[{"available":true,"c_guid":"fda1e59a-dc14-4dc8-a092-6274b2632211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ma még a fehér lovon feszítő generálisok kapják meg az obsitot. Az e heti HVG arról ír, hogyan áll össze a fideszes médiabirodalom, ki nyernek, és kik buknak a nagy összevonási hullámon. Andy Vajna nem lesz boldog. ","shortLead":"És ma még a fehér lovon feszítő generálisok kapják meg az obsitot. Az e heti HVG arról ír, hogyan áll össze a fideszes...","id":"20181024_Uj_tabornokok_erkeznek_a_fideszes_mediahadsereg_elere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fda1e59a-dc14-4dc8-a092-6274b2632211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a603f0-e020-4174-aee6-048b699c9a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Uj_tabornokok_erkeznek_a_fideszes_mediahadsereg_elere","timestamp":"2018. október. 24. 11:46","title":"Új tábornokok érkeznek a fideszes médiahadsereg élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","shortLead":"A hűséges orosz vevőkör biztosan díjazni fogja az egyébként kissé giccsesnek tűnő ötletet.","id":"20181024_faberge_rolls_royce","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f3ac251-bc55-4a51-a612-2a40438358d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c23d334-c2c9-4c06-8d8c-859beae3b2fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_faberge_rolls_royce","timestamp":"2018. október. 24. 09:36","title":"A Rolls-Royce-nál tényleg elgurult valami: Fabergé tojásba bújt az emblémájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss felmérés szerint nagyon fontos forrása hazánk fejlődésénak az unió pénze, még úgy is, hogy rengeteg eltűnik belőle a korrupció miatt. ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint nagyon fontos forrása hazánk fejlődésénak az unió pénze, még úgy is, hogy rengeteg eltűnik...","id":"20181022_Az_EUs_penzek_tobb_mint_felet_ellopjak_itthon__igy_veli_a_tobbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73813ce-4804-450e-a9ce-598b7d351706","keywords":null,"link":"/itthon/20181022_Az_EUs_penzek_tobb_mint_felet_ellopjak_itthon__igy_veli_a_tobbseg","timestamp":"2018. október. 22. 14:58","title":"Az EU-s pénzek jelentős részét ellopják itthon - így véli a többség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a1acf4-ffb1-4ea3-b9b3-413191a0adcf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerinte nem lehet az arany a végső menedék. ","shortLead":"Szerinte nem lehet az arany a végső menedék. ","id":"20181024_Suranyi_Gyorgy_a_jegybanki_aranytartalekrol_Meglepodtem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2a1acf4-ffb1-4ea3-b9b3-413191a0adcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8798e60b-4c33-43cb-8f16-d9a45755c5e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181024_Suranyi_Gyorgy_a_jegybanki_aranytartalekrol_Meglepodtem","timestamp":"2018. október. 24. 11:39","title":"Surányi György a jegybanki aranytartalékról: \"Meglepődtem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974284e2-0175-49b8-aa8f-33f814a8d458","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alacsony vízállás miatt bukkant elő a Dunából egy kincslelet, köztük rengeteg pénzérme és különleges fegyverek. Egy egykor elsüllyedt hajó rakományát találhattak meg. ","shortLead":"Az alacsony vízállás miatt bukkant elő a Dunából egy kincslelet, köztük rengeteg pénzérme és különleges fegyverek...","id":"20181024_Video_Bemutatjak_a_Dunabol_elobukkant_aranykincset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=974284e2-0175-49b8-aa8f-33f814a8d458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6909feeb-df25-4968-af1b-5a93c13b8ffb","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Video_Bemutatjak_a_Dunabol_elobukkant_aranykincset","timestamp":"2018. október. 24. 14:04","title":"Videó: Egy elsüllyedt hajó rakománya lehet a Dunából előbukkant aranykincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2f9931-4047-4b3a-9e18-50e1eec58350","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megtalált arany pénzérméket és különleges fegyvereket szerdán mutatják meg a nagyközönségnek. ","shortLead":"A megtalált arany pénzérméket és különleges fegyvereket szerdán mutatják meg a nagyközönségnek. ","id":"20181024_Szenzacios_aranykincsek_is_elobukkantak_a_megapadt_Dunabol_Erdnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a2f9931-4047-4b3a-9e18-50e1eec58350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc12128-31f6-4f8b-811c-4c7268c7bf5e","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Szenzacios_aranykincsek_is_elobukkantak_a_megapadt_Dunabol_Erdnel","timestamp":"2018. október. 24. 08:28","title":"Szenzációs aranykincsek is előbukkantak a megapadt Dunából Érdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A házi egérnél csaknem másfélszer nagyobbra nőtt egerek tizedelik a tengeri madarak tojásait és fiókáit az Atlanti-óceán déli részén elterülő Gough-szigeten.","shortLead":"A házi egérnél csaknem másfélszer nagyobbra nőtt egerek tizedelik a tengeri madarak tojásait és fiókáit...","id":"20181022_oriaseger_gough_sziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f078885-41bc-4900-a897-974f358423a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181022_oriaseger_gough_sziget","timestamp":"2018. október. 22. 15:08","title":"Madarakra vadásznak az óriásegerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4546e43a-8f66-4bfb-8423-7cf654216dfb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181023_Amerikai_rockbanda_keszitett_klippet_Hadhazyek_tuntetesen__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4546e43a-8f66-4bfb-8423-7cf654216dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcccd29-eb22-45d8-95aa-7462e5a4fac3","keywords":null,"link":"/kultura/20181023_Amerikai_rockbanda_keszitett_klippet_Hadhazyek_tuntetesen__video","timestamp":"2018. október. 23. 17:45","title":"Amerikai rockbanda készített klipet Hadházyék tüntetésén - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]