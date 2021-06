Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kaliforniai kutatók szerint egyetlen SARS-CoV-2 vírus súlya nagyjából egy femtogramm, azaz a gramm ezerbilliomod része.","shortLead":"Kaliforniai kutatók szerint egyetlen SARS-CoV-2 vírus súlya nagyjából egy femtogramm, azaz a gramm ezerbilliomod része.","id":"20210611_koronavirus_szervezet_globalis_osszsuly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ad6ad0-7daf-491d-9cf8-5b91f605a753","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_koronavirus_szervezet_globalis_osszsuly","timestamp":"2021. június. 11. 16:03","title":"Egy koronavírusos ember szervezetében nagyjából 1-10 mikrogramm vírus van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0a9940-d7a3-441a-bbf6-a166ef04d6c0","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A nemi identitást a pedofíliával végtelen cinizmussal összemosó törvénycsomag arról szól, hogy az azonos nemű párok szerelmének ábrázolása egy reklámban káros, de az nem, ha fiatalokat arra biztatnak, hogy adják el a testüket. Vélemény.","shortLead":"A nemi identitást a pedofíliával végtelen cinizmussal összemosó törvénycsomag arról szól, hogy az azonos nemű párok...","id":"20210611_Matalin_Dora_Fideszes_sugarvilag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd0a9940-d7a3-441a-bbf6-a166ef04d6c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0821f095-24c3-4be9-b8e5-988baca95469","keywords":null,"link":"/360/20210611_Matalin_Dora_Fideszes_sugarvilag","timestamp":"2021. június. 11. 18:10","title":"Matalin Dóra: Fideszes sugarvilág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"Lomizás alatt gyújtogatott, ezért keresték a rendőrök, de kiderült, hogy korábban állattetemeket is gyűjtögetett ","shortLead":"Lomizás alatt gyújtogatott, ezért keresték a rendőrök, de kiderült, hogy korábban állattetemeket is gyűjtögetett ","id":"20210613_Allattetemeket_gyujtott_es_gyujtogatott_a_kobanyai_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5837e1dd-b765-4cce-80c9-3e536ec5dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a390e563-fc83-483e-a215-95ac21a4fec6","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Allattetemeket_gyujtott_es_gyujtogatott_a_kobanyai_ferfi","timestamp":"2021. június. 13. 14:39","title":"Állattetemeket gyűjtött és gyújtogatott a kőbányai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a04a55-5953-4baf-ae4a-e67fc20fbed7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Budapesten született és tanult Balla Zsoltot lipcsei rabbit a minap nevezték ki a német hadsereg 100 év óta első tábori rabbijának.","shortLead":"A Budapesten született és tanult Balla Zsoltot lipcsei rabbit a minap nevezték ki a német hadsereg 100 év óta első...","id":"20210612_lapszemle_Balla_Zsolt_Bundeswehr_tabori_rabbi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53a04a55-5953-4baf-ae4a-e67fc20fbed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ccc830-4758-41d4-8c48-737e39b6886f","keywords":null,"link":"/360/20210612_lapszemle_Balla_Zsolt_Bundeswehr_tabori_rabbi","timestamp":"2021. június. 12. 09:30","title":"Balla Zsolt, a Bundeswehr első tábori rabbija: \"A zsidóknak van jövőjük Németországban\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b166ee-31f7-4690-a50b-74083ba0c500","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyfelől jó hír, hogy a Samsung és a Google együttműködése érezteti hatását a dél-koreai gyártó okosóráin, az viszont már kevésbé kedvező, hogy valamit kénytelenek lesznek majd mellőzni az új okosórák tulajdonosai.","shortLead":"Egyfelől jó hír, hogy a Samsung és a Google együttműködése érezteti hatását a dél-koreai gyártó okosóráin, az viszont...","id":"20210612_samsung_galaxy_watch_4_okosora_melle_tolto_dobozban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47b166ee-31f7-4690-a50b-74083ba0c500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced71d10-f0f5-41d7-a053-2142fc868211","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_samsung_galaxy_watch_4_okosora_melle_tolto_dobozban","timestamp":"2021. június. 12. 14:03","title":"Kaptunk egy jó és egy rossz hírt a Samsung új óráiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Joe Biden a demokráciát igyekszik megmenteni otthon és a világban is - írta elemzésében Cathryn Clüver Ashbrook, a Német Külpolitikai társaság vezetője. Szerinte csak a demokráciák képesek elhárítani az olyan veszélyeket, mint Kína, amelynek vezetése hatékony, ugyanakkor gátlástalan. ","shortLead":"Joe Biden a demokráciát igyekszik megmenteni otthon és a világban is - írta elemzésében Cathryn Clüver Ashbrook...","id":"20210613_Tagesspiegel_Biden_a_demokraciat_igyekszik_megmenteni_otthon_es_a_vilagban_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba72101f-8ea9-4d83-9dbc-a787cbcda8a3","keywords":null,"link":"/360/20210613_Tagesspiegel_Biden_a_demokraciat_igyekszik_megmenteni_otthon_es_a_vilagban_is","timestamp":"2021. június. 13. 09:00","title":"Ashbrook: Megafeladat vár Bidenre, mindenütt visszaesőben van a jogállam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azerbajdzsán 15 örmény foglyot adott át Jerevánnak, cserébe Örményország információkat szolgáltatott arról, hogy az azerik által visszafoglalt Agdam környékén hol találhatók elaknásított területek - jelentette be az azeri külügyminisztérium szombaton.","shortLead":"Azerbajdzsán 15 örmény foglyot adott át Jerevánnak, cserébe Örményország információkat szolgáltatott arról...","id":"20210612_hadifoglyok_aknaterkepekert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea64740a-0367-4a0a-9ea5-5a22cc23ffda","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_hadifoglyok_aknaterkepekert","timestamp":"2021. június. 12. 18:37","title":"Hadifoglyok aknatérképekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210613_pfizer_moderna_szivizomgyulladas_rezi_robozok_vakcina_vedettseg_kiszivargott_jelszavak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4117b6b-00d1-47f9-8c58-4c52ed4b980a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b3b907-8037-4110-b75c-1b7be2f82480","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_pfizer_moderna_szivizomgyulladas_rezi_robozok_vakcina_vedettseg_kiszivargott_jelszavak","timestamp":"2021. június. 13. 12:00","title":"Ez történt: A vártnál több embernél lépett fel szívizomgyulladás a Pfizer és Moderna oltások után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]