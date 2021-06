A legtöbb állami támogatást, mintegy 1,5 milliárdot a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány kapta 2020-ban. A Fideszé mellett megnéztük a KDNP, az MSZP és a DK alapítványának tavalyi beszámolóját is.

Jelentős, csaknem 900 millió forintos pozitív szaldóval zárta a tavalyi évet a Fidesz pártalapítványa – derült ki a Hivatalos Értesítőben megjelent 2020-as beszámolóból. A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a 848 milliós adózott eredményét félretette, az összeg a saját tőkéjét növeli. A jelentős megtakarítást a pártalapítvány szintén nagy összegű bevétele tette lehetővé, hiszen 1,468 milliárd állami támogatást kapott, ez pedig az összes bevétele 93 százalékát tette ki.

A beszámoló szerint 2020-ban a bevétele kevesebb mint felét, 723 millió forintot költötte el az alapítvány. Ennek mintegy harmada (34,5 százalék) ment el a működésre és az összeg több mint felét tudták az alapítvány céljai szerinti tevékenységre fordítani. Utóbbi 371 millió forintból jutott hazai és határon túli alapítványok, szervezetek, egyesületek, valamint rendezvények, folyóiratok, könykiadás támogatására is. Tavaly elindult a felnőttképzési intézményként nyilvántartásba vett alapítvány közéleti kommunikációs képzése is, miközben folytatódott a gyakornoki programjuk is.

A 2020-as beszámolóban még nem látszik, mert csak 2021 végéig történik meg a kifizetés, de a HVG derítette ki, hogy jelentős ráfordítással külföldi terjeszkedésbe kezdett Brüsszelben a Fidesz pártalapítványa. Egy patinás, százéves ház egy teljes emeletéhez jutottak hozzá az unió főterének is nevezett Schuman téren. Az Európai Bizottság központi épületére, a Berlaymont-ra néző, összesen 506 négyzetméternyi irodaterületet 2,274 millió euróért, vagyis több mint 800 millió forintért szerezte meg az Alapítvány, de nem szokványos módon: nem az ingatlant vette meg, hanem azt a belga vállalkozást, amely abban tulajdonos volt.

A 2020-as beszámoló is említi az Állami Számvevőszéknek (ÁSZ) az alapítvány 2018–2019. évi gazdálkodását érintő ellenőrzését, melyet időközben az ÁSZ le is zárt, és megállapította: a vizsgált időszakban a Polgári Magyarországért Alapítvány törvényesen gazdálkodott. A hvg.hu is írt róla, hogy a Fidesz pártalapítványa nemrég, áprilisban választott új elnököt: Kavecsánszki Ádám, az alapítvány 28 éves eddigi főigazgatója lett a januárban lemondott – május végén püspökké szentelt – Balog Zoltán utóda.

Benyújtotta mérlegét a kisebbik kormánypárt, a KDNP pártalapítványa is. A Barankovics István Alapítvány már csak tizedannyi, 149,7 milliós állami támogatást könyvelhetett el. Ebből működésre 20,6 milliót költöttek, további 47,5 millió jutott az alapítvány céljainak megvalósítására. Utóbbin belül a beszámoló szerint több “kereszténydemokrata szellemiségű” rendezvényt, kiadványt támogattak 5,6 millió forint értékben, továbbá az országos szervezet támogatására fordítottak 16,1 milliót, de jutott például 11 millió honlapfejlesztésre is. Az alapítvány mérlege a 2020-as évben 87 millió forintos pluszt mutatott.

A kormánypártokéhoz hasonlóan – a 2019-es 7 milliós mínusz után – pluszban tudta zárni a tavalyi évet az MSZP pártalapítványa. A Táncsics Mihály Alapítvány 2020-as beszámolójából kiderül, hogy 359,3 milliós költségvetési támogatást kapott, amit egy magánszemélytől kapott csekély, 24 ezer forintos támogatás egészített ki, az év zárása után az eredménye pedig végül minimális, 8 milliós megtakarítás volt. Az összesen 351 milliós kiadási oldalon olyan tételek szerepelnek a mérlegben, mint a 24,5 milliós munkabér-költség, illetve a vezető tisztségviselő (kuratóriumi elnök) részére kifizetett 10,8 milliós tiszteletdíj – utóbbihoz hasonló tételt sem a Fidesz, sem pedig a KDNP pártalapítványa nem tüntetett fel, ott a vezetők nem kaptak tiszteletdíjat.

A Táncsics Mihály Alapítványnak a szervezet céljainak megvalósítása 2020-ban összesen 321 millió forintjába került, ebből közvetlen támogatásokra 64,5 milliót költöttek. Utóbbi tételek között van például a párt Villányi úti konferenciaközpontjának 25 milliós támogatása, továbbá az MSZP-s tulajdonosi körben lévő Szociális Demokráciáért Intézet nevű társadalomkutató központot működtető cég támogatása 36 millióval, de szakszervezeti, érdekképviseleti szervezetek megsegítésére is jutott pénz. A beszámoló szerint az alapítvány az “eszmeiségével összhangban levő programok, képzések, rendezvények megvalósításához, kiadványok megjelentetéséhez” is hozzájárult.

Közzétette 2020-as beszámolóját a Demokratikus Koalíció (DK) pártalapítványa, az Új Köztársaságért Alapítvány is. Eszerint tavaly 194,5 millió forint állami támogatáshoz jutottak, amit egy jelentősebb összegű, 500 ezer forintot meghaladó, magánszemélytől érkezett támogatás is kiegészített: Draskovics Tibor volt pénzügyminiszter 525,6 ezer forintot fizetett be. A DK pártalapítványa mintegy 58,6 milliós pozitív szaldóval zárta az évet, miközben 139,9 millió forintot költött. Ebből dologi kiadásokra 101,4 millió forint, személyi jellegű kifizetésekre pedig 38,9 millió forint ment el.

A pártalapítványok egyébként jelenleg nem végezhetnek gazdasági tevékenységet, de az Országgyűlés előtt van a fideszes Bajkai István törvénymódosító javaslata, amely ezt lehetővé tenné. A hvg.hu is írt róla, hogy e szerint az alapítványok kiegészítő jelleggel, céljaikkal közvetlenül összefüggő és azt nem veszélyeztető gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhetnek, elkülönített számviteli nyilvántartás alapján.