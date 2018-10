Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b575c8d4-8c1a-4c88-873d-ad94ec1d7465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bemutatták annak a szuperjachtnak a terveit, amely egy speciális tükörrendszernek köszönhetően 50 méteren túl „láthatatlanná” válik a külső szemlélők számára. Az utasok pedig úgy érezhetik magukat az optikai csalásnak köszönhetően, mintha a víz fölött lebegnének.","shortLead":"Bemutatták annak a szuperjachtnak a terveit, amely egy speciális tükörrendszernek köszönhetően 50 méteren túl...","id":"20181012_Valora_valik_a_hajokazo_magyar_oligarchak_alma_jon_a_lathatatlan_luxusjacht","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b575c8d4-8c1a-4c88-873d-ad94ec1d7465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5620ebfc-2b7a-426a-902b-73b3f628e0df","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Valora_valik_a_hajokazo_magyar_oligarchak_alma_jon_a_lathatatlan_luxusjacht","timestamp":"2018. október. 12. 12:06","title":"Valóra válik a hajókázó magyar oligarchák álma, jön a \"láthatatlan\" luxusjacht","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc39fa7-e268-4923-b8b6-5854dadc7858","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jerevánban most zajlik a francia nyelvű országok 17. csúcstalálkozója. Ez Párizs számára fontos esemény, ezért Macron elnök még a kormány átalakítását is elhalasztotta, hogy személyesen vegyen rész a találkozón.","shortLead":"Jerevánban most zajlik a francia nyelvű országok 17. csúcstalálkozója. Ez Párizs számára fontos esemény, ezért Macron...","id":"20181012_Charles_Aznavour_gazdasag_frankofon_kereskedelem_haszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cc39fa7-e268-4923-b8b6-5854dadc7858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcd7a89-f17b-4511-9f91-879f27752f74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Charles_Aznavour_gazdasag_frankofon_kereskedelem_haszon","timestamp":"2018. október. 12. 10:18","title":"Charles Aznavour még a halálával is tett egy szívességet Franciaországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4cd1c2-7916-455e-b955-db5975610512","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A KSH termelői árakról szóló gyorsjelentésében visszaköszön, amit nemrég az infláció meglódulásáról közölt.","shortLead":"A KSH termelői árakról szóló gyorsjelentésében visszaköszön, amit nemrég az infláció meglódulásáról közölt.","id":"20181012_Otven_szazalekkal_dragult_az_oszibarack_porog_a_dohanytermeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d4cd1c2-7916-455e-b955-db5975610512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd89916d-bcdd-4b7d-be34-bbda560fe862","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Otven_szazalekkal_dragult_az_oszibarack_porog_a_dohanytermeles","timestamp":"2018. október. 12. 12:09","title":"Mi megy majd a levesbe? 116 százalékkal nőtt a répa ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a6845d-bd53-4155-8bd8-bb1a74bb4f43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A producer ellen 2017-ben indult eljárás, mert állítólag 2004-ben orális szexre kényszerített egy akkor még csak 17 éves színésznőt. ","shortLead":"A producer ellen 2017-ben indult eljárás, mert állítólag 2004-ben orális szexre kényszerített egy akkor még csak 17...","id":"20181011_Ejtettek_az_egyik_vadpontot_Harvey_Weinstein_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a6845d-bd53-4155-8bd8-bb1a74bb4f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82bb32c-84b9-4b8b-b18b-761934bf9e05","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Ejtettek_az_egyik_vadpontot_Harvey_Weinstein_ugyeben","timestamp":"2018. október. 11. 17:01","title":"Ejtették az egyik vádpontot Harvey Weinstein ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rövid idő alatt négy vezető beosztású, magyar nemzetiségű közalkalmazott nyújtotta be felmondását a Beregszászi járásban, miután a Mirotvorec (Béketeremtő) szélsőséges szervezet a hét elején feltette személyes adataikat a kettős állampolgárságú kárpátaljaiakat listázó weboldalára.","shortLead":"Rövid idő alatt négy vezető beosztású, magyar nemzetiségű közalkalmazott nyújtotta be felmondását a Beregszászi...","id":"20181012_listazas_magyar_nemzetisegu_ukran_kozalkalmazottak_beregszasz_jaras_szemelyes_adatok_mirotvorec","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f484d76a-d0bd-4745-8cdb-eaa2a387ca22","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_listazas_magyar_nemzetisegu_ukran_kozalkalmazottak_beregszasz_jaras_szemelyes_adatok_mirotvorec","timestamp":"2018. október. 12. 11:53","title":"Listázás után magyar nemzetiségű tisztségviselők mondanak le Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922c7ae6-f812-4558-a841-3b8074a7621d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az a tét, lesz-e a jövőben Európai Unió – ezzel jelentkezett be Frans Timmermans az európai szocialisták csúcsjelölti tisztségére.","shortLead":"Az a tét, lesz-e a jövőben Európai Unió – ezzel jelentkezett be Frans Timmermans az európai szocialisták csúcsjelölti...","id":"20181010_Orban_Viktor_ujabb_nagy_ellenfele_jelentkezett_be_Juncker_utodjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=922c7ae6-f812-4558-a841-3b8074a7621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25275e39-0ece-4a45-91e6-3d59e9c6e084","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Orban_Viktor_ujabb_nagy_ellenfele_jelentkezett_be_Juncker_utodjanak","timestamp":"2018. október. 10. 18:38","title":"Orbán Viktor újabb nagy ellenfele jelentkezett be Juncker utódjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056fec64-37c9-40d8-a209-9d2f24440673","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki a nagyobb szemét, Mr. Darcy vagy Heathcliff? Neves angol írók szerint ideje megfosztani őket a romantikus hős státuszától.","shortLead":"Ki a nagyobb szemét, Mr. Darcy vagy Heathcliff? Neves angol írók szerint ideje megfosztani őket a romantikus hős...","id":"20181011_Nincs_bocsanat_Mr_Darcy_szemet_manipulacioira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=056fec64-37c9-40d8-a209-9d2f24440673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59e6849-221f-4ed5-b11e-27476d0d1026","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Nincs_bocsanat_Mr_Darcy_szemet_manipulacioira","timestamp":"2018. október. 11. 11:35","title":"Nekiestek Mr. Darcynak, és darabokra szedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb54d6f9-e371-4dba-af0f-c6d4d19480af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudja, mi a titka a Fidesz legyőzésének, van egy tízéves autója és egy vidéki kiskertje. És fel van írva Orbán Viktornál a HVG Portré rovatában bemutatott Németh Angéla, a XV. kerület újdonsült ellenzéki polgármestere.","shortLead":"Tudja, mi a titka a Fidesz legyőzésének, van egy tízéves autója és egy vidéki kiskertje. És fel van írva Orbán...","id":"20181011_Nem_boldog_az_ellenzeki_polgarmeter_hogy_fel_van_irva_Orban_Viktornal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb54d6f9-e371-4dba-af0f-c6d4d19480af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b53b736-08bb-4a5d-a662-1ad783da9850","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Nem_boldog_az_ellenzeki_polgarmeter_hogy_fel_van_irva_Orban_Viktornal","timestamp":"2018. október. 11. 13:05","title":"Nem boldog az ellenzéki polgármester, hogy fel van írva Orbán Viktornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]