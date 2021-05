Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök a magyar nyelv és a gazdaság teljesítménye közötti kapcsolatot boncolgatja legújabb írásában.","shortLead":"A jegybankelnök a magyar nyelv és a gazdaság teljesítménye közötti kapcsolatot boncolgatja legújabb írásában.","id":"20210510_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_magyar_nyelv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39513375-92a4-4601-9400-a8294e5d2d17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210510_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_magyar_nyelv","timestamp":"2021. május. 10. 17:42","title":"Matolcsy: A magyar nyelv csúcstermék, amely közvetíti az „ősi tudást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ec7aec-33ae-4db8-994b-9212d3b5ff7c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két súlyosan veszélyeztetett északi simabálnát filmeztek le drón segítségével az észak-amerikai Cape Cod-öbölben. ","shortLead":"Két súlyosan veszélyeztetett északi simabálnát filmeztek le drón segítségével az észak-amerikai Cape Cod-öbölben. ","id":"20210511_Nezze_meg_hogy_oleli_egymast_ket_veszelyeztetett_balna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44ec7aec-33ae-4db8-994b-9212d3b5ff7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e913d48-ac53-4141-ac51-a025acd35bc4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210511_Nezze_meg_hogy_oleli_egymast_ket_veszelyeztetett_balna","timestamp":"2021. május. 11. 18:31","title":"Nézze meg, hogy öleli egymást két kritikusan veszélyeztetett bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan benyújtja az országgyűlésnek a változtatásokat a Pénzügyminisztérium. ","shortLead":"Hamarosan benyújtja az országgyűlésnek a változtatásokat a Pénzügyminisztérium. ","id":"20210511_Adocsokkenteseket_jelentett_be_Varga_Mihaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9baf410-592b-4c05-8b13-001f2a9c0f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92a85de-6e5c-4f5c-beae-a61969068528","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Adocsokkenteseket_jelentett_be_Varga_Mihaly","timestamp":"2021. május. 11. 16:21","title":"Adócsökkentéseket jelentett be Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dddd97-a989-406f-8d7e-f02f50ed8e62","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Úgy volt, hogy a Magyar Copperfield kéziratának leadása után újra rendezői székbe ül, de igazából megkönnyebbült, hogy nem tartottak igényt se a Kádárról se a Petőfiről szóló sorozatára, mert rájött, ő most már csak írással szeretne foglalkozni. Életregényéből kiderül, hogy sok, a filmjeiből és Cseh Tamásnak írt dalaiból ismerős jelenet valóban megtörtént. Interjú Bereményi Gézával, akinek könyve kapta idén a Libri irodalmi díjat.","shortLead":"Úgy volt, hogy a Magyar Copperfield kéziratának leadása után újra rendezői székbe ül, de igazából megkönnyebbült...","id":"20210510_Nem_eleg_akarni_a_szabadsagot_sokszor_mazli_is_kell_hogy_megtalaljuk__interju_Beremenyi_Gezaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1dddd97-a989-406f-8d7e-f02f50ed8e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c865b0-2a16-4e61-b6a5-4910040901a3","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Nem_eleg_akarni_a_szabadsagot_sokszor_mazli_is_kell_hogy_megtalaljuk__interju_Beremenyi_Gezaval","timestamp":"2021. május. 10. 20:30","title":"„Nem elég akarni a szabadságot, sokszor mázli is kell, hogy megtaláljuk” – interjú Bereményi Gézával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35aa106a-ad5a-4767-ba4b-f881812b9905","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A XX. században hódította meg az ember a levegőt, és a 140 éve született Kármán Tódor a hódítók élvonalában haladt. Szinte mindenhez köze volt, ami a levegőben történt, a helikoptertől a szuperszonikus repülőgépeken és a rakétatechnikán át az űrhajózásig. Átlátta, hogy alapkutatásait pénzelni fogják a tőkések és a hadseregek, ha meggyőzi őket, hogy a gyakorlatban is használható terméket fejleszt. Ez az elemi felismerés volt elképesztő sikereinek a titka. A huszonkilencből az utolsó volt szülőhazájának egyeteme, amely díszdoktorrá avatta őt.","shortLead":"A XX. században hódította meg az ember a levegőt, és a 140 éve született Kármán Tódor a hódítók élvonalában haladt...","id":"20210511_Karman_Todor_140","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35aa106a-ad5a-4767-ba4b-f881812b9905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650913c0-303c-4b36-9919-afae3f1cdb28","keywords":null,"link":"/360/20210511_Karman_Todor_140","timestamp":"2021. május. 11. 15:00","title":"A repüléstudomány világsztárja, akit itthon nem becsültek meg – 140 éve született Kármán Tódor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b6e920-f00e-41f1-90b2-ed5bd84f7d61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Magas szerb kitüntetéseket vett át Peter Handke Nobel-díjas osztrák író, aki a hétvégén először látogatott a volt Jugoszlávia területére a legrangosabb irodalmi elismerés 2019-es elnyerése óta.","shortLead":"Magas szerb kitüntetéseket vett át Peter Handke Nobel-díjas osztrák író, aki a hétvégén először látogatott a volt...","id":"20210509_Szerb_dijeso_Peter_Handke_Nobeldijas_ironak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3b6e920-f00e-41f1-90b2-ed5bd84f7d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9829c-40b1-4d4e-9b98-7098fafadef9","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Szerb_dijeso_Peter_Handke_Nobeldijas_ironak","timestamp":"2021. május. 09. 22:04","title":"Szerb díjeső Peter Handke Nobel-díjas írónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint világviszonylatban több mint kétszer annyian hunytak el a koronavírus-fertőzésben, mint amennyi a hivatalos statisztikákban szerepel.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint világviszonylatban több mint kétszer annyian hunytak el a koronavírus-fertőzésben, mint...","id":"20210510_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae50a17-49e1-4eaf-82f2-560dd5f5d786","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 10. 09:33","title":"A Washingtoni Egyetem szerint kimaradt 9500 áldozat a magyar járványstatisztikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cff85e2-c1e8-410c-8c66-78574143e2cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 25 éves válogatott középpályás tizenegy év után hagyja el a Budapest Honvédot, a Philadelphia Unionnál folytatja.","shortLead":"A 25 éves válogatott középpályás tizenegy év után hagyja el a Budapest Honvédot, a Philadelphia Unionnál folytatja.","id":"20210511_Gazdag_Daniel_Philadelphia_Union","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cff85e2-c1e8-410c-8c66-78574143e2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26306183-fede-4785-a346-145f9f395865","keywords":null,"link":"/sport/20210511_Gazdag_Daniel_Philadelphia_Union","timestamp":"2021. május. 11. 17:28","title":"Klubrekordot jelentő összegért igazol Amerikába Gazdag Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]