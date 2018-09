Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Institute for Economics and Peace elnevezésű nemzetközi kutatóintézet évről-évre (ez már a negedik év) meghatározza a Globális Béke Indexet. Ez a mérőszám azt mutatja, hogy a vizsgált 163 országban miként alakult a béke, a stabilitás, illetve az egy év leforgása alatt bekövetkezett változásoknak milyen gazdasági következményei, hatásai voltak.","shortLead":"Az Institute for Economics and Peace elnevezésű nemzetközi kutatóintézet évről-évre (ez már a negedik év) meghatározza...","id":"20180923_Vegre_itt_egy_lista_amelyen_beertuk_Nemetorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ac3a94-137b-4d34-aa73-d171d6fb6db1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Vegre_itt_egy_lista_amelyen_beertuk_Nemetorszagot","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:22","title":"Végre itt egy lista, amelyen beértük Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7807d6c0-b558-437b-9aa8-6d3d68ce2783","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Gerincgyógyászati Központ mindent bevallott a 2014 és 2017 közötti időszakról.","shortLead":"Az Országos Gerincgyógyászati Központ mindent bevallott a 2014 és 2017 közötti időszakról.","id":"20180924_Onkent_tette_kozze_korhazi_fertozesekrol_szolo_adatait_egy_korhaz_a_TASZ_meg_is_dicserte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7807d6c0-b558-437b-9aa8-6d3d68ce2783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf0d7ac-5564-4089-93eb-14558fa7946b","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Onkent_tette_kozze_korhazi_fertozesekrol_szolo_adatait_egy_korhaz_a_TASZ_meg_is_dicserte","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:36","title":"Önként tette közzé kórházi fertőzésekről szóló adatait egy kórház, a TASZ meg is dicsérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kívülről csak minimálisan változott a már jó ideje legnépszerűbb hazai új autó, de a lemezek alatt bőven akadnak új fejlesztések. Esztergom környékén fogtuk vallatóra az immár dízel nélküli új Vitarát.","shortLead":"Kívülről csak minimálisan változott a már jó ideje legnépszerűbb hazai új autó, de a lemezek alatt bőven akadnak új...","id":"20180924_okosabb_kizarolag_turbos_es_kicsit_dragabb_vezettuk_az_uj_suzuki_vitarat_esztergom_suv_divatterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e248799-ce2a-41fe-9cde-aa50662cd3e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_okosabb_kizarolag_turbos_es_kicsit_dragabb_vezettuk_az_uj_suzuki_vitarat_esztergom_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:21","title":"Okosabb, kizárólag turbós és kicsit drágább: vezettük az új Suzuki Vitarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magas többséggel utasították el a svájciak a vasárnap tartott népszavazáson az etikai és fenntartható élelmiszertermelésről szóló két javaslatot.","shortLead":"Magas többséggel utasították el a svájciak a vasárnap tartott népszavazáson az etikai és fenntartható...","id":"20180923_A_svajciakat_nem_erdekli_hogy_mit_esznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73548628-580d-41e2-aba0-4e5ef8acb924","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_A_svajciakat_nem_erdekli_hogy_mit_esznek","timestamp":"2018. szeptember. 23. 20:06","title":"A svájciakat nem érdekli, hogy mit esznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e940c7-ba16-49db-b669-1ba7d74d077b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oltalom Karitatív Egyesület 500 ultrahangos vizsgálatot ajánl fel azoknak, akiknek heteket kell várniuk.\r

