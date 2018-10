Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János, Balog Zoltán és Simicskó István is nagyjából ennyivel vigasztalódhatott, de ez aprópénz ahhoz képest, ami a mostani kormány minisztereire vár majd, ha kitöltik a hivatali idejüket. ","shortLead":"Lázár János, Balog Zoltán és Simicskó István is nagyjából ennyivel vigasztalódhatott, de ez aprópénz ahhoz képest, ami...","id":"20181004_Atlag_66_millios_lelepesi_penzt_kaptak_Orban_tavozo_miniszterei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=568ee94d-fb72-4f88-8727-7aab853e8e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880a421a-f424-486d-83a3-6e72ee1f8c29","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Atlag_66_millios_lelepesi_penzt_kaptak_Orban_tavozo_miniszterei","timestamp":"2018. október. 04. 14:02","title":"6,6 milliós lelépési pénzt kaptak Orbán távozó miniszterei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5db850-0812-4cea-8373-e1cd6f6b958f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A streetart-művész ezúttal csókolózó pópákat fújt fel egy ház falára.","shortLead":"A streetart-művész ezúttal csókolózó pópákat fújt fel egy ház falára.","id":"20181003_basky_most_az_ortodox_egyhaznak_szolt_be_kolozsvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d5db850-0812-4cea-8373-e1cd6f6b958f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3843a7b3-0a24-4b24-97a1-195418413900","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_basky_most_az_ortodox_egyhaznak_szolt_be_kolozsvaron","timestamp":"2018. október. 03. 20:17","title":"Basky most az ortodox egyháznak szólt be Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított ügyvédje szerint a szakértő megállapítása \"rengeteg kérdést felvet\".","shortLead":"A gyanúsított ügyvédje szerint a szakértő megállapítása \"rengeteg kérdést felvet\".","id":"20181004_szakertoi_jelentes_soroksari_futono_nemi_eroszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd80638-88fe-4615-bcfd-8b69f04105ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_szakertoi_jelentes_soroksari_futono_nemi_eroszak","timestamp":"2018. október. 04. 06:25","title":"Blikk: A szakértői jelentés szerint nem erőszakolták meg a soroksári gyilkosság áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9fd13a-d5ca-4031-8d18-4cd56908a753","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindenki jól van és boldog. ","shortLead":"Mindenki jól van és boldog. ","id":"20181004_Megszuletett_Kate_Hudson_harmadik_gyereke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a9fd13a-d5ca-4031-8d18-4cd56908a753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce001d2f-b0f9-4001-9332-1a7ebcccc797","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Megszuletett_Kate_Hudson_harmadik_gyereke","timestamp":"2018. október. 04. 07:34","title":"Megszületett Kate Hudson harmadik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe55c57-cc79-4559-94b5-5d618ce9b2fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Incidens volt szerdán az önkéntes amerikai száműzetésben élő török muzulmán hitszónok pennsylvaniai háza előtt. ","shortLead":"Incidens volt szerdán az önkéntes amerikai száműzetésben élő török muzulmán hitszónok pennsylvaniai háza előtt. ","id":"20181003_fegyveres_probalt_behatolni_fethullah_gulen_otthonaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fe55c57-cc79-4559-94b5-5d618ce9b2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a8b792-f24a-407e-935d-0ba816f0f1b8","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_fegyveres_probalt_behatolni_fethullah_gulen_otthonaba","timestamp":"2018. október. 03. 20:59","title":"Fegyveres próbált behatolni Fethullah Gülen otthonába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videochaten kért tőlük pornográf felvételeket, ha ennek nem tettek eleget, megfenyegette őket.","shortLead":"Videochaten kért tőlük pornográf felvételeket, ha ennek nem tettek eleget, megfenyegette őket.","id":"20181004_Kilenc_ev_bortont_kapott_a_ferfi_aki_kozossegi_oldalakon_zaklatott_kisfiukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9fab2f-4ad1-4729-b12a-3ee0bd30b029","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Kilenc_ev_bortont_kapott_a_ferfi_aki_kozossegi_oldalakon_zaklatott_kisfiukat","timestamp":"2018. október. 04. 12:23","title":"Kilenc év börtönt kapott a férfi, aki közösségi oldalakon zaklatott kisfiúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658861b0-2bbb-4d77-982f-2c578333d47d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A boltosok éves bérköltsége ezer milliárd forint felett lesz, a bérnövekedés tempója felülmúlja a forgalomnövekedést - nem is bírja mindenki a tempót.","shortLead":"A boltosok éves bérköltsége ezer milliárd forint felett lesz, a bérnövekedés tempója felülmúlja a forgalomnövekedést...","id":"20181004_Egy_vagyont_hagyunk_majd_karacsony_elott_a_boltokban_rajtuk_viszont_ez_sem_segit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=658861b0-2bbb-4d77-982f-2c578333d47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff79847-ce30-471d-9f84-7b576f7405b0","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Egy_vagyont_hagyunk_majd_karacsony_elott_a_boltokban_rajtuk_viszont_ez_sem_segit","timestamp":"2018. október. 04. 11:14","title":"Egy vagyont hagyunk majd karácsony előtt a boltokban, rajtuk viszont ez sem segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b628ff56-e923-49a7-b11f-a7289d09c72f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Alaptörvény-ellenes mulasztást követ el az országgyűlés, amikor nem hajlandó szabályozni a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség jogállását – mondta ki az Alkotmánybíróság, és az év végéig adott határidőt a pótlásra.","shortLead":"Alaptörvény-ellenes mulasztást követ el az országgyűlés, amikor nem hajlandó szabályozni a Magyarországi Evangéliumi...","id":"20181005_Ivanyi_egyhazarol_donteni_kell__Abfelszolitas_az_orszaggyulesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b628ff56-e923-49a7-b11f-a7289d09c72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42814c2f-be8c-4a5d-8de9-3fc04a2c85af","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Ivanyi_egyhazarol_donteni_kell__Abfelszolitas_az_orszaggyulesnek","timestamp":"2018. október. 05. 13:15","title":"Iványi egyházáról dönteni kell – Ab-felszólítás az országgyűlésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]