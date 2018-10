Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Eddig Washington tett gesztusokat Magyarországnak, most Budapesten a sor - így lehetne a legrövidebben összegezni David Cornstein előadását a CEU-n. A nagykövet tulajdonképpen egyértelművé tette, ha nem viszonozzuk, hogy például létrejött a Trump-Orbán telefonbeszélgetés, akkor Amerika nem lesz olyan barátságos, mint eddig volt.","shortLead":"Eddig Washington tett gesztusokat Magyarországnak, most Budapesten a sor - így lehetne a legrövidebben összegezni David...","id":"20181010_david_cornstein_ceu_magyar_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864bb66d-9b57-42b6-9752-6674fc5449ab","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_david_cornstein_ceu_magyar_kormany","timestamp":"2018. október. 10. 20:11","title":"Fenyegetésnek is beillő üzenetet küldött Orbánéknak az amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte akadozhat az internetelérés, miután a történelem során először biztonsági frissítést hajtottak végre az egyik kulcsfontosságú háttérrendszerben.","shortLead":"Világszerte akadozhat az internetelérés, miután a történelem során először biztonsági frissítést hajtottak végre...","id":"20181011_icann_dns_rendszer_titkositasi_kulcsok_frissitese_web_internet_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f933674-aecb-420f-91f8-662a05e6f359","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_icann_dns_rendszer_titkositasi_kulcsok_frissitese_web_internet_leallas","timestamp":"2018. október. 11. 18:33","title":"Készüljön, a következő 48 órában világszerte leállhat az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojáték- és az okostelefon-függőség után újabb digitális veszélyről kaptunk hírt: a Netflix is magába szippanthatja a felhasználót.","shortLead":"A videojáték- és az okostelefon-függőség után újabb digitális veszélyről kaptunk hírt: a Netflix is magába...","id":"20181011_indiai_ferfi_netflix_fuggoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d622d424-3411-43e5-b29c-a7c751db0a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1753f353-40e3-415d-b8da-ef18d449bffa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_indiai_ferfi_netflix_fuggoseg","timestamp":"2018. október. 11. 17:03","title":"Már ilyen is van: Netflix-függőséggel fordult orvoshoz egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04093d13-3b91-4b48-a320-b47836818ccd","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A sajtó úgy láttatja magát, mint ami a valóság hiteles képét nyújtja, holott nem rendelkezik a valóság leírásának mindent átfogó képességével – véli Alain de Botton író-filozófus.","shortLead":"A sajtó úgy láttatja magát, mint ami a valóság hiteles képét nyújtja, holott nem rendelkezik a valóság leírásának...","id":"20181010_Miben_rejlik_a_media_tudatformalo_hatalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04093d13-3b91-4b48-a320-b47836818ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1340d66a-0993-49c2-ad73-8fbd1a2abea4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181010_Miben_rejlik_a_media_tudatformalo_hatalma","timestamp":"2018. október. 10. 19:40","title":"Miben rejlik a média tudatformáló hatalma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d02d17-aaac-41a8-9309-2ff98fbd0c47","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181010_Marabu_FekNyuz_Dr_Kasler_mutoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70d02d17-aaac-41a8-9309-2ff98fbd0c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad433bf-2c97-4a85-9b2a-0b63b82759a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Marabu_FekNyuz_Dr_Kasler_mutoje","timestamp":"2018. október. 10. 18:30","title":"Marabu FékNyúz: Dr. Kásler műtője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát kaptak. ","shortLead":"A luxuscikkekben utazó orosz Caviar különleges készülékei az új iPhone-ok bolti áránál is lényegesen nagyobb árcédulát...","id":"20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc5658f-779f-477e-af00-2e42c4e9bd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a53887-53a3-414e-912d-8907d20554cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_apple_iphone_xs_max_arany_hatlap_caviar_luxustelefon_mobilkiegeszito","timestamp":"2018. október. 10. 17:03","title":"Sokallja az új iPhone-ok árát? Van már olyan is, amelyik 4 millió forintba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9dc1a6-7648-4fb0-bec5-06b31e8ba81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu információi szerint a minisztériumokból és kormányzati háttérintézményekből hamarosan elbocsátottakkal növelné meg a kormány a hivatásos katonák és a tartalékosok létszámát.","shortLead":"A 24.hu információi szerint a minisztériumokból és kormányzati háttérintézményekből hamarosan elbocsátottakkal növelné...","id":"20181012_magyar_honvedseg_tartalekosok_allamigazgatas_elbocsatasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c9dc1a6-7648-4fb0-bec5-06b31e8ba81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396a50cb-1e76-4ea1-afa6-7925ea6995dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_magyar_honvedseg_tartalekosok_allamigazgatas_elbocsatasok","timestamp":"2018. október. 12. 07:14","title":"Tartalékosokat csinálnának az államigazgatásból kirúgottakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15e0310-3e7f-49f0-97c9-56349040cc0b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az elérhető leggyorsabb vezetékes internet sebességét egyesíti a vezeték nélküli hozzáférés előnyeivel az a Facebook által kidolgozott technológia, melynek tesztelése most kezdődik.","shortLead":"Az elérhető leggyorsabb vezetékes internet sebességét egyesíti a vezeték nélküli hozzáférés előnyeivel az a Facebook...","id":"20181012_facebook_tip_terragraph_tesztmagyar_telekom_budapest_deutsche_telekom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b15e0310-3e7f-49f0-97c9-56349040cc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4937898e-3360-47d6-8575-c23d2bfd98d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_facebook_tip_terragraph_tesztmagyar_telekom_budapest_deutsche_telekom","timestamp":"2018. október. 12. 08:03","title":"Elindult a nagy teszt Magyarországon: nálunk próbálja ki szupergyors internethálózatát a Facebook és a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]