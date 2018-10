Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64985232-7ad2-4c1b-b1a4-c7f567e80c58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól sikerült a nyári teszt, így már teljes verzióban is elérhető a Mozilla új szolgáltatása, amellyel bárki ellenőrizheti, feltörték-e az email címéhez tartozó felhasználói fiókok valamelyikét.","shortLead":"Jól sikerült a nyári teszt, így már teljes verzióban is elérhető a Mozilla új szolgáltatása, amellyel bárki...","id":"20181006_mozilla_firefox_monitor_jelszolopas_felhasznaloi_fiok_feltorese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64985232-7ad2-4c1b-b1a4-c7f567e80c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ead23e-b792-4a38-b21a-470c18c040c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_mozilla_firefox_monitor_jelszolopas_felhasznaloi_fiok_feltorese","timestamp":"2018. október. 06. 09:03","title":"Az ön internetes fiókjait is feltörték? Ezen az oldalon ellenőrizheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgató szerint a sajtóban keringő levél nem szerepelt a kórház nyilvántartásában, Székely pedig több hibát is vétett, amikor azonnali műtét helyett megrendelt egy speciális érprotézist.","shortLead":"A főigazgató szerint a sajtóban keringő levél nem szerepelt a kórház nyilvántartásában, Székely pedig több hibát is...","id":"20181005_Kardiologiai_intezet_azonnal_meg_kellett_volna_muteni_a_beteget_aki_Szekely_Laszlo_kirugasa_utan_halt_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd65bec3-a3fe-45d8-80ca-8715a855a06f","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Kardiologiai_intezet_azonnal_meg_kellett_volna_muteni_a_beteget_aki_Szekely_Laszlo_kirugasa_utan_halt_meg","timestamp":"2018. október. 05. 18:23","title":"Kardiológiai intézet: azonnal meg kellett volna műteni a kirúgott sebész betegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szeptemberi IFA-n mutatta be a Samsung kereskedelmi forgalomba szánt 8K felbontású tévéit. A 85”-es változat árát akkor még sűrű homály fedte, mostantól viszont már előrendelhető a készülék.","shortLead":"A szeptemberi IFA-n mutatta be a Samsung kereskedelmi forgalomba szánt 8K felbontású tévéit. A 85”-es változat árát...","id":"20181006_samsung_85_colos_8k_televizio_tv_qled","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121c0694-7f90-4049-9fc4-4a21ec74de66","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_samsung_85_colos_8k_televizio_tv_qled","timestamp":"2018. október. 06. 13:03","title":"Megjelent a Samsung új TV-je: 35 millió képpont felbontású, 85”-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki a ricinesnek vélt leveleket küldte a Fehér Házba és a Pentagonba.","shortLead":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki a ricinesnek vélt leveleket küldte a Fehér Házba és a Pentagonba.","id":"20181006_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_ferfi_aki_a_gyanus_leveleket_kuldte_a_Feher_Hazba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7779b57-4321-4c71-8189-8c54c2996e5f","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Eletfogytiglant_is_kaphat_a_ferfi_aki_a_gyanus_leveleket_kuldte_a_Feher_Hazba","timestamp":"2018. október. 06. 09:24","title":"Életfogytiglant is kaphat a férfi, aki a gyanús leveleket küldte a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt fideszes képviselőt is Székely László műtötte - Tiffán szerint olyan mérhetetlen emberség van benne, amit ő csak a \"nagyok\" esetében lát.","shortLead":"A volt fideszes képviselőt is Székely László műtötte - Tiffán szerint olyan mérhetetlen emberség van benne, amit ő csak...","id":"20181006_A_Facebookon_allt_ki_Tiffan_Zsolt_a_menesztett_szivsebeszert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b248a63-b652-465d-a635-a20d835c4780","keywords":null,"link":"/elet/20181006_A_Facebookon_allt_ki_Tiffan_Zsolt_a_menesztett_szivsebeszert","timestamp":"2018. október. 06. 11:07","title":"A Facebookon állt ki a volt fideszes Tiffán Zsolt a menesztett szívsebészért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály Szlovákiában fejtette ki, miért nem tetszenek az új költségvetési tervek. ","shortLead":"Varga Mihály Szlovákiában fejtette ki, miért nem tetszenek az új költségvetési tervek. ","id":"20181005_Ugy_is_szembemegy_a_brusszeli_tervvel_a_kormany_hogy_EUpenzt_veszit_emiatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce4393c-6189-4d89-abbb-15a2ca5ec1f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181005_Ugy_is_szembemegy_a_brusszeli_tervvel_a_kormany_hogy_EUpenzt_veszit_emiatt","timestamp":"2018. október. 05. 19:02","title":"Úgy is szembemegy a brüsszeli tervvel a kormány, hogy EU-pénzt veszít emiatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b86b7a-0163-4887-ae5b-7bb85a60a3d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fontos feladatot látnak el az elefántok ráncai: egy nemzetközi kutatócsoport szerint a látható ráncok alatt kis csatornák hálózata fut, amelyek a sár és víz tárolásában vesznek részt. ","shortLead":"Fontos feladatot látnak el az elefántok ráncai: egy nemzetközi kutatócsoport szerint a látható ráncok alatt kis...","id":"20181006_afrikai_elefant_rancai_viz_raktarozasa_epidermis_folyadekhaztartas_szarazsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26b86b7a-0163-4887-ae5b-7bb85a60a3d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce6cdae-2072-442a-a811-148c75ae83ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_afrikai_elefant_rancai_viz_raktarozasa_epidermis_folyadekhaztartas_szarazsag","timestamp":"2018. október. 06. 11:03","title":"Észrevette már, milyen ráncosak az elefántok? Kiderült, hogy nem véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"977ebfff-3204-4e16-8f5f-acd302d7ed45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Napokig keresték a környéken, mire megtalálták egy fán.","shortLead":"Napokig keresték a környéken, mire megtalálták egy fán.","id":"20181006_Megmarta_gazdajat_a_mergeskigyo_majd_megszokott_Pragaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=977ebfff-3204-4e16-8f5f-acd302d7ed45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601c1502-fe2e-403b-a570-619a7e8eaf42","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Megmarta_gazdajat_a_mergeskigyo_majd_megszokott_Pragaban","timestamp":"2018. október. 06. 13:14","title":"Megmarta gazdáját a mérgeskígyó, majd megszökött Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]