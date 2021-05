Félórás videóinterjút készített a Telex Lázár Jánossal. A mezőhegyesi ménesbirtokot felügyelő kormánybiztos, volt miniszter arról, hogy 2018 óta nem kapott pozíciót a kormányban, azt mondta: „Az ember nem tudja megúszni, hogy ne fizesse meg a mondatainak, vagy a döntéseinek az árát.”

Hódmezővásárhelyen, Mezőhegyesen és környékén nem segített a Fidesznek Simonka György botránya – a költségvetési csalással vádolt fideszes képviselő ügyéről Lázár azt mondta, sokat segítenének a Fidesznek, ha ezek az ügyek nem lennének,

„a jövőben a humánpolitikában körültekintőbben kell eljárnunk, és a kockázatokat nem kell sokáig magunkkal vinni.”

Ugyan Simonka György most is parlamenti képviselő, Lázár utalt arra, hogy bukhat: miután azt mondta, hogy „Simonka úr is itt kezdte és fejezte be a pályafutását”, a kérdésre, hogy itt befejezi-e tényleg, annyit válaszolt: „nem, a bíróságon”.

Lázárt megkérdezték az Origo-ügyről is – 2014-ben az után kezdődött el a portál teljes átalakítása és látványos jobbra tolása, hogy Lázár milliós hotelszámláiról jelentek meg cikkek. Most azt mondta az esetről:

„Azóta a nemzeti oldal még rengeteg platformba tette be a kezét, meg a lábát. Tehát nem az Origo volt a célpont, csak.”

A kormány célja szerinte az, hogy „a nemzeti erőforrások nemzeti kezekbe kerüljenek”, ha ezért bárki el akarná számoltatni, áll elébe – mondta.

Beszélt arról is, hogy a Fidesz 2019-ben meggyengült a nagyvárosokban. Budapest elvesztése nagy veszteség volt a Fidesz számára, ahogy sok nagyvárosé is – Lázár megfogalmazása szerint „Budapestet a kormány fejlesztette 2010 és 2019 között, és nem Tarlós István, ezt mindenki tudja.”

Arra a kérdésre pedig, hogy jöhet-e a 2019-eshez hasonló eredmény a 2022-es választáson, azt válaszolta: „Abszolút jöhet, 12 évi kormányzás után ez egyáltalán nem meglepő”.