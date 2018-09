Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f68e1bac-910b-4191-b46b-d9d889f5a431","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdekesebb dolog a vasúti szállítás működtetésénél az éneklés.","shortLead":"Érdekesebb dolog a vasúti szállítás működtetésénél az éneklés.","id":"20180923_Lemondott_a_miniszterhelyettes_inkabb_rockegyuttest_alapitott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f68e1bac-910b-4191-b46b-d9d889f5a431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a78500-33b9-4f27-ab9d-4532e2dae764","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Lemondott_a_miniszterhelyettes_inkabb_rockegyuttest_alapitott","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:56","title":"Lemondott a miniszterhelyettes, inkább rockegyüttest alapított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d006ef-4c10-4632-8ca8-bc9bdecccab1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz állami televízió fő megmondóembere, Dmitrij Kiszeljov sietett Donald Trump amerikai elnök segítségére, akiről egyik korábbi állítólagos barátnője azt írta, nem túl nagy a férfiassága.","shortLead":"Az orosz állami televízió fő megmondóembere, Dmitrij Kiszeljov sietett Donald Trump amerikai elnök segítségére, akiről...","id":"20180924_Az_orosz_allami_teveben_vedik_Trump_ferfiassagat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64d006ef-4c10-4632-8ca8-bc9bdecccab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5385c061-3e15-4c35-84d5-f290d05978e1","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Az_orosz_allami_teveben_vedik_Trump_ferfiassagat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:32","title":"Az orosz állami tévében védik Trump férfiasságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a jövő hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is. Helyenként 20, míg másutt inkább 15 fok körül alakulnak a maximumok, a leghidegebb órákban viszont néhol fagyra is készülni kell, áll az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Viharos széllel újabb hidegfront érkezik a jövő hét elején, eső is várható, de sok lesz a napsütés is. Helyenként 20...","id":"20180923_Viharos_szellel_kezdodik_a_jovo_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bfd131-3757-4f18-891a-9795e803bd64","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Viharos_szellel_kezdodik_a_jovo_het","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:41","title":"Viharos széllel kezdődik a jövő hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f09a93-3f38-4546-a1cc-26f58e060752","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180924_Ez_a_kiskutya_mindent_megtett_hogy_kiszabaduljon_az_elkeritett_teruletrol_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4f09a93-3f38-4546-a1cc-26f58e060752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ebcfab-82d6-443d-9429-9cae5f04d85e","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Ez_a_kiskutya_mindent_megtett_hogy_kiszabaduljon_az_elkeritett_teruletrol_video","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:15","title":"Ez a kiskutya mindent megtett, hogy kiszabaduljon az elkerített területről (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A magyar kormányfő nem mutatott kompromisszumkészséget a Sargentini-jelentésről szóló európai parlamenti vitában - nyilatkozta Manfred Weber az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője ","shortLead":"A magyar kormányfő nem mutatott kompromisszumkészséget a Sargentini-jelentésről szóló európai parlamenti vitában...","id":"20180923_Manfred_Weber_Orban_nem_mutatott_kompromisszumkeszseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f584599-6be5-4a12-8864-63be31069f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b057ebc-9f38-4f37-93c0-d09009c48de2","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Manfred_Weber_Orban_nem_mutatott_kompromisszumkeszseget","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:22","title":"Manfred Weber: Orbán nem mutatott kompromisszumkészséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba36654-be79-4e24-abe1-e79d71e146b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha az ukrán fél konzult utasít ki, az nem maradhat azonnali arányos válasz nélkül magyar részről, ezt azonban remélhetőleg el lehet kerülni - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.","shortLead":"Ha az ukrán fél konzult utasít ki, az nem maradhat azonnali arányos válasz nélkül magyar részről, ezt azonban...","id":"20180923_Szijjarto_valaszlepessel_fenyegeti_Ukrajnat_ha_kiutasitjak_a_beregszaszi_konzult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bba36654-be79-4e24-abe1-e79d71e146b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4ec5f5-f819-4647-844b-6a3de291354e","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Szijjarto_valaszlepessel_fenyegeti_Ukrajnat_ha_kiutasitjak_a_beregszaszi_konzult","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:13","title":"Szijjártó válaszlépéssel fenyegeti Ukrajnát, ha kiutasítják a beregszászi konzult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34685-e274-41e9-8f4b-e72d2deb269c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Normál esetben komoly balesetet kockáztat, aki 200 km/h-ra körüli tempónál behúzza a kéziféket. De mi történik, ha elektromos kézifék van a kocsiban?","shortLead":"Normál esetben komoly balesetet kockáztat, aki 200 km/h-ra körüli tempónál behúzza a kéziféket. De mi történik, ha...","id":"20180923_elektromos_kezifek_volkswagen_golf_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34685-e274-41e9-8f4b-e72d2deb269c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d694271-accb-45c8-81b3-7aa5e622a938","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_elektromos_kezifek_volkswagen_golf_video","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:11","title":"Ez történik, ha 190 km/h-nál behúzzák az elektromos kéziféket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274753ba-109a-4f67-8bd0-f47ab2e2ecc2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ezt Boczkó Gábor, a Magyar Vívó Szövetség sportigazgatója, a Nemzet Sportolójának egykori tanítványa mondta vasárnap. ","shortLead":"Ezt Boczkó Gábor, a Magyar Vívó Szövetség sportigazgatója, a Nemzet Sportolójának egykori tanítványa mondta vasárnap. ","id":"20180923_Rangos_versenyt_nevezhetnek_el_az_elhunyt_Kulcsar_Gyozo_parbajtorozorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=274753ba-109a-4f67-8bd0-f47ab2e2ecc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02c1e0f-9d40-426b-98ee-264428548ff2","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Rangos_versenyt_nevezhetnek_el_az_elhunyt_Kulcsar_Gyozo_parbajtorozorol","timestamp":"2018. szeptember. 23. 18:01","title":"Rangos versenyt nevezhetnek el az elhunyt Kulcsár Győző párbajtőrözőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]