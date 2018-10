Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61a753c5-e9a1-4201-8713-6b78f4337816","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az angol bajnok Manchester City a hajrában szerzett góllal 2-1-re győzött a Szalai Ádámmal felálló Hoffenheim vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligájának második fordulójában, amelyben a Juventus sima, 3-0-s sikert aratott a svájci Young Boys felett.","shortLead":"Az angol bajnok Manchester City a hajrában szerzett góllal 2-1-re győzött a Szalai Ádámmal felálló Hoffenheim...","id":"20181002_bl_szalai_adam_paulo_dybala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61a753c5-e9a1-4201-8713-6b78f4337816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70339858-f200-4fdb-9e10-9ad4821f6314","keywords":null,"link":"/sport/20181002_bl_szalai_adam_paulo_dybala","timestamp":"2018. október. 02. 22:05","title":"Szalaiék megizzasztották a Cityt, Dybala jól pótolta Ronaldót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a9a6b4-4b7d-40ff-a90b-cdbf167c9948","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy tanulmány szerint a film negatív kritikusainak több mint fele a közösségi médiában nem is valós felhasználó volt, csak politikai propagandára használta fel a Star Wars-filmről szóló vitát. ","shortLead":"Egy tanulmány szerint a film negatív kritikusainak több mint fele a közösségi médiában nem is valós felhasználó volt...","id":"20181002_Valojaban_orosz_trollok_huztak_le_Az_utolso_jediket_a_kozossegi_mediaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a9a6b4-4b7d-40ff-a90b-cdbf167c9948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eff79d6-45ff-4217-9f2f-b4f5879661e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_Valojaban_orosz_trollok_huztak_le_Az_utolso_jediket_a_kozossegi_mediaban","timestamp":"2018. október. 02. 20:55","title":"Valójában orosz trollok húzták le Az utolsó jediket a közösségi médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea58cd88-6f9e-49bb-8dca-e883bd7b62a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovákia önkéntes alapon fogadna be tíz szíriai árvát – jelentett be tegnap este Igor Skoček, a külügyminisztérium sajtófőnöke. A nemzeti hírügynökség (TASR) beszámolója szerint a gyermekek jelenleg egy görögországi menekülttáborban vannak.","shortLead":"Szlovákia önkéntes alapon fogadna be tíz szíriai árvát – jelentett be tegnap este Igor Skoček, a külügyminisztérium...","id":"20181002_Sziriai_arvakat_fogadna_be_Szlovakia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea58cd88-6f9e-49bb-8dca-e883bd7b62a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f19d3a9-7948-494c-88f9-f19dc387d8a0","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Sziriai_arvakat_fogadna_be_Szlovakia","timestamp":"2018. október. 02. 16:59","title":"Szíriai árvákat fogadna be Szlovákia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e13980-49d3-4976-9edc-4c2fc81382bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környéken óvoda, bölcsőde és egy forgalmas játszótér is van, de a lakók még mindig nem tudják, hogy veszélyben vannak-e.","shortLead":"A környéken óvoda, bölcsőde és egy forgalmas játszótér is van, de a lakók még mindig nem tudják, hogy veszélyben...","id":"20181003_Leallitottak_a_volt_KISZszekhaz_bontasat_mert_azbesztet_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7e13980-49d3-4976-9edc-4c2fc81382bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5d4e84-d816-43d0-be55-7d9f024d7077","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Leallitottak_a_volt_KISZszekhaz_bontasat_mert_azbesztet_talaltak","timestamp":"2018. október. 03. 17:20","title":"Leállították a volt KISZ-székház bontását, mert azbesztet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e17b5616-31e1-458f-8d1c-024e19b2155f","c_author":"Riba István","category":"hetilap","description":"Egyre durvább a feszültség Magyarország és Ukrajna között a kettős állampolgárság miatt, az ukrán külügyminiszter szerint még e héten kiutasítják a beregszászi magyar konzult. Azzal, hogy Orbán Viktor tovább blokkolja Ukrajna és a NATO együttműködését, a magyar kormányfő leginkább Putyin orosz elnöknek tesz szívességet.","shortLead":"Egyre durvább a feszültség Magyarország és Ukrajna között a kettős állampolgárság miatt, az ukrán külügyminiszter...","id":"201840__ukranmagyar_vita__kettos_allampolgarsag__kisebbsegi_oktatas__utkozo_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e17b5616-31e1-458f-8d1c-024e19b2155f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d599d8f1-bfef-4b2c-a2dc-8b088c298c98","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.40/201840__ukranmagyar_vita__kettos_allampolgarsag__kisebbsegi_oktatas__utkozo_allam","timestamp":"2018. október. 03. 00:00","title":"Ütköző állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Heti kétszer Sevillába fognak repülni. ","shortLead":"Heti kétszer Sevillába fognak repülni. ","id":"20181002_Uj_jaratot_indit_Spanyolorszagba_Budapestrol_a_Ryanair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ac9c5d-033c-43bc-9086-26b9985451d7","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Uj_jaratot_indit_Spanyolorszagba_Budapestrol_a_Ryanair","timestamp":"2018. október. 02. 15:49","title":"Új járatot indít Spanyolországba Budapestről a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f0d9cf-dc7d-4ee9-99ca-4dcc52a23d93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a legbalfácánabb közlekedési balesetek egyike, amit valaha láttunk.","shortLead":"Ez a legbalfácánabb közlekedési balesetek egyike, amit valaha láttunk.","id":"20181004_autos_video_vontatokotel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6f0d9cf-dc7d-4ee9-99ca-4dcc52a23d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac907813-e5c1-4436-abbf-c1522f37ad92","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_autos_video_vontatokotel","timestamp":"2018. október. 04. 14:25","title":"Szegény gyalogos az egymást vontató autók kötelében esett hasra a zebrán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c87ffd4-e605-4ea6-9227-39b8311e8ec2","c_author":"Kánai András","category":"tudomany","description":"Most kellene utat mutatni, felvillantva nemcsak az optimista, hanem a pesszimista verziót is. Hozzászólás Bojár Gábor informatikai forradalomról szóló vitaindító cikkéhez.","shortLead":"Most kellene utat mutatni, felvillantva nemcsak az optimista, hanem a pesszimista verziót is. Hozzászólás Bojár Gábor...","id":"20181003_A_veg_nelkuli_forradalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c87ffd4-e605-4ea6-9227-39b8311e8ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8932a32a-6e73-4b73-8e8b-2bafa334495f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_A_veg_nelkuli_forradalom","timestamp":"2018. október. 03. 10:20","title":"A vég nélküli forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]