[{"available":true,"c_guid":"f101e854-dc72-419b-b0f1-ebf2b8d4ad9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időről időre egymásnak ellentmondó hírek érkeznek a Microsoft titokzatos eszközéről (Surface Phone?), amely az Andromeda projekt keretein belül készül. Legutóbb egy szabadalom került nyilvánosságra, ami arra utal, nem hagyta abba a fejlesztést a redmondi cég.","shortLead":"Időről időre egymásnak ellentmondó hírek érkeznek a Microsoft titokzatos eszközéről (Surface Phone?), amely...","id":"20181021_wipo_microsoft_szabadalom_osszehajthato_eszkoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f101e854-dc72-419b-b0f1-ebf2b8d4ad9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4b2e7d-38ae-4000-8064-7a5600dca5c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_wipo_microsoft_szabadalom_osszehajthato_eszkoz","timestamp":"2018. október. 21. 17:03","title":"Árulkodó Microsoft-szabadalom: mégis csak lesz újra windowsos telefon? Ráadásul összehajtható?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7805118-5843-4e69-8398-236907948752","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A veszprémi Lovassy László Gimnázium, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium és a miskolci Herman Ottó Gimnázium vezeti a HVG 2019-es középiskolai rangsorát a vidéki gimnáziumok közül.","shortLead":"A veszprémi Lovassy László Gimnázium, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium és a miskolci Herman Ottó...","id":"20181021_Ime_a_tiz_legjobb_videki_gimnazium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7805118-5843-4e69-8398-236907948752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051036bc-0841-4ca4-b15a-b0793923b484","keywords":null,"link":"/kultura/20181021_Ime_a_tiz_legjobb_videki_gimnazium","timestamp":"2018. október. 21. 11:05","title":"Íme, a tíz legjobb vidéki gimnázium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia, Németország és Franciaország is közös nyilatkozatot adott ki, a tényeket kérik számon a szaúdi államon Dzsamál Hasogdzsi halála ügyében.\r

\r

","shortLead":"Nagy-Britannia, Németország és Franciaország is közös nyilatkozatot adott ki, a tényeket kérik számon a szaúdi államon...","id":"20181021_Egyre_tobb_orszag_iteli_el_a_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ca0ed3-644f-4459-9f72-ea068a53fd9a","keywords":null,"link":"/vilag/20181021_Egyre_tobb_orszag_iteli_el_a_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasat","timestamp":"2018. október. 21. 17:44","title":"Egyre több ország ítéli el a szaúdi újságíró meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ce07c3-0b8b-4106-9c8b-7661654e6ecb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Októberi poloskalázban ég a fél ország, de egy olvasói levél felhívja a figyelmet arra, hogy a hideg elől védelmet kereső rovarok a kórházakban súlyos veszélyforrást jelentnek. A kórházi ferőzések kérdése és kommunikációja nem javult a miniszterváltással sem.","shortLead":"Októberi poloskalázban ég a fél ország, de egy olvasói levél felhívja a figyelmet arra, hogy a hideg elől védelmet...","id":"20181013_A_poloska_a_korhazakban_mar_veszelyforras_nem_csak_kellemetlen_elmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24ce07c3-0b8b-4106-9c8b-7661654e6ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b353ecaa-a637-4052-bbc7-bea6d644e4ad","keywords":null,"link":"/elet/20181013_A_poloska_a_korhazakban_mar_veszelyforras_nem_csak_kellemetlen_elmeny","timestamp":"2018. október. 21. 15:59","title":"A poloska a kórházakban már veszélyforrás, nem csak kellemetlen élmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251e18b5-1345-488c-845b-6a4b3753e539","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezik végleg az ősz, és sokszor a csúnyábbik, eős-szeles arcát fogja mutatni a jövő héten.\r

\r

","shortLead":"Megérkezik végleg az ősz, és sokszor a csúnyábbik, eős-szeles arcát fogja mutatni a jövő héten.\r

\r

","id":"20181021_Csunya_ido_lesz_oktober_23an","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=251e18b5-1345-488c-845b-6a4b3753e539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4625bf-8fef-4679-81aa-8cbf6eb29168","keywords":null,"link":"/elet/20181021_Csunya_ido_lesz_oktober_23an","timestamp":"2018. október. 21. 15:31","title":"Csúnya idő lesz október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e3084d-6779-4c15-9669-13feb27aea0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meszerics Tamás nem tudná és nem is akarná megvédeni a párt legújabb stratégiaváltását.","shortLead":"Meszerics Tamás nem tudná és nem is akarná megvédeni a párt legújabb stratégiaváltását.","id":"20181021_Otthagyja_az_LMPt_az_egyetlen_europai_parlamenti_kepviseloje_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2e3084d-6779-4c15-9669-13feb27aea0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4883b3a0-c859-4f18-ba8a-3375fe1f178a","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Otthagyja_az_LMPt_az_egyetlen_europai_parlamenti_kepviseloje_is","timestamp":"2018. október. 21. 18:30","title":"Otthagyja az LMP-t az egyetlen európai parlamenti képviselője is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég meredek állításokat fogalmaz meg egy holokauszttúlélő családból származó amerikai egyetemi oktató: Orbán Viktor vagy Erdogan fasiszta vezetők, akiknek megnyilvánulásai, politikai lépései párhuzamba állíthatóak a fasiszták gondolkodásával, tetteivel.\r

\r

","shortLead":"Elég meredek állításokat fogalmaz meg egy holokauszttúlélő családból származó amerikai egyetemi oktató: Orbán Viktor...","id":"20181021_New_York_Time_Orban_Viktor_fasiszta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338116e8-91de-4783-9201-0d72e512921e","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_New_York_Time_Orban_Viktor_fasiszta","timestamp":"2018. október. 21. 17:18","title":"Filozófiaprofesszor a New York Times-ban: Orbán Viktor fasiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029cea57-f10e-416d-8d13-f6390b574518","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két generáció olvashatja együtt a 80-as évekbeli három kultikus kutyakölyök új kalandjait.\r

\r

","shortLead":"Két generáció olvashatja együtt a 80-as évekbeli három kultikus kutyakölyök új kalandjait.\r

\r

","id":"20181021_Brkeing_visszater_a_80as_evek_harom_kutyasztarja_Buco_Szetti_Tacsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=029cea57-f10e-416d-8d13-f6390b574518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98a9a7e-2467-4c3e-bf62-532c7485baf6","keywords":null,"link":"/kultura/20181021_Brkeing_visszater_a_80as_evek_harom_kutyasztarja_Buco_Szetti_Tacsi","timestamp":"2018. október. 21. 14:24","title":"Bréking: visszatér a 80-as évek három kutyasztárja, Bucó, Szetti, Tacsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]