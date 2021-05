Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a6226ff6-020f-4a5f-97fa-009858d4ca2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videóval búcsúzik Norbitól az állatkert.","shortLead":"Videóval búcsúzik Norbitól az állatkert.","id":"20210514_meghalt_norbi_a_tigris","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6226ff6-020f-4a5f-97fa-009858d4ca2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afbcbb2-ad3d-4a71-8e7e-52d631b66e7b","keywords":null,"link":"/elet/20210514_meghalt_norbi_a_tigris","timestamp":"2021. május. 14. 11:53","title":"Meghalt Norbi, a Fővárosi Állatkert tigrise","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Minimális erőt” használhatnak egy londoni bírósági döntés értelmében, hogy a terhes nőt kórházba szállítsák.","shortLead":"„Minimális erőt” használhatnak egy londoni bírósági döntés értelmében, hogy a terhes nőt kórházba szállítsák.","id":"20210514_Negy_evig_nem_hagyta_el_az_otthonat_egy_agorafobias_no_most_a_szulese_miatt_korhazba_kenyszerithetik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e62ebfb8-ad9e-48ba-90b2-daf03c8982b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dca10c1-8924-40cf-a14c-f5eff349155a","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Negy_evig_nem_hagyta_el_az_otthonat_egy_agorafobias_no_most_a_szulese_miatt_korhazba_kenyszerithetik","timestamp":"2021. május. 14. 09:36","title":"Négy évig nem hagyta el az otthonát egy agorafóbiás nő, most a szülése miatt kórházba kényszeríthetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f33e76-9447-4882-bc4c-8132678ff7e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Harvard Egyetem kutatóinak sikerült egy 40 éves problémát leküzdeniük, így hamarosan jöhetnek a lítium-fém akkumulátorok.","shortLead":"Az amerikai Harvard Egyetem kutatóinak sikerült egy 40 éves problémát leküzdeniük, így hamarosan jöhetnek a lítium-fém...","id":"20210514_litium_fem_akkumulator_feltoltes_kapacitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91f33e76-9447-4882-bc4c-8132678ff7e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7aaecb-42bd-4fd4-9816-c152cff9eda9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_litium_fem_akkumulator_feltoltes_kapacitas","timestamp":"2021. május. 14. 08:33","title":"Áttörést értek el a tudósok, jöhetnek az új akkumulátorok, amik sokkal tovább bírják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor 2019-ben jelentette be a programot. Az Emmi most azt közölte, 2022-re halasztották elindítását.","shortLead":"Orbán Viktor 2019-ben jelentette be a programot. Az Emmi most azt közölte, 2022-re halasztották elindítását.","id":"20210514_ingyenes_nyelvtanfolyam_gimnazistak_halasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca15b920-b9c9-44d0-97da-f2416b49fb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c855152-bc3b-468a-a8af-9d20e8704b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210514_ingyenes_nyelvtanfolyam_gimnazistak_halasztas","timestamp":"2021. május. 14. 10:07","title":"Tovább csúszik a gimnazisták ingyenes külföldi nyelvtanfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Péter XVI. kerületi vezető felháborodott hangulatú nyílt levélben követeli Böröcz László fideszes parlamenti képviselőtől, hogy vonja vissza törvényjavaslatát.","shortLead":"Kovács Péter XVI. kerületi vezető felháborodott hangulatú nyílt levélben követeli Böröcz László fideszes parlamenti...","id":"20210513_onkormanyzati_berlakasok_xvi_kerulet_kovacs_peter_borocz_laszlo_nyilt_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f012be-dfb6-40f6-afc0-18b297c2e20d","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_onkormanyzati_berlakasok_xvi_kerulet_kovacs_peter_borocz_laszlo_nyilt_level","timestamp":"2021. május. 13. 22:38","title":"Marhaságnak nevezte az önkormányzati bérlakások megvásárlásáról szóló fideszes törvényjavaslatot egy fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dátumot Matt LeBlanc jelentette be.","shortLead":"A dátumot Matt LeBlanc jelentette be.","id":"20210513_Megvan_mikor_erkezik_az_uj_Jobaratok_epizod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91ac22a-7044-45c1-9db1-137a6ed6bb24","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Megvan_mikor_erkezik_az_uj_Jobaratok_epizod","timestamp":"2021. május. 13. 20:03","title":"Megvan, mikor érkezik az új Jóbarátok epizód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a56fe2-2482-4922-aa14-72addb11e3ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Húsz másodpercen át mozgott a föld.","shortLead":"Húsz másodpercen át mozgott a föld.","id":"20210514_foldrenges_szumatra_indonezia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6a56fe2-2482-4922-aa14-72addb11e3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdd74e2-5981-463a-af6f-b619dc0a1c5c","keywords":null,"link":"/vilag/20210514_foldrenges_szumatra_indonezia","timestamp":"2021. május. 14. 12:51","title":"6,6-os erősségű földrengés volt Szumátránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A plasztiklapok nem tükrözik a védettséget, a világ nagy részén el sem fogadják, és rövidesen app helyettesíti. Az előállító cégben vezető tisztségviselő Stumpf István kormánybiztos.","shortLead":"A plasztiklapok nem tükrözik a védettséget, a világ nagy részén el sem fogadják, és rövidesen app helyettesíti...","id":"20210514_vedettsegi_igazolvany__megtevesztes__kartyatrukk__biznisznek_klassz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d226837-4b43-478e-bad6-c80281c42564","keywords":null,"link":"/360/20210514_vedettsegi_igazolvany__megtevesztes__kartyatrukk__biznisznek_klassz","timestamp":"2021. május. 14. 07:00","title":"Legalább 12 milliárdot szórhat el a kormány a szinte semmire se jó védettségi kártyákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]