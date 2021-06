Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4c1b8ede-b490-452d-bcba-68c499b7ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp a következő hónapokban kezdi el tesztelni azt a megoldást, amivel egyszerre több eszközön is használni lehet majd a csevegőprogramot.","shortLead":"A WhatsApp a következő hónapokban kezdi el tesztelni azt a megoldást, amivel egyszerre több eszközön is használni lehet...","id":"20210603_whatsapp_uzenetkuldes_felhasznaloi_fiok_tobb_keszulek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c1b8ede-b490-452d-bcba-68c499b7ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6129c2bf-28d2-4645-838c-445091081eb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_whatsapp_uzenetkuldes_felhasznaloi_fiok_tobb_keszulek","timestamp":"2021. június. 03. 17:03","title":"Álomfunkció jön a WhatsApp-ba, minden felhasználó megkapja majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7567962e-4bb4-43b0-b3dc-fea6eb2402d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Karbantartás miatt szünetel a portál. Persze fontos annak mennyisége, ami – egy dél-koreai kutatás szerint – több lehet annál, mint amit elsőre gondolnánk. Ez a korábbi évek tapasztalatai szerint azt is jelenti, hogy rengetegen vesznek új tévét, hogy minél jobb képminőségben élvezhessék a tornát. Csábító lehet egy több százezer forintos készüléket részletekben, ráadásul kamatmentesen kifizetni, de nem biztos, hogy megéri: lehet, hogy máshol annyival olcsóbban találjuk meg ugyanazt a modellt, hogy még piaci hitelt is érdemes felvenni. 