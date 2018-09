Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Klinikai gyógyszertesztek és üldözött keresztények voltak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New York-i ENSZ-találkozójának főtémái.\r

\r

","shortLead":"Klinikai gyógyszertesztek és üldözött keresztények voltak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New York-i...","id":"20180924_Magyarorszag_nagyhatalom_lehet_a_klinikai_gyogyszertesztekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af7a332-9920-40e7-8551-b1c012ad93bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Magyarorszag_nagyhatalom_lehet_a_klinikai_gyogyszertesztekben","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:45","title":"Magyarország nagyhatalom lehet a klinikai gyógyszertesztekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28663abb-bdd2-40ce-a13b-b75bb21cf4e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A HVG évek óta támogatója a pénteken megnyílt ARC plakátkiállításnak. Idén saját plakátunkkal a kormány magyarországi médiahelyzettel kapcsolatos állításaira reflektálunk.","shortLead":"A HVG évek óta támogatója a pénteken megnyílt ARC plakátkiállításnak. Idén saját plakátunkkal a kormány magyarországi...","id":"20180924_arc_plakatkiallitas_hvg_plakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28663abb-bdd2-40ce-a13b-b75bb21cf4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88093af5-7ac1-4307-9475-d6fc54f6bccd","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_arc_plakatkiallitas_hvg_plakat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:00","title":"A HVG ezzel a plakáttal készült az ARC kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e8eede-d8e4-4c29-9153-2306313eec03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új „Szörnyetegre” elég sokat kellett várnia az amerikai elnöknek. Az első videó alapján elég demonstratív lett.","shortLead":"Az új „Szörnyetegre” elég sokat kellett várnia az amerikai elnöknek. Az első videó alapján elég demonstratív lett.","id":"20180924_donald_trump_limuzin_beast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70e8eede-d8e4-4c29-9153-2306313eec03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab5a4ed-1b5d-4804-8416-206bb4fc6ff7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_donald_trump_limuzin_beast","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:24","title":"Először használta új szuperlimuzinját Donald Trump – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84197ecd-c686-4f0b-b3cd-ec5fb65112be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Akkor mindjárt megmutatja a spanyol Carlos Ruesga. A korábban Veszprémben is játszó kézilabdás ezúttal a Sporting játékosaként a kézilabda Bajnokok Ligájában ért el utolsó perces találatot orosz ellenfelükkel szemben. Ruesga ritkán látott akrobatikával lőtte át a hatfős sorfalat, és ezzel megnyerte a meccset csapatának.","shortLead":"Akkor mindjárt megmutatja a spanyol Carlos Ruesga. A korábban Veszprémben is játszó kézilabdás ezúttal a Sporting...","id":"20180923_Video_Ugya_kivancsi_ra_hogy_ilyen_sanccal_szemben_hogyan_kell_beloni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84197ecd-c686-4f0b-b3cd-ec5fb65112be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4be38d-028f-4bbd-8628-1b203f38aabd","keywords":null,"link":"/sport/20180923_Video_Ugya_kivancsi_ra_hogy_ilyen_sanccal_szemben_hogyan_kell_beloni","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:28","title":"Videó: Ugye kíváncsi rá, hogy ilyen sánccal szemben hogyan kell belőni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507174bb-3fe5-44b5-8f02-3add82e6881a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt SZDSZ-es főpolgármester függetlenként indulna egy választáson, de a régi csapatával, bár még csak fontolgatja a dolgot. Egy interjúban azt is elmondta, szerinte az Orbán-rendszert szamizdattal, lakásokon tartott szabadegyetemekkel és underground könyvkiadóval lehet megdönteni. ","shortLead":"A volt SZDSZ-es főpolgármester függetlenként indulna egy választáson, de a régi csapatával, bár még csak fontolgatja...","id":"20180925_Demszky_fontolgatja_hogy_visszater_a_politikaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=507174bb-3fe5-44b5-8f02-3add82e6881a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50295e8-ecc2-4d7c-bd6e-6b23e6ebbfe4","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Demszky_fontolgatja_hogy_visszater_a_politikaba","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:48","title":"Demszky fontolgatja, hogy visszatér a politikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b497997-f814-4ae1-853d-472967791f77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A budapest repülőtéren rég nem látott vendég fogadja azokat az utasokat, akik ezekben a napokban utaznak a Budapest Airport 2B Termináljáról: egy Malév-festésű Tupoljev Tu-154-es.","shortLead":"A budapest repülőtéren rég nem látott vendég fogadja azokat az utasokat, akik ezekben a napokban utaznak a Budapest...","id":"20180924_budapest_airport_ferihegy_2b_terminal_kulonleges_repulogep_malev_tupoljev_tu_154_utasmolo_utashid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b497997-f814-4ae1-853d-472967791f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdcebb9-6472-4104-971f-15675d1d1365","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_budapest_airport_ferihegy_2b_terminal_kulonleges_repulogep_malev_tupoljev_tu_154_utasmolo_utashid","timestamp":"2018. szeptember. 24. 19:30","title":"Különleges Malév-repülőgép látható most Ferihegyen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd96201-57fb-4fdc-b750-0064f506b836","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kétszer is fizetnie kell annak, aki a Halászbástyáról minden irányba megcsodálná a panorámát, ugyanis a műemlék egy részét üzemeltető luxusétterem is pénzt szed a turistáktól – párhuzamosan a hatósági belépődíjjal. Ettől egyszer már eltiltották, de sajátos megoldással legalizálta a díjat: egy üdítőt is ad a kilátás mellé, így már vendéglátásnak számít a szolgáltatás. Egy ellenzéki képviselő szerint ez a külföldi és magyar városnézők lehúzása, a fideszes polgármester hivatala szerint viszont így már nincs szó illegális jegyárusításról Budapest első számú turistacélpontjánál.","shortLead":"Kétszer is fizetnie kell annak, aki a Halászbástyáról minden irányba megcsodálná a panorámát, ugyanis a műemlék...","id":"20180925_halaszbastya_budavari_onkormanyzat_nagy_gabor_tamas_v_naszalyi_marta_luxusetterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cd96201-57fb-4fdc-b750-0064f506b836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b352f40-ae32-4bea-914e-dc58e26b0de9","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_halaszbastya_budavari_onkormanyzat_nagy_gabor_tamas_v_naszalyi_marta_luxusetterem","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:30","title":"Trükkösen sápolja a turistákat egy luxusétterem a Halászbástyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A legalább százmillió forint kutatás-fejlesztési támogatást elnyerő cégek csupán 31 százaléka tudta a nyerés utáni öt évben a támogatás minimum kétszeresével növelni az összesített üzemi eredmény értékét.","shortLead":"A legalább százmillió forint kutatás-fejlesztési támogatást elnyerő cégek csupán 31 százaléka tudta a nyerés utáni öt...","id":"20180924_Azt_hiszi_egy_100_millios_tamogatas_sikeresse_tenne_a_ceget_Igy_szurtak_el_masok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e775a21-41d8-42c5-928a-d7a3dcb4757f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180924_Azt_hiszi_egy_100_millios_tamogatas_sikeresse_tenne_a_ceget_Igy_szurtak_el_masok","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:06","title":"Azt hiszi, egy 100 milliós támogatás sikeressé tenné a cégét? Így szúrták el mások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]