre figyelmeztet a kibervédelmi intézet: ismeretlenek magukat ügyintézőnek kiadva próbálnak személyes adatokat gyűjteni.","shortLead":"Újfajta adathalász-módszerre figyelmeztet a kibervédelmi intézet: ismeretlenek magukat ügyintézőnek kiadva próbálnak...","id":"20210415_csalas_csalok_kibervedelmi_intezet_adathalaszat_ugyintezo_adatgyujtes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a921ab-01e5-4223-863f-491a01e1db44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_csalas_csalok_kibervedelmi_intezet_adathalaszat_ugyintezo_adatgyujtes","timestamp":"2021. április. 15. 18:33","title":"Legyen óvatos, csalók új módszerrel próbálnak adatokat gyűjteni a magyaroktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]