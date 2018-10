Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb71d33b-c376-461e-bc1a-c237fef272f2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem a sajtószabadság védelme, nem a korrupció, nem az Alaptörvény menetrendszerinti módosítása, de még csak nem is a Soros-terv miatt tüntettek Magyarországon a legtöbbször az elmúlt három évben. Meglepő lehet, de a Kínában üldözött Falun Gong mozgalom vezeti a rangsort. Átfogó elemzés jelent meg a Magyar Tudományos Akadémia blogján az elmúlt közel három év tüntetéseiről, azaz összesen 3237 demonstrációról. Ez a hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"Nem a sajtószabadság védelme, nem a korrupció, nem az Alaptörvény menetrendszerinti módosítása, de még csak nem is...","id":"20181014_Minden_hetre_jut_egy_tuntetes_a_Kossuth_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb71d33b-c376-461e-bc1a-c237fef272f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f557b20-13c4-4bbd-bf1a-7acd79184705","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_Minden_hetre_jut_egy_tuntetes_a_Kossuth_teren","timestamp":"2018. október. 14. 15:00","title":"Szezonja van, most tüntet a magyar: 100-ból hárman meg is teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5114e7c9-f2ad-4ee9-86bc-a256548f1d9a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évente átlagosan 1,3 kg szilvát fogyasztanak a magyarok, a hazai szilvaültetvények több mint fele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun és Pest megyében található. A minőségi magyar friss szilva és szilvapüré külföldön is keresett.","shortLead":"Évente átlagosan 1,3 kg szilvát fogyasztanak a magyarok, a hazai szilvaültetvények több mint fele...","id":"20181014_On_frissen_befozve_lekvarkent_vagy_folyekonyan_szereti_a_magyar_gyumolcsosok_mostohagyereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5114e7c9-f2ad-4ee9-86bc-a256548f1d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e267ec-0664-4e5c-b5da-6cc3c0d4dcba","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_On_frissen_befozve_lekvarkent_vagy_folyekonyan_szereti_a_magyar_gyumolcsosok_mostohagyereket","timestamp":"2018. október. 14. 17:02","title":"Ön frissen, befőzve, lekvárként vagy folyékonyan szereti a magyar gyümölcsösök \"mostohagyerekét\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8151c886-2b29-4d52-92d6-21c37f07f7e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október végéig a vonatok rövidített útvonalon járnak, és más időpontokban, mint eddig.","shortLead":"Október végéig a vonatok rövidített útvonalon járnak, és más időpontokban, mint eddig.","id":"20181015_Ha_a_Gyermekvasuttal_keszul_kirandulni_a_hosszu_hetvegen_alaposan_nezze_meg_a_menetrendet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8151c886-2b29-4d52-92d6-21c37f07f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaf1ebc-0685-482b-8774-2bcbb2bfec57","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Ha_a_Gyermekvasuttal_keszul_kirandulni_a_hosszu_hetvegen_alaposan_nezze_meg_a_menetrendet","timestamp":"2018. október. 15. 11:01","title":"Ha a Gyermekvasúttal készül kirándulni a hosszú hétvégén, előbb nézze meg a menetrendet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da739bca-7643-4fec-824e-f5eedb124293","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó újdonsága hidrogénnel és akkumulátorban tárolt energiával is működhet.","shortLead":"A stuttgarti gyártó újdonsága hidrogénnel és akkumulátorban tárolt energiával is működhet.","id":"20181015_uzemanyagcellas_hibrid_divatterepjaro_a_mercedestol_glc_suv_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da739bca-7643-4fec-824e-f5eedb124293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da241bdf-8848-4c48-879b-30db4d2ca020","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_uzemanyagcellas_hibrid_divatterepjaro_a_mercedestol_glc_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. október. 15. 08:33","title":"Üzemanyagcellás hibrid divatterepjáró a Mercedestől, kétféle töltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő az a művész, aki előbb kisvonatra, majd repülőre ültette Orbán Viktort.","shortLead":"Ő az a művész, aki előbb kisvonatra, majd repülőre ültette Orbán Viktort.","id":"20181015_A_Ketfarku_Kutya_Parton_keresi_a_rendorseg_Baskyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461577e5-79aa-4c38-9ae0-5974bd8255ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_A_Ketfarku_Kutya_Parton_keresi_a_rendorseg_Baskyt","timestamp":"2018. október. 15. 05:30","title":"A Kétfarkú Kutya Párton keresi a rendőrség Baskyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6199536f-b9b8-4730-bc5e-fe243de0fc4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Sears nem tudja tovább fizetni adósságait. ","shortLead":"A Sears nem tudja tovább fizetni adósságait. ","id":"20181015_Csodot_jelentett_Amerika_egyik_legendas_bolthalozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6199536f-b9b8-4730-bc5e-fe243de0fc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cd9ab8-ca52-4b8a-acf4-fbedeb21f3fe","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Csodot_jelentett_Amerika_egyik_legendas_bolthalozata","timestamp":"2018. október. 15. 11:21","title":"Csődöt jelentett Amerika egyik legendás bolthálózata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak egyet kell aludni a Huawei csúcskategóriás készülékének szokásos, őszi bemutatójáig. Az elmúlt hetekben rendszeresen kerültek elő újabb információk a Mate 20 Próról, most azonban egy jellemzően megbízható adatokat szállító forrásból szinte minden kiszivárgott.","shortLead":"Már csak egyet kell aludni a Huawei csúcskategóriás készülékének szokásos, őszi bemutatójáig. Az elmúlt hetekben...","id":"20181015_huawei_mate_20_pro_specifikacio_parameterek_android_csucsmobil_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6568f21-3dbc-47b2-bae4-bf0719303938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacf1e2c-37c2-4d31-bff8-61e4ec7089d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_huawei_mate_20_pro_specifikacio_parameterek_android_csucsmobil_okostelefon","timestamp":"2018. október. 15. 17:03","title":"Oda a meglepetés? Minden infó kiszivárgott a Huawei holnap érkező nagyágyújáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt időszakban több felhasználónál is megjelent egy telefon apró, szürke ikonja, ami hasznos visszajelzés lehet a beszélgetőpartnernek.","shortLead":"Az elmúlt időszakban több felhasználónál is megjelent egy telefon apró, szürke ikonja, ami hasznos visszajelzés lehet...","id":"20181015_facebook_messenger_beszelgetes_telefon_ikon_szurke_telefon_ikon_mit_jelent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81a6c01-3daa-44b6-af2a-66c0d8d9feb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_facebook_messenger_beszelgetes_telefon_ikon_szurke_telefon_ikon_mit_jelent","timestamp":"2018. október. 15. 12:33","title":"Figyeljen erre az új ikonra a Messengerben, hasznos segítség lehet a beszélgetéseknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]