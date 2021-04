Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a változás nemcsak működőképesebbé tenné az intézményeket, de erősítené az európai értékeket is, írja Bert Rörup közgazdász a német lapban.","shortLead":"Ez a változás nemcsak működőképesebbé tenné az intézményeket, de erősítené az európai értékeket is, írja Bert Rörup...","id":"20210423_Tagesspiegel_KozepEuropa_miatt_elkerulhetetlen_a_ketsebesseges_Unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f17f227-c1b9-4f3f-800e-9345af095817","keywords":null,"link":"/360/20210423_Tagesspiegel_KozepEuropa_miatt_elkerulhetetlen_a_ketsebesseges_Unio","timestamp":"2021. április. 23. 07:30","title":"Tagesspiegel: Közép-Európa miatt elkerülhetetlen a kétsebességes Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2feb5d23-6a92-49bf-8363-98d6ea4f6ba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dílernek és vásárlójának esélye sem volt a menekülésre.","shortLead":"A dílernek és vásárlójának esélye sem volt a menekülésre.","id":"20210423_godollo_butoraruhaz_parkolo_drogkereskedo_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2feb5d23-6a92-49bf-8363-98d6ea4f6ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ba3115-67d3-4232-973b-6caef54b8319","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_godollo_butoraruhaz_parkolo_drogkereskedo_video","timestamp":"2021. április. 23. 09:54","title":"Gödöllői bútoráruház parkolójában csaptak le a rendőrök a drogkereskedőre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hungaroring Sport Zrt. tervei szerint augusztusban már megoldható lesz a hagyományos futamrendezés.","shortLead":"A Hungaroring Sport Zrt. tervei szerint augusztusban már megoldható lesz a hagyományos futamrendezés.","id":"20210423_magyar_nagydij_hungaroring_nezok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607db2a3-c15f-4e46-92f8-42ecab94289f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_magyar_nagydij_hungaroring_nezok","timestamp":"2021. április. 23. 11:53","title":"Nézők előtt rendeznék meg az idei F1-es Magyar Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai szakhatóság úgy véli, a brit-svéd fejlesztésű vakcina hatásos ellenszer a koronavírussal szemben.","shortLead":"Az európai szakhatóság úgy véli, a brit-svéd fejlesztésű vakcina hatásos ellenszer a koronavírussal szemben.","id":"20210423_europai_gyogyszerugynokseg_astrazeneca_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=209d68a7-d9f9-4db8-9dd6-a31705c4de86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4286835-002a-43a2-96b4-d10066e89068","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_europai_gyogyszerugynokseg_astrazeneca_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 23. 19:03","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Az AstraZeneca előnyei továbbra is felülmúlják az esetleges kockázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6b3b65-c869-4c5b-9f82-6a4301408786","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamis tanúzás miatt emeltek vádat az egyébként józan utassal szemben.","shortLead":"Hamis tanúzás miatt emeltek vádat az egyébként józan utassal szemben.","id":"20210423_Az_automoso_kameraja_segitett_a_rendoroknek__felvette_hogy_helyet_cserelt_az_ittas_sofor_a_jozan_utasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf6b3b65-c869-4c5b-9f82-6a4301408786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc160bf-d920-473c-8da6-6eda41c13f06","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Az_automoso_kameraja_segitett_a_rendoroknek__felvette_hogy_helyet_cserelt_az_ittas_sofor_a_jozan_utasaval","timestamp":"2021. április. 23. 09:28","title":"Az autómosó kamerája segített a rendőröknek – felvette, hogy helyet cserélt az ittas sofőr a józan utasával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888c307a-ae80-4644-b3f3-3609576da89f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Brian élete című 1978-ban készült kultikus film még kultikusabb záródala az Always Look on the Bright side of Life. Eric Idle szerzeményét Soltész Rezső fordította le magyarra és énekelte el.","shortLead":"A Brian élete című 1978-ban készült kultikus film még kultikusabb záródala az Always Look on the Bright side of Life...","id":"20210423_Soltesz_Rezso_probal_optimizmust_sugallni_a_Monty_Pythonslager_magyaritasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=888c307a-ae80-4644-b3f3-3609576da89f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d8a8302-e583-48d2-9fb9-22a00db64012","keywords":null,"link":"/elet/20210423_Soltesz_Rezso_probal_optimizmust_sugallni_a_Monty_Pythonslager_magyaritasaval","timestamp":"2021. április. 23. 17:07","title":"\"Nézd az élet jó oldalát!\" - Soltész Rezső énekli a Monty Python-slágert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan 12 százalékkal csökkent egy év alatt az autók CO2-kibocsátása Európában.","shortLead":"Hivatalosan 12 százalékkal csökkent egy év alatt az autók CO2-kibocsátása Európában.","id":"20210423_Papiron_tenyleg_sokkal_zoldebbek_lettek_az_autok_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7684eb-116d-40cc-8e10-bcdeaadec8eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Papiron_tenyleg_sokkal_zoldebbek_lettek_az_autok_Europaban","timestamp":"2021. április. 24. 09:13","title":"Papíron tényleg sokkal zöldebbek lettek az autók Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók a koronavírus-járvány árnyékában újabb, áttörésnek minősített malária elleni védőoltást fejlesztettek. 77 százalékos hatékonyságú.","shortLead":"Brit kutatók a koronavírus-járvány árnyékában újabb, áttörésnek minősített malária elleni védőoltást fejlesztettek. 77...","id":"20210423_malaria_vakcina_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61867bc-c6fc-4f3d-b0da-a76d4545b92f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_malaria_vakcina_vedooltas","timestamp":"2021. április. 23. 18:03","title":"Miközben a világ a koronavírussal van elfoglalva, a malária ügyében megvan az áttörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]