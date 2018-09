Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Közvágóhíd állomás és Dunaharaszti külső között pótlóbusz viszi az utasokat","shortLead":"Közvágóhíd állomás és Dunaharaszti külső között pótlóbusz viszi az utasokat","id":"20180924_Autoval_utkozott_a_rackevei_HEV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50944b2d-79b4-4d46-8cc6-c418f6ba41d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca2a85d-ec61-4a5a-8e36-7459c935a9f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_Autoval_utkozott_a_rackevei_HEV","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:38","title":"Autóval ütközött a ráckevei HÉV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd43735-65e9-457d-b7ad-43ff126ae914","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Arról tárgyal a kormány, hogy írják át a paksi atomerőmű-építés szerződését, valószínűleg azért, mert csúszik a munka.","shortLead":"Arról tárgyal a kormány, hogy írják át a paksi atomerőmű-építés szerződését, valószínűleg azért, mert csúszik a munka.","id":"20180924_Elismerte_a_miniszter_mar_targyalnak_Paks_II_szerzodesmodositasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbd43735-65e9-457d-b7ad-43ff126ae914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19961da7-85fe-4300-af50-b02bfb3ae667","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Elismerte_a_miniszter_mar_targyalnak_Paks_II_szerzodesmodositasarol","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:09","title":"Elismerte a miniszter: már tárgyalnak Paks II. szerződésmódosításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5eba276-59f2-4b87-a346-b1285c9f0b40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Félix szerint szabálytalan volt a szavazás, mert önkormányzati képviselői tapasztalatai erre utalnak.","shortLead":"Farkas Félix szerint szabálytalan volt a szavazás, mert önkormányzati képviselői tapasztalatai erre utalnak.","id":"20180924_A_roma_nemzetisegi_szoszolo_szepen_felkerdezte_a_kormanyt_a_Sargentinijelentesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5eba276-59f2-4b87-a346-b1285c9f0b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4157ce7-db4c-46da-bf09-edcda511b2bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_A_roma_nemzetisegi_szoszolo_szepen_felkerdezte_a_kormanyt_a_Sargentinijelentesrol","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:29","title":"A roma nemzetiségi szószóló szépen felkérdezte a kormányt a Sargentini-jelentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718e615c-6158-4796-b275-9ea0435af418","c_author":"Kozák Ákos","category":"tudomany","description":"A robot a privát szférában egyelőre kis hasznos kütyüként van elkönyvelve. Munkahelyen való térhódítása azonban új és problémáktól sem mentes horizontot nyit. Reagálás Bojár Gábor vitaindítójára.","shortLead":"A robot a privát szférában egyelőre kis hasznos kütyüként van elkönyvelve. Munkahelyen való térhódítása azonban új és...","id":"20180924_Robotizacio_remenyek_es_felelmek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=718e615c-6158-4796-b275-9ea0435af418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deae1b41-4357-44f2-9fd7-e812340e5ccb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_Robotizacio_remenyek_es_felelmek","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:35","title":"Robotizáció: remények és félelmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar edző most hirdette ki a kezdő tizenegyet a hétközi bajnokira a Werder Bremen ellen.\r

\r

","shortLead":"A magyar edző most hirdette ki a kezdő tizenegyet a hétközi bajnokira a Werder Bremen ellen.\r

\r

","id":"20180925_dardai_pal_hertha_bsc_nemet_bajnoksag_dardai_palko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dc2893-8448-4aab-b03b-367f087ba51d","keywords":null,"link":"/sport/20180925_dardai_pal_hertha_bsc_nemet_bajnoksag_dardai_palko","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:35","title":"Most először Dárdai fia is kezdő lesz a Herthában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54fe23c9-b23a-4f8c-ab4e-c03de611d64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy most benyújtott törvényjavaslat szerint azok a médiafelületek, amelyekről bíróság mondta ki, hogy hazudtak, nem kaphatnának állami pénzeket.","shortLead":"Egy most benyújtott törvényjavaslat szerint azok a médiafelületek, amelyekről bíróság mondta ki, hogy hazudtak, nem...","id":"20180924_A_Jobbik_megakadalyozna_hogy_allami_penzhez_jussanak_a_hazugsagot_terjeszto_propagandaoldalak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54fe23c9-b23a-4f8c-ab4e-c03de611d64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e57f1ea-063a-46e3-a1f2-72d3b3024151","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_A_Jobbik_megakadalyozna_hogy_allami_penzhez_jussanak_a_hazugsagot_terjeszto_propagandaoldalak","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:34","title":"A Jobbik megakadályozná, hogy állami pénzhez jussanak a hazugságot terjesztő propagandaoldalak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1661829-8b26-46cf-b19e-53f5961e0869","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A délelőtti tragédiában nem sérült meg senki.","shortLead":"A délelőtti tragédiában nem sérült meg senki.","id":"20180925_Fotok_erkeztek_a_budafoki_hazba_hajtott_betonkeverorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1661829-8b26-46cf-b19e-53f5961e0869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315d1316-4521-4af5-a7f1-3bf66b5811f3","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180925_Fotok_erkeztek_a_budafoki_hazba_hajtott_betonkeverorol","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:38","title":"Fotók érkeztek a budafoki házba hajtott betonkeverőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyógyszergyártó cég kiválasztotta Magyarországot III. fázisú vizsgálataihoz, így nemsokára a kezelések is megkezdődhetnek.","shortLead":"Egy gyógyszergyártó cég kiválasztotta Magyarországot III. fázisú vizsgálataihoz, így nemsokára a kezelések is...","id":"20180924_Uj_modszerrel_gyogyulhatnak_hamarosan_a_limfomas_betegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc6c26a-224d-4d10-bb43-9344e74da9cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_Uj_modszerrel_gyogyulhatnak_hamarosan_a_limfomas_betegek","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:30","title":"Új módszerrel gyógyulhatnak hamarosan a limfómás betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]