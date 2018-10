Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Policy Agenda a létszámokat és a béreket vetette össze a tíz évvel ezelőttiekkel.","shortLead":"A Policy Agenda a létszámokat és a béreket vetette össze a tíz évvel ezelőttiekkel.","id":"20181004_Porhintes_volt_eddig_a_burokraciacsokkentes_folyamatosan_nott_a_letszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee659cd4-d84a-4ec8-a963-8ca369da46d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Porhintes_volt_eddig_a_burokraciacsokkentes_folyamatosan_nott_a_letszam","timestamp":"2018. október. 04. 05:50","title":"Porhintés volt eddig a bürokráciacsökkentés, folyamatosan nőtt a létszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9721cd1-7376-4cd8-9a37-c626ec55cb00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisbabát jövő februárra várják. ","shortLead":"A kisbabát jövő februárra várják. ","id":"20181004_Rezes_Judit_Szabo_Gyozo_kisbaba_terhesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9721cd1-7376-4cd8-9a37-c626ec55cb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8551de39-d4a8-41be-b08d-8b1e7a8c3a5b","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Rezes_Judit_Szabo_Gyozo_kisbaba_terhesseg","timestamp":"2018. október. 04. 17:38","title":"Második gyermekét várja Rezes Judit és Szabó Győző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fájdalom- és gyulladáscsökkentő gyógyszerekhez, antibiotikumokhoz, szteroid gyulladáscsökkentő injekciókhoz és altatókhoz jutottak. \r

","shortLead":"Fájdalom- és gyulladáscsökkentő gyógyszerekhez, antibiotikumokhoz, szteroid gyulladáscsökkentő injekciókhoz és...","id":"20181004_Recept_nelkul_is_kaptak_gyogyszert_az_eszakalfoldiek_negy_patikat_zarattak_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebc9e8c-1051-4066-b318-0806f15b467c","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Recept_nelkul_is_kaptak_gyogyszert_az_eszakalfoldiek_negy_patikat_zarattak_be","timestamp":"2018. október. 04. 14:27","title":"Recept nélkül is kaptak gyógyszert az észak-alföldiek, négy patikát zárattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95dec814-4a8b-45c2-8f0a-53b878463a2d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A vegyi fegyvereket ellenőrző nemzetközi ügynökség, egy amerikai atomipari vállalat, valamint több, doppingellenes ügynökség számítógépes rendszereibe akartak behatolni orosz állami megbízásra tevékenykedő hackerek – állítja több nyugati kormány. A britek, hollandok és amerikaiak már több mint tíz orosz állampolgárt vádolnak számítógépes bűncselekmények tervezésével és végrehajtásával. A Nyugat alighanem komoly ellenlépésekre készül.","shortLead":"A vegyi fegyvereket ellenőrző nemzetközi ügynökség, egy amerikai atomipari vállalat, valamint több, doppingellenes...","id":"20181004_Vilagszintu_hackelesi_akcioval_vadolja_Moszkvat_a_nyugat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95dec814-4a8b-45c2-8f0a-53b878463a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de767d3d-9bdd-44c1-a631-143f8585af7c","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Vilagszintu_hackelesi_akcioval_vadolja_Moszkvat_a_nyugat","timestamp":"2018. október. 04. 18:30","title":"Orosz kémek minden postafiókban? Világszintű hackelési akciót gyanít a Nyugat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad6f07-821c-496c-819d-83470dd31794","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság az egészséges környezethez való jog megsértése miatt megsemmisítette azt az autóverseny-pályákra vonatkozó szabályozást, amely megengedte volna a zajterhelés aránytalan növelését.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság az egészséges környezethez való jog megsértése miatt megsemmisítette azt az autóverseny-pályákra...","id":"20181004_alkotmanybirosag_hungaroring_zajterheles_normakontroll","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fad6f07-821c-496c-819d-83470dd31794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1332e091-1ec1-4dbe-afa5-fed3a28d7ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_alkotmanybirosag_hungaroring_zajterheles_normakontroll","timestamp":"2018. október. 04. 10:02","title":"Nyertek a környékbeliek, nem lehet zajosabb a Hungaroring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb04eabd-58b3-469c-ac3a-c16b2bfa6097","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az egészségügyben több évszázados morális dilemma, hogy kibontsa-e a beteg előtt az orvos az igazság minden részletét. Néha a cégek életében is könnyebb lenne a lapító üzemmódot választani, mégsem ajánlható.","shortLead":"Az egészségügyben több évszázados morális dilemma, hogy kibontsa-e a beteg előtt az orvos az igazság minden részletét...","id":"20181004_Ezert_nem_erdemes_a_rossz_hireket_eltitkolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb04eabd-58b3-469c-ac3a-c16b2bfa6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91189697-5b40-4a54-aee3-2094f8d31412","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181004_Ezert_nem_erdemes_a_rossz_hireket_eltitkolni","timestamp":"2018. október. 04. 19:15","title":"Ezért nem érdemes a rossz híreket eltitkolni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem könnyíti meg a Facebook annak a dolgát, aki törölni szeretné magát a közösségi oldalról. Másként fogalmazva több idejük van azoknak, akik bár hirtelen felindulásból a törlés mellett döntenek, azonban – például környezetük nyomására vagy kíváncsiságból – mégis visszaszereznék aktív fiókjukat. Nagy segítség ez, csak az a kérdés, hogy kinek.","shortLead":"Nem könnyíti meg a Facebook annak a dolgát, aki törölni szeretné magát a közösségi oldalról. Másként fogalmazva több...","id":"20181004_facebook_profil_torlese_turelmi_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6352c5a6-4fb5-4150-926b-0b9a1d883743","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_facebook_profil_torlese_turelmi_ido","timestamp":"2018. október. 04. 19:03","title":"Bevetett egy ügyes trükköt a Facebook, hogy még nehezebb legyen elszakadni az oldaltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdcc8a20-1b30-4b6b-87bd-61d9eec8a9b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mükénéi korszakból származó síremlékből értékes leletek kerültek elő.","shortLead":"A mükénéi korszakból származó síremlékből értékes leletek kerültek elő.","id":"20181005_3500_evesnel_is_regebbi_sertetlen_sirt_tartak_fel_gorogorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdcc8a20-1b30-4b6b-87bd-61d9eec8a9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a9929e-9dcd-4341-bb83-298e513bf6cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_3500_evesnel_is_regebbi_sertetlen_sirt_tartak_fel_gorogorszagban","timestamp":"2018. október. 05. 12:30","title":"3500 évesnél is régebbi, sértetlen sírt tártak fel Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]