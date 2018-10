A magyarországi online kereskedelmi forgalom idén 20 százalékos növekedéssel megközelítheti a 440 milliárd forintot - mondta a Világgazdaságnak Várkonyi Balázs, az Extreme Digital társalapítója és ügyvezetője.

Kiemelte, hogy az idei bővülésben jelentős szerepet játszott a nyári labdarúgó-világbajnokság, melynek hatására 70-80 százalékkal nőttek a televízióeladások az egy évvel korábbi bázisidőszakhoz képest. A teljes hazai kiskereskedelmi volumen 6 százalékának felel meg az online értékesítés, ennél például a csehek jóval előrébb járnak. Itthon a forgalom egyre nagyobb százaléka realizálódik a tíz legnagyobb webáruháznál – ma már 40 százalék feletti ez az arány –, azaz koncentrálódik a piac.

A piaci bővülés nemcsak növekvő forgalmat és erősödő versenyt, hanem összetett logisztikai feladatot is jelent. Az elmúlt egy-másfél évben azonban a logisztikában is felütötte fejét a munkaerőhiány, ami a raktárakban és a házhoz szállításban is gondot okoz. Szerencsére, míg egy japán vagy egy német ügyfél többé nem vásárolna az adott webáruházból, ha nem kapná kézhez aznap vagy másnap a megrendelt árut, addig a magyarok elsősorban a korrekt tájékoztatáshoz ragaszkodnak.

Várkonyi Balázs szerint idén karácsonykor már nem a drón, hanem a roller lesz a slágertermék.