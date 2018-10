Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b39e21d8-30db-46ab-aa3f-7824dcffe913","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az éveken át pletykált saját okostelefon helyett végül egy otthoni okosközpont lesz a Facebook első, teljesen házon belül tervezett eszköze. A most bejelentett, Portal nevű készüléktől azt várják, hogy \"radikálisan megváltoztatja majd a kapcsolattartás módját\".","shortLead":"Az éveken át pletykált saját okostelefon helyett végül egy otthoni okosközpont lesz a Facebook első, teljesen házon...","id":"20181008_facebook_portal_digitalis_asszisztens_bejelentes_funkciok_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39e21d8-30db-46ab-aa3f-7824dcffe913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489090f4-f07d-4bf5-977c-e61ad3715fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_facebook_portal_digitalis_asszisztens_bejelentes_funkciok_ar","timestamp":"2018. október. 08. 15:33","title":"Bemutatta első készülékét a Facebook: a Portal lényegében egy okosabb vezetékes telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump ezzel tudta le, hogy Brett Kavanaugh-ot korábban két nő is szexuális kényszerítéssel vádolta. ","shortLead":"Trump ezzel tudta le, hogy Brett Kavanaugh-ot korábban két nő is szexuális kényszerítéssel vádolta. ","id":"20181009_Trump_bocsanatot_kert_a_szexualis_eroszakkal_megvadolt_fobirotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605c1498-5763-427e-a5e7-7c70d1cb818b","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Trump_bocsanatot_kert_a_szexualis_eroszakkal_megvadolt_fobirotol","timestamp":"2018. október. 09. 07:32","title":"Trump bocsánatot kért a szexuális erőszakkal megvádolt főbírótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79b205b-d828-41d0-bfa5-f31187545750","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai sajtó szerint Nikki Haley távozása az elnök számára nem lehetett váratlan.","shortLead":"Az amerikai sajtó szerint Nikki Haley távozása az elnök számára nem lehetett váratlan.","id":"20181009_lemondott_az_amerikai_ensz_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f79b205b-d828-41d0-bfa5-f31187545750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c10164-623b-4d82-a3a0-3927a27077d5","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_lemondott_az_amerikai_ensz_nagykovet","timestamp":"2018. október. 09. 16:24","title":"Lemondott az amerikai ENSZ-nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes erről is tárgyalt hétfői vatikáni látogatásán.","shortLead":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes erről is tárgyalt hétfői vatikáni látogatásán.","id":"20181009_Magyarorszagra_johet_Ferenc_Papa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bba5ee-905d-4c33-a465-d17d33832a81","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Magyarorszagra_johet_Ferenc_Papa","timestamp":"2018. október. 09. 07:13","title":"Magyarországra jöhet Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49b4ed8-4f2f-497b-af6b-c1ac7b4bc551","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfira az állat ketrecében találtak rá, vérző nyakkal.","shortLead":"A férfira az állat ketrecében találtak rá, vérző nyakkal.","id":"20181009_Megolte_gondozojat_egy_japan_allatkert_feher_tigrise","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c49b4ed8-4f2f-497b-af6b-c1ac7b4bc551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60f2d18-4fd9-43ec-8e3f-6dab435f6be9","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Megolte_gondozojat_egy_japan_allatkert_feher_tigrise","timestamp":"2018. október. 09. 11:10","title":"Megölte gondozóját egy japán állatkert fehér tigrise","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d18cfa-00e7-481f-a2d0-a0a8b9b9bf20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell búcsút venniük a Windows nagy őszi frissítésének hibája miatt törlődött fájloktól a felhasználóknak. A Microsoft mindenkinek segít, aki pórul járt az update telepítése után.","shortLead":"Nem kell búcsút venniük a Windows nagy őszi frissítésének hibája miatt törlődött fájloktól a felhasználóknak...","id":"20181008_microsoft_windows_10_oszi_frissites_telepitese_fajlok_torlese_microsoft_magyarorszag_telefonszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d18cfa-00e7-481f-a2d0-a0a8b9b9bf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87449de6-5faf-4c5b-98fb-4262fe98a59d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_microsoft_windows_10_oszi_frissites_telepitese_fajlok_torlese_microsoft_magyarorszag_telefonszam","timestamp":"2018. október. 08. 19:30","title":"Önnél is beütött a baj az utolsó Windows-frissítéssel? Visszaadja a törölt fájlokat a Microsoft, csak kérni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc066c3-3cde-4e3d-8162-393b0f504e2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181009_Ilyen_egy_eletben_csak_egyszer_jon_ossze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccc066c3-3cde-4e3d-8162-393b0f504e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf85333f-c74c-4968-940f-737e4063b029","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Ilyen_egy_eletben_csak_egyszer_jon_ossze","timestamp":"2018. október. 09. 13:42","title":"Ilyen egy életben csak egyszer jön össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3762dc11-cf95-4e06-a441-49a3fc8e605f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A diákok nem tanulják majd olyan részletesen az egyetemes történelmet, mint eddig, helyette inkább az egyes események feldolgozására jut több idő.","shortLead":"A diákok nem tanulják majd olyan részletesen az egyetemes történelmet, mint eddig, helyette inkább az egyes események...","id":"20181009_Kevesebb_lehet_a_tortenelem_tananyag_az_uj_NATban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3762dc11-cf95-4e06-a441-49a3fc8e605f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1708248-706c-4939-8622-fd7502f0281a","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Kevesebb_lehet_a_tortenelem_tananyag_az_uj_NATban","timestamp":"2018. október. 09. 09:12","title":"Kevesebb lehet a történelem tananyag az új NAT-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]