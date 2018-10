Már több médium is jelezte, hogy nem vesz részt az október végén Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban megrendezett Saudi Future Investment Initiative nevű befektetési konferencián az eltűnt szaúdi újságíró ügye miatt. Már a CNN, a Financial Times, a The New York Times, a The Economist, az Uber, a Viacom, a Huffington Post és a Bloomberg is kijelentette, hogy nem lesznek jelen médiapartnerként a rendezvényen, amit egyébként a davosi Világgazdasági Fórum nyomán "sivatagi Davosnak" is neveznek.

A médiumok azt követően mondták le részvételüket, hogy egy szaúdi újságírónak Isztambulban nyoma veszett. Dzsamál Hasogdzsi azután tűnt el, hogy október 2-án menyasszonyával felkereste a szaúdi konzulátus épületét, hogy beszerezze a házasságkötéséhez szükséges okmányokat. A The Washington Post című amerikai napilap - amelynek a szaúdi újságíró is munkatársa volt - azt közölte csütörtök este internetes oldalán, hogy a tudomására jutott hang- és videofelvételek szerint Hasogdzsit meggyilkolták a konzulátus épületében. Rijád ezt tagadja, és azt állítja, hogy az újságíró távozott a konzulátusról.

Az ügy miatt Szaúd-Arábia körül folyamatosan fogy a levegő: Richard Branson brit milliárdos bejelentette, hogy felfüggeszti Szaúd-Arábiához kötődő üzleti kapcsolatait, és egyelőre - a Hasogdzsi-ügyben folyó nyomozás lezárultáig - leállítja irányítói tevékenységét két szaúdi idegenforgalmi projektben.

Didier Billion, a párizsi Nemzetközi és Stratégiai Kapcsolatok Intézetének (Iris) helyettes vezetője viszont nem tartja valószínűnek, hogy az ügy miatt komolyabb károkat szenvedne Szaúd-Arábia gazdasága.

A befektetőknek túlságosan sok érdekük fűződik a jó viszonyhoz, és nem szívesen vesznek össze Szaúd-Arábiával. A cégek többsége nem fog elsápadni ettől a történettől. Esetleg annyi történhet, hogy egyes vállalatok alacsonyabb szinten képviseltetik majd magukat a rijádi konferencián

- mondta.