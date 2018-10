Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Öregember nem vénember - a hékvége nagy tanulsága.

Erre a befejezésre nem számítanál: a bácsi és a hinta

A Európai Néppárt parlamenti frakcióvezetője azt mondja: abban érdekeltek, hogy párbeszéd útján rendezzék a nézeteltéréseket Magyarország miniszterelnökével.

Manfred Weber: A Néppártnak vannak alapelvei, ezért fogadta el a többség a Sargentini-jelentést

Trump amerikai elnök bejelentette szombaton, hogy az Egyesült Államok felmondja a rövid és közepes hatótávolságú nukleáris erőkről szóló megállapodást (INF), mivel Oroszország megsérti az 1987-ben aláírt egyezményt.

Trump: felmondjuk a nukleáris erőkről szóló megállapodást

Egy friss felmérés szerint nagyon fontos forrása hazánk fejlődésénak az unió pénze, még úgy is, hogy rengeteg eltűnik belőle a korrupció miatt.

Az EU-s pénzek jelentős részét ellopják itthon - így véli a többség

„Kémkedő" albatroszokat vetnek be az orvhalászok ellen a Csendes-óceán déli részén, ahol francia külbirtokok is vannak, mert vészesen csökken a halállomány.

Drónok helyett albatroszokat küldenek harcba a halrablók ellen

Az Orszá­g­gyűlés elnöke a Magyar Időknek beszélt a kultúrharc bugyrairól, Orbán Viktor harminc év után is vállalható beszédéről, és a 3D-nyomtatóval legyártott Emmanuel Macronról.

Kövér László: A kultúrharcnak a Fidesz húsz éven át elszenvedője és nem alakítója volt

Nem civilek bombázása, gyerekek halála, hanem egy újságíró feltételezett brutális kivégzése adta meg a lökést Németországnak, hogy leállítsa a szaúdi fegyverexportját.

Merkel bekeményít: itt az első pofon a szaúdi újságíró halála ügyében

Negyvenmillió évvel ezelőtt esőerdő terült el a mai Tibet középső részén – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport a délnyugat-kínai Tibeti Autonóm Területen talált megkövesedett gyanta alapján.

A titokzatos Tibet: volt, hogy esőerdő terebélyesedett a közepén ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint nagyon fontos forrása hazánk fejlődésénak az unió pénze, még úgy is, hogy rengeteg eltűnik...","id":"20181022_Az_EUs_penzek_tobb_mint_felet_ellopjak_itthon__igy_veli_a_tobbseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73813ce-4804-450e-a9ce-598b7d351706","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Az_EUs_penzek_tobb_mint_felet_ellopjak_itthon__igy_veli_a_tobbseg","timestamp":"2018. október. 22. 14:58","title":"Az EU-s pénzek jelentős részét ellopják itthon - így véli a többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b16762-fbcc-4f15-a1fa-21acef64c34a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Kémkedő” albatroszokat vetnek be az orvhalászok ellen a Csendes-óceán déli részén, ahol francia külbirtokok is vannak, mert vészesen csökken a halállomány.","shortLead":"„Kémkedő” albatroszokat vetnek be az orvhalászok ellen a Csendes-óceán déli részén, ahol francia külbirtokok is vannak...","id":"20181022_Draga_dronok_helyett_termeszetes_szovetsegest_kuldenek_harcba_a_moho_halrablok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b16762-fbcc-4f15-a1fa-21acef64c34a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbc9aaa-c507-41c8-ba19-318f543734a4","keywords":null,"link":"/kkv/20181022_Draga_dronok_helyett_termeszetes_szovetsegest_kuldenek_harcba_a_moho_halrablok_ellen","timestamp":"2018. október. 22. 08:43","title":"Drónok helyett albatroszokat küldenek harcba a halrablók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orszá­g­gyűlés elnöke a Magyar Időknek beszélt a kultúrharc bugyrairól, Orbán Viktor harminc év után is vállalható beszédéről, és a 3D-nyomtatóval legyártott Emmanuel Macronról.","shortLead":"Az Orszá­g­gyűlés elnöke a Magyar Időknek beszélt a kultúrharc bugyrairól, Orbán Viktor harminc év után is vállalható...","id":"20181022_Kover_Laszlo_A_kulturharcnak_a_Fidesz_husz_even_at_elszenvedoje_es_nem_alakitoja_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125b2c2d-ed71-4e3e-817b-4c20c0db6b01","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Kover_Laszlo_A_kulturharcnak_a_Fidesz_husz_even_at_elszenvedoje_es_nem_alakitoja_volt","timestamp":"2018. október. 22. 08:50","title":"Kövér László: A kultúrharcnak a Fidesz húsz éven át elszenvedője és nem alakítója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem civilek bombázása, gyerekek halála, hanem egy újságíró feltételezett brutális kivégzése adta meg a lökést Németországnak, hogy leállítsa a szaúdi fegyverexportját.\r

\r

","shortLead":"Nem civilek bombázása, gyerekek halála, hanem egy újságíró feltételezett brutális kivégzése adta meg a lökést...","id":"20181021_Merkel_bekemenyit_itt_az_elso_pofon_a_szaudi_ujsagiro_halala_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6e7c4a-a047-40f3-bfa3-b03e82846050","keywords":null,"link":"/vilag/20181021_Merkel_bekemenyit_itt_az_elso_pofon_a_szaudi_ujsagiro_halala_ugyeben","timestamp":"2018. október. 21. 20:37","title":"Merkel bekeményít: itt az első pofon a szaúdi újságíró halála ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42266679-adf9-40ea-8848-992f7edb0801","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Negyvenmillió évvel ezelőtt esőerdő terült el a mai Tibet középső részén – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport a délnyugat-kínai Tibeti Autonóm Területen talált megkövesedett gyanta alapján.","shortLead":"Negyvenmillió évvel ezelőtt esőerdő terült el a mai Tibet középső részén – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport...","id":"20181021_tibet_esoerdo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42266679-adf9-40ea-8848-992f7edb0801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994aaef7-209d-4b9e-b35b-0bae1b771ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_tibet_esoerdo","timestamp":"2018. október. 21. 14:33","title":"A titokzatos Tibet: volt, hogy esőerdő terebélyesedett a közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]