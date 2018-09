Itt a lista, mennyit lehet keresni az egyes hiányszakmákban, és az is, mennyibe kerülne elvégezni egy tanfolyamot hozzá. Megéri szakmát váltani, két-három havi fizetés ugyanis elég a képzésekre.

A magyarországi hiányszakmák listáját már hatodik éve a szakmunkások vezetik, második helyen a sofőrök, a harmadik helyen pedig a mérnökök állnak – írta a Pénzcentrum

„A jelenlegi tapasztalatunk szerint fizikai területen hangsúlyosan a szakmunkásokra kerül a fókusz, emiatt a terület iránt fogékony álláskeresőknek javasoljuk az alábbi szakmunkákkal kapcsolatos edukációt: hegesztő, lakatos, gépi forgácsoló, villanyszerelő, elektro- és egyéb technikus, műszerész, targoncás, szerszámkészítő, sofőr” – javasolta Szecskó Mónika, a Prohuman Kft. toborzási vezetője. A fenti munkakörökben pályakezdőként nettó 200-250 ezer forintot, pár éves tapasztalattal nettó 300 ezer forintot lehet keresni, szenior tapasztalattal vagy specifikus gyakorlati hozzáértéssel a nettó 400- 450 ezer forint is hazavihető.



A rövid időn belül, akár pályamódosítással is elérhető munkakörök az IT-szektorban sem ritkák: programozó, fejlesztő, technika writer, tesztelő pozíciókhoz elég egy OKJ-s képzés is, és junior pozícióban nettó 350-400 ezer forinttól indulnak a bérek.



A lap annak járt utána, mennyit kínálnak egyes konkrét álláshirdetésekben, és mennyibe kerülne ehhez egy OKJ-tanfolyam. Egy X. kerületi cég például gépbeállítókat keres nettó 260-290 + 17 ezer forintos havi bérért. Egy elektromechanikai műszerész OKJ-s tanfolyam költsége 339 ezer forinttól kezdődik, de akár a félmilliót is elérheti, plusz a vizsgaköltséget is hozzá kell számolni. Akkor is két hónap alatt megtérül a tanulás.



Karosszérialaktosnak bruttó 320 ezer forintot kínál egy másik álláshirdetés. Az ehhez szükséges 12 hónapos, hétvégi tanfolyam ára 552 ezer forint plusz 90-100 ezer vizsgadíj, azaz három hónapi munkával ez a tanfolyamdíj is megtérül. Szakácsok akár 310 ezer forintot is hazavisznek, míg tanfolyam már 275 + 50 ezer forinttól található.



Szakképzett könyvelőt egyes esetekben már bruttó 379 ezres havi fizetésért keresnek, a mérlegképes könyvelői tanfolyam már ára 165 +55 ezer forintért. Bérszámfejtő és tb-ügyintézőt is keresnek bruttó 375 ezres fizetésért, a tanfolyam csak 187 ezer forintba kerül. Bár az informatikai gyorstalpalók díja több mint egymillió forint, az informatikusi kezdőfizetés 350-400 ezer forint, így ez is megtérül két-három fizetésből.