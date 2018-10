Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"630aebc9-fde8-4564-811d-4eeea1803549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvége sem hoz változást az időjárásban.\r

","shortLead":"A hétvége sem hoz változást az időjárásban.\r

","id":"20181012_marad_a_sokeves_atlag_folotti_meleg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=630aebc9-fde8-4564-811d-4eeea1803549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b859e2-b0bf-4c5c-a10c-42f874fddfd1","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_marad_a_sokeves_atlag_folotti_meleg","timestamp":"2018. október. 12. 05:23","title":"Marad a sokéves átlag fölötti meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Melegházasságot támogató szlogennel díszített tortát rendelt a vásárló, amit a pékség elutasított. Az ügy most az egyenlőséget és a lelkiismereti szabadságot érintő kérdéseket is felvet.","shortLead":"Melegházasságot támogató szlogennel díszített tortát rendelt a vásárló, amit a pékség elutasított. Az ügy most...","id":"20181011_Hitukre_hivatkozva_nyertek_pert_egy_pekseg_tulajai_a_melegtorta_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57d41ca-bed6-43bc-a3f7-a0f97f7e1b6a","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Hitukre_hivatkozva_nyertek_pert_egy_pekseg_tulajai_a_melegtorta_ugyeben","timestamp":"2018. október. 11. 07:50","title":"Hitükre hivatkozva nyertek pert egy pékség tulajai a \"melegtorta\" ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dab9d1c-f06b-4f8a-a4bc-734881e54924","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Vádlott lett a Tv2 kirakatembereiből: Marsi Anikónak, Gönczi Gábornak, Andor Évának, valamint a hírigazgató Kökény-Szalai Viviennek abban a rágalmazási perben kellett bíróság elé állnia, amelyet Czeglédy Csaba kezdeményezett ellenük. Andy Vajna csatornájának Tények című műsorában rendszeresen mondanak be/olvasnak fel másokat lejárató állításokat jelentősebb következmények nélkül, az egyik ilyen miatt most magánvádas büntetőeljárásban kell felelniük.","shortLead":"Vádlott lett a Tv2 kirakatembereiből: Marsi Anikónak, Gönczi Gábornak, Andor Évának, valamint a hírigazgató...","id":"20181010_Foto_Czegledy_birosag_eleg_vitte_Marsi_Anikot_Gonczi_Gabort_es_Andor_Evat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dab9d1c-f06b-4f8a-a4bc-734881e54924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a59f8f-564b-4c2a-8370-4768cda0acb2","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Foto_Czegledy_birosag_eleg_vitte_Marsi_Anikot_Gonczi_Gabort_es_Andor_Evat","timestamp":"2018. október. 10. 11:22","title":"Fotó: Czeglédy bíróság elé vitte Marsi Anikót, Gönczi Gábort és Andor Évát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb8f27-7a7e-4e30-9c5b-17d8507e007f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Osztódással szaporodnak a tűzközeli cégek az építőiparban, az utódok is éppolyan sikeresek a közbeszerzéseken, mint elődeik.","shortLead":"Osztódással szaporodnak a tűzközeli cégek az építőiparban, az utódok is éppolyan sikeresek a közbeszerzéseken, mint...","id":"20181011_Kik_nyerhetnek_nagyot_az_autopalyaepiteseken_a_Kozgep_kigolyozasa_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb8f27-7a7e-4e30-9c5b-17d8507e007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33e6a44-6796-48a6-8be8-0ce7e28d0b81","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Kik_nyerhetnek_nagyot_az_autopalyaepiteseken_a_Kozgep_kigolyozasa_utan","timestamp":"2018. október. 11. 15:31","title":"Kik nyerhetnek nagyot az autópálya-építéseken a Közgép kigolyózása után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Jól ismert nevű cégek kezdhetnek neki az építkezésnek, amit eredetileg 5 milliárdosra terveztek. ","shortLead":"Jól ismert nevű cégek kezdhetnek neki az építkezésnek, amit eredetileg 5 milliárdosra terveztek. ","id":"20181011_bozsik_stadion_kozbeszerzes_george_f_hemingway_pharos95_whb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679b9cae-ec52-4952-80f7-c4e9b22547bc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181011_bozsik_stadion_kozbeszerzes_george_f_hemingway_pharos95_whb","timestamp":"2018. október. 11. 08:41","title":"11,7 milliárdért épülhet a Bozsik Stadion – kétszer drágább lesz a tervezettnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyolcszoros olimpiai bajnok síkfutó előtt nagyon fontos, meghatározó mérkőzés áll.","shortLead":"A nyolcszoros olimpiai bajnok síkfutó előtt nagyon fontos, meghatározó mérkőzés áll.","id":"20181010_usain_bolt_foci_ausztralia_felkeszulesi_meccs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7497f0a-19e1-422b-876b-5ef39059a4b4","keywords":null,"link":"/sport/20181010_usain_bolt_foci_ausztralia_felkeszulesi_meccs","timestamp":"2018. október. 10. 15:43","title":"Pénteken eldőlhet, lesz-e focista Usain Boltból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628ff584-8440-4ec5-a438-5221c8f28c9e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Takarékbank hiteléből vett újabb MKB-részvényeket Mészáros Lőrinc és felesége. Az akció már az állami Budapest Bank bekebelezését készítheti elő.","shortLead":"A Takarékbank hiteléből vett újabb MKB-részvényeket Mészáros Lőrinc és felesége. Az akció már az állami Budapest Bank...","id":"20181010_Barati_kolcsonbol_venne_allami_bankot_Meszaros_Lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=628ff584-8440-4ec5-a438-5221c8f28c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d32319-df6a-4817-9269-c0f105ae00f6","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Barati_kolcsonbol_venne_allami_bankot_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. október. 10. 11:49","title":"Baráti kölcsönből venne állami bankot Mészáros Lőrinc?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4544ccf2-b23f-4096-8536-b61bb5264e8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat már 2016-ban megígért egy új intézményt, ami végül nem épült fel, de a meglévő óvodát hamarosan elkezdik lebontani.","shortLead":"Az önkormányzat már 2016-ban megígért egy új intézményt, ami végül nem épült fel, de a meglévő óvodát hamarosan...","id":"20181011_Bejelentettek_az_uj_egri_ovoda_megepiteset_aminek_nyaron_kellett_volna_elkeszulnie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4544ccf2-b23f-4096-8536-b61bb5264e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f39c8e4-044d-4068-a956-012ae5a76aab","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Bejelentettek_az_uj_egri_ovoda_megepiteset_aminek_nyaron_kellett_volna_elkeszulnie","timestamp":"2018. október. 11. 21:10","title":"Bejelentették az új egri óvoda megépítését, aminek nyáron kellett volna elkészülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]