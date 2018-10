Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9af5c489-8b6b-45ed-b016-a12f144f3ffc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas tartály robbant fel Olaszországban.","shortLead":"Hatalmas tartály robbant fel Olaszországban.","id":"20181004_Rossz_nezni_ahogy_karba_megy_30_ezer_liter_Prosecco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9af5c489-8b6b-45ed-b016-a12f144f3ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44dd062-36f9-4649-97ae-f3a30a049e68","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Rossz_nezni_ahogy_karba_megy_30_ezer_liter_Prosecco","timestamp":"2018. október. 04. 10:10","title":"Rossz nézni, ahogy kárba megy 30 ezer liter Prosecco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"354ae773-9bd2-4ebd-915f-34a6eccbe8b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demeter Zoltán fideszes képviselő elájult az ellen-Sargentini javaslat mai vitáján, ezért technikai szünetet rendeltek el.","shortLead":"Demeter Zoltán fideszes képviselő elájult az ellen-Sargentini javaslat mai vitáján, ezért technikai szünetet rendeltek...","id":"20181003_Elajult_egy_fideszes_kepviselo_a_parlamenti_ulesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=354ae773-9bd2-4ebd-915f-34a6eccbe8b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497d06f9-40c3-44bb-bbfc-a54f422a858a","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Elajult_egy_fideszes_kepviselo_a_parlamenti_ulesen","timestamp":"2018. október. 03. 15:56","title":"Elájult egy fideszes képviselő a parlamenti ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19b90eb-b059-43ea-8d05-2eb8452adc4e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A román játékos vasárnap sérülés miatt az első fordulóban visszalépett a pekingi tornától, s a keddi alapos orvosi vizsgálatok során felállították a pontos diagnózist.","shortLead":"A román játékos vasárnap sérülés miatt az első fordulóban visszalépett a pekingi tornától, s a keddi alapos orvosi...","id":"20181002_porckorongserv_simona_halep_vilagelso_tenisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b19b90eb-b059-43ea-8d05-2eb8452adc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa4c030-3149-4cd8-8efb-1eec8337e53f","keywords":null,"link":"/sport/20181002_porckorongserv_simona_halep_vilagelso_tenisz","timestamp":"2018. október. 02. 15:46","title":"Porckorongsérve van a világelső teniszezőnőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1826e1-6ebb-4460-80a8-9154a12869ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy a verseny a legjobbakért a munkaadók részéről, ezért szokatlan ötleteket is bevetnek, hogy felhívják magukra az álláskeresők figyelmét. 