Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"47ecac71-2a7b-444b-ac89-e5acfd68e9c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 24.hu azt is írja, hogy a Hajléktalan Egészségügyi Centrum ügyével foglalkozó munkacsoport azon dolgozik, hogy a főváros csereingatlant adjon az államnak a néhány éve felújított épületért cserébe.\r

\r

","shortLead":"A 24.hu azt is írja, hogy a Hajléktalan Egészségügyi Centrum ügyével foglalkozó munkacsoport azon dolgozik...","id":"20210429_Hajlektalankorhaz_Szabolcs_utca_munkacsoport","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47ecac71-2a7b-444b-ac89-e5acfd68e9c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2f10a1-11c7-4073-ae68-8e1863dad6cb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210429_Hajlektalankorhaz_Szabolcs_utca_munkacsoport","timestamp":"2021. április. 29. 17:01","title":"Úgy néz ki, mégis maradhat a helyén a hajléktalankórház a Szabolcs utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8881caec-3de3-4108-8b85-552e5100e11d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előszeretettel hasonlítja össze számítógépeit a Microsoft az Apple eszközeivel, és nem meglepő módon, ez utóbbiak rovására. Alább egy újabb „gyöngyszem”.","shortLead":"Előszeretettel hasonlítja össze számítógépeit a Microsoft az Apple eszközeivel, és nem meglepő módon, ez utóbbiak...","id":"20210430_microsoft_surface_laptop4_hirdetes_apple_macbook_air_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8881caec-3de3-4108-8b85-552e5100e11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d28dfa-1e2d-49ae-b88f-7910895a0d80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210430_microsoft_surface_laptop4_hirdetes_apple_macbook_air_ellen","timestamp":"2021. április. 30. 10:03","title":"Ismét megtrollkodta a Microsoft az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"16 379 magyar halt meg idén márciusban, és ez még nem is a végleges adat – tette közzé a KSH. Még a januári és februári számokat is korrigálták, több százzal nőtt a halálesetek száma az eddig ismerthez képest abban a két hónapban. A születésszám eközben kéthavi zuhanás után megugrott, úgy tűnik, ahogy elmúlt tavaly a járvány első hulláma, többen mertek gyereket vállalni.","shortLead":"16 379 magyar halt meg idén márciusban, és ez még nem is a végleges adat – tette közzé a KSH. Még a januári és februári...","id":"20210430_KSH_halal_szuletes_termeszetes_fogyas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a43e53-b34a-4b8e-8770-283f025ec66e","keywords":null,"link":"/itthon/20210430_KSH_halal_szuletes_termeszetes_fogyas","timestamp":"2021. április. 30. 09:13","title":"KSH: 40 százalékkal nőtt a halálozások száma márciusban a tavalyihoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a8ed32-fd39-4a6d-ae71-0e0708109048","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már szombaton fogadják a látogatókat, ha megjelenik az ezt lehetővé tévő jogszabály.","shortLead":"Már szombaton fogadják a látogatókat, ha megjelenik az ezt lehetővé tévő jogszabály.","id":"20210430_fovarosi_allat_es_novenykert_ujranyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44a8ed32-fd39-4a6d-ae71-0e0708109048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4be52f-0365-43f5-a26d-31a931646894","keywords":null,"link":"/elet/20210430_fovarosi_allat_es_novenykert_ujranyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 30. 13:45","title":"Közzétette újranyitási tervét a fővárosi állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlottak autóba rejtve eurót és dollárt hoztak Hollandiából és Spanyolországból, bankszámlát nyitottak, majd a pénzt kínai cégek számláira utalták át.","shortLead":"A vádlottak autóba rejtve eurót és dollárt hoztak Hollandiából és Spanyolországból, bankszámlát nyitottak, majd a pénzt...","id":"20210429_borton_itelet_penzmosas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54eb3ae2-8803-48ae-a094-2504840e4e19","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_borton_itelet_penzmosas","timestamp":"2021. április. 29. 05:30","title":"16 embert ítéltek börtönre Budapesten, amiért kolumbiai drogpénzt mostak tisztára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f93108-9733-43b8-b367-d78c3555c61c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon figyelnek, hogy ne lássák túl sokat az emberek a börtönben ülő orosz ellenzéki politikust.","shortLead":"Nagyon figyelnek, hogy ne lássák túl sokat az emberek a börtönben ülő orosz ellenzéki politikust.","id":"20210430_szentpetervar_graffiti_Navalnij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f93108-9733-43b8-b367-d78c3555c61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8216f979-2989-4e1e-87af-63dd75f182a8","keywords":null,"link":"/vilag/20210430_szentpetervar_graffiti_Navalnij","timestamp":"2021. április. 30. 10:45","title":"Pár óra után el is tüntette a rendőrség a szentpétervári Navalnij-graffitit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előre egyeztetett időpontokban lehet menni egynapos sebészeti ellátásra.","shortLead":"Előre egyeztetett időpontokban lehet menni egynapos sebészeti ellátásra.","id":"20210428_kasler_egynapos_sebeszeti_ellatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507f74ae-bcc5-4a5f-914c-6ac86c3e6746","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_kasler_egynapos_sebeszeti_ellatas","timestamp":"2021. április. 28. 17:30","title":"Kásler: Hétfőtől újrandulhat az egynapos sebészeti ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Mária vallomást tett a bíróságon, azt állítja, még mindig hisz abban, hogy az öröksége megvan, és meg fogja kapni. Ha nem, akkor őt is becsapták. ","shortLead":"P. Mária vallomást tett a bíróságon, azt állítja, még mindig hisz abban, hogy az öröksége megvan, és meg fogja kapni...","id":"20210428_csengeri_orokosno_birosag_per_vallomas_kosa_lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=849f9e6d-5e26-432e-ba2c-c24329f25ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7c7c1c-ab81-4218-87fb-5df278cbb0ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_csengeri_orokosno_birosag_per_vallomas_kosa_lajos","timestamp":"2021. április. 28. 14:16","title":"Csengeri örökösnő: A svájci szállodát is én fizettem Kósának, a bankkártyám is nála van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]