[{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"MTI","category":"sport","description":"És csütörtöktől Budapesten lesz a világkupa mezőnye.","shortLead":"És csütörtöktől Budapesten lesz a világkupa mezőnye.","id":"20180930_Negy_magyar_arany_Eindhovenben__es_mind_Hosszu_szerezte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb3e750-1045-4c6e-83e5-aaa8c241e642","keywords":null,"link":"/sport/20180930_Negy_magyar_arany_Eindhovenben__es_mind_Hosszu_szerezte","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:50","title":"Négy magyar arany Eindhovenben - és mind Hosszú szerezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajnos Tiborcz István nem került rá, de vajon kinek sikerült?","shortLead":"Sajnos Tiborcz István nem került rá, de vajon kinek sikerült?","id":"20181002_Kijottek_a_Sargentinihirdetesek_a_fideszlapokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ec06b1-05a5-40ab-bbc1-11174c9146df","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Kijottek_a_Sargentinihirdetesek_a_fideszlapokban","timestamp":"2018. október. 02. 08:03","title":"Kijöttek a Sargentini-hirdetések a Fidesz-lapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A legtöbb hóra a déli csúcsoknál lehet számítani.","shortLead":"A legtöbb hóra a déli csúcsoknál lehet számítani.","id":"20181001_mar_a_heten_fel_meteres_ho_lehet_az_alpokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7382b72-6766-4679-a8e0-3672fde864ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_mar_a_heten_fel_meteres_ho_lehet_az_alpokban","timestamp":"2018. október. 01. 17:38","title":"Már a héten félméteres hó lehet az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910dca6c-f542-4b56-badd-0f32fe986340","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai lakosság jelentős része még igényli a személyes kiszolgálást, ha pénzügyekről van szó. A Budapest Bank friss, reprezentatív felméréséből kiderült: a banki mobilalkalmazások egyelőre kiegészítő szerepet játszanak az eddig megszokott csatornák mellett, ugyanakkor jelentős lehetőség rejlik bennük, ha csak a potenciális felhasználók számát tekintjük.","shortLead":"A hazai lakosság jelentős része még igényli a személyes kiszolgálást, ha pénzügyekről van szó. A Budapest Bank friss...","id":"20181001_mobilbankolas_budapest_bank_felmeres_internetbank_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=910dca6c-f542-4b56-badd-0f32fe986340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc354e0e-3507-465d-9dcc-f7a772405d74","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_mobilbankolas_budapest_bank_felmeres_internetbank_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2018. október. 01. 21:33","title":"Aki 170 ezer forintnál többet keres, nagyobb eséllyel bankol a telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás vádjával indított eljárást a magyar állampolgárságot is megszerző magyarok egy része ellen, miközben már Petro Porosenko is beleállt a párharcba. A HVG diplomáciai forrásból származó értesülései szerint Magyarország semmiképpen sem hajlandó engedni: az USA állítólag egy fehér házi találkozót is ígért Orbán Viktornak, ha a kormány Budapesten hagyja a CEU-t, és nem akadályozza Ukrajna atlanti integrációját, ám a magyar válasz a „nem” volt. Rövidtávon szinte kizárt a vita megoldása.","shortLead":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás...","id":"20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c832a6-bf01-4de8-905e-d67c7c189218","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:30","title":"Totális diplomáciai háborúvá fajulhat a magyar-ukrán szembenállás, jönnek az áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9724afa-d68a-4951-93c4-5d48852d7041","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Első csendes nyitvatartását tartotta meg hétfőn a Decathlon, a kétórás délelőtti sávban a sportszeráruház az autizmussal élőknek szeretne kedvezni, ezekben az órákban ugyanis az őket zavaró zenét kikapcsolják, a fényeket pedig tompítják az üzletekben. ","shortLead":"Első csendes nyitvatartását tartotta meg hétfőn a Decathlon, a kétórás délelőtti sávban a sportszeráruház...","id":"20181001_autizmus_decathlon_csendes_orak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9724afa-d68a-4951-93c4-5d48852d7041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2934884-52ad-4d35-bbb9-0241651d3e5b","keywords":null,"link":"/elet/20181001_autizmus_decathlon_csendes_orak","timestamp":"2018. október. 01. 20:00","title":"Amikor akkora stressz a vásárlás, hogy be sem mersz menni a boltba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc1c2fe-8493-4ef2-a3c5-f77b4ac5c152","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bulgária és Románia szintjén van a magyar vasút, már ami a vonatok és az állomások tisztaságát illeti – derül ki az Eurobarometer friss felméréséből. ","shortLead":"Bulgária és Románia szintjén van a magyar vasút, már ami a vonatok és az állomások tisztaságát illeti – derül ki...","id":"20180930_Csak_Romaniaban_es_Bulgariaban_undoritobbak_a_vonatok_es_az_allomasok_mint_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc1c2fe-8493-4ef2-a3c5-f77b4ac5c152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901be237-951a-4169-be48-dfc83027bf74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Csak_Romaniaban_es_Bulgariaban_undoritobbak_a_vonatok_es_az_allomasok_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:18","title":"Csak Romániában és Bulgáriában undorítóbbak a vonatok és az állomások mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A tőzsdék jól reagáltak a váltásra, de még mindig a mélyben a világ valaha legnagyobb cégóriása.","shortLead":"A tőzsdék jól reagáltak a váltásra, de még mindig a mélyben a világ valaha legnagyobb cégóriása.","id":"20181001_Nem_tudott_csodat_tenni_egy_ev_utan_kirugtak_a_GE_vezeret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78a1bd46-a6dd-4680-8a57-9c9a705de968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715ce0ab-ef64-4117-9a20-560bdab37803","keywords":null,"link":"/kkv/20181001_Nem_tudott_csodat_tenni_egy_ev_utan_kirugtak_a_GE_vezeret","timestamp":"2018. október. 01. 19:30","title":"Nem tudott csodát tenni, egy év után kirúgták a GE vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]