Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán megígérte, elmegy a Chelsea–Vidi-meccsre, de az OE-LEM jelű gépen most nincs rajta. Sajtófőnöke nem reagált a megkeresésünkre.","shortLead":"Orbán megígérte, elmegy a Chelsea–Vidi-meccsre, de az OE-LEM jelű gépen most nincs rajta. Sajtófőnöke nem reagált...","id":"20181004_Orban_repulozese_leszallt_Londonban_a_kisgep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90598dd6-1248-4165-a23b-de4f1b665570","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Orban_repulozese_leszallt_Londonban_a_kisgep","timestamp":"2018. október. 04. 12:44","title":"Ma már járt egyszer Londonban a gép, amellyel Orbán szokott repülni, kérdés, megy-e ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus kifakadt, hogy minden befektetési alap a kapzsi amerikai zsidó, német, angol és svájci üzletemberek kezében van.","shortLead":"A politikus kifakadt, hogy minden befektetési alap a kapzsi amerikai zsidó, német, angol és svájci üzletemberek kezében...","id":"20181003_Antiszemitizmussal_vadolja_a_lengyel_miniszterelnokot_az_izraeli_sajto_egy_kiszivargott_hangfelvetel_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a89bd5-48c1-45dc-85b6-8e4bb4954df2","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Antiszemitizmussal_vadolja_a_lengyel_miniszterelnokot_az_izraeli_sajto_egy_kiszivargott_hangfelvetel_miatt","timestamp":"2018. október. 03. 18:58","title":"Antiszemitizmussal vádolja a lengyel miniszterelnököt az izraeli sajtó egy kiszivárgott hangfelvétel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iPhone-ok történetének legdrágább modelljeivel találkozhattunk az Apple szeptember 12-i bemutatóján, jelenleg az új iPhone-ok a leginkább vágyott készülékek az Apple-rajongók körében.","shortLead":"Bár az iPhone-ok történetének legdrágább modelljeivel találkozhattunk az Apple szeptember 12-i bemutatóján, jelenleg...","id":"20181004_apple_iphone_valtasi_kedv_uj_iphone_xs_max_keszulekcsere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19c07dfb-b2ee-4117-8b35-e0c5f1069788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf33383-2857-46ea-b129-3fc5e75f3cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_apple_iphone_valtasi_kedv_uj_iphone_xs_max_keszulekcsere","timestamp":"2018. október. 04. 15:03","title":"Jó hírt kapott az Apple: sokan váltanának az új iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad6f07-821c-496c-819d-83470dd31794","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság az egészséges környezethez való jog megsértése miatt megsemmisítette azt az autóverseny-pályákra vonatkozó szabályozást, amely megengedte volna a zajterhelés aránytalan növelését.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság az egészséges környezethez való jog megsértése miatt megsemmisítette azt az autóverseny-pályákra...","id":"20181004_alkotmanybirosag_hungaroring_zajterheles_normakontroll","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fad6f07-821c-496c-819d-83470dd31794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1332e091-1ec1-4dbe-afa5-fed3a28d7ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_alkotmanybirosag_hungaroring_zajterheles_normakontroll","timestamp":"2018. október. 04. 10:02","title":"Nyertek a környékbeliek, nem lehet zajosabb a Hungaroring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f8b2a2-700a-4e26-af62-7df5190b9ae1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jogerősen négy és fél év börtönbüntetésre ítélte a spanyol legfelsőbb bíróság szerdán Rodridgo Ratót, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) volt spanyol vezetőjét, egykori gazdasági minisztert.","shortLead":"Jogerősen négy és fél év börtönbüntetésre ítélte a spanyol legfelsőbb bíróság szerdán Rodridgo Ratót, a Nemzetközi...","id":"20181003_sikkasztas_miatt_bebortonzik_az_imf_volt_vezetojet_rodrigo_ratot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f8b2a2-700a-4e26-af62-7df5190b9ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b6247c-f6a9-4758-8841-4ac2ad140dc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_sikkasztas_miatt_bebortonzik_az_imf_volt_vezetojet_rodrigo_ratot","timestamp":"2018. október. 03. 16:19","title":"Sikkasztás miatt bebörtönzik az IMF volt vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt beszállt a kultúrharcba, kiállt a frissen menesztett Prőhle Gergely mellett.","shortLead":"Bayer Zsolt beszállt a kultúrharcba, kiállt a frissen menesztett Prőhle Gergely mellett.","id":"20181004_Bayer_Zsolt_Spiro_egy_zseni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5798ed23-eeaf-4cf4-b76e-b31aabb9ead0","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Bayer_Zsolt_Spiro_egy_zseni","timestamp":"2018. október. 04. 11:08","title":"Bayer Zsolt: Spiró egy zseni, Alföldi pedig hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán külügyminisztérium nemkívánatos személlyé nyilvánította a diplomatát, akinek 72 órán belül el kell hagynia az ország területét – tájékoztatott csütörtökön a kijevi tárca a honlapján megjelent közleményében.","shortLead":"Az ukrán külügyminisztérium nemkívánatos személlyé nyilvánította a diplomatát, akinek 72 órán belül el kell hagynia...","id":"20181004_kiutasitotta_ukrajna_a_beregszaszi_magyar_konzult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9956b3-4090-4a3e-b75a-84ef69f9a390","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_kiutasitotta_ukrajna_a_beregszaszi_magyar_konzult","timestamp":"2018. október. 04. 10:50","title":"Kiutasította Ukrajna a beregszászi magyar konzult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eace1499-8b61-4181-b3ae-64708c53cbaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasóink között is szoros eredményt hozott az a házi szavazás arról, amire a Fidesz nemet mondott.","shortLead":"Olvasóink között is szoros eredményt hozott az a házi szavazás arról, amire a Fidesz nemet mondott.","id":"20181003_Szukseg_van_Trianonemlekevre_Szoros_versenyt_hozott_szavazasunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eace1499-8b61-4181-b3ae-64708c53cbaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3fbfbe-3481-4453-be2d-9a355e97f8c8","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Szukseg_van_Trianonemlekevre_Szoros_versenyt_hozott_szavazasunk","timestamp":"2018. október. 03. 10:54","title":"Szükség van Trianon-emlékévre? Szoros versenyt hozott szavazásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]