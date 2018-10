„Jó napot kívánok, szeretném felmondani az SFR-rel kötött szerződésemet, de meg akarom tartanai a számaimat. Természetesen kifizetem a felmondással járó, szerződésben rögzített költségeket” – mondta az SFR ügyfélszolgálatán az egyik kliens. Látszólag hétköznap rutinügyletről volt tehát szó. A telekommunikációs óriás dunkerque-i ügyfélszolgálatának munkatársa a francia törvény előírásai szerint járt el. Megmutatta szerződését felbontani akaró kliensnek azokat az elérhetőségeket, amelyeken lemondási szándékát bejelentheti. Ezek a koordináták egyébként minden szerződésben ott vannak apró betűkkel. Az SFR alkalmazott megadta az ügyfélnek a franciáknál RIO-kódnak nevezett adatot, amelynek birtokában egy másik szolgáltatónál is megőrizheti a hívószámát. Pár hét múlva Maévat, a dunkerque-i üzlet munkatársát berendelték a cég helyi központjába egy „speciális megbeszélésre”. Ez a vállalat belső szokásai szerint a kirúgást megelőző jogi aktus. Később kiderült, hogy tucatnyi más alkalmazott is megkapta ezt a „behívó” levelet.

Mi történt?

Az SFR kamu klienseket küldött az ügyfélszolgálatokra. Az ott dolgozók ugyanis 2017 szeptemberében kaptak egy belső utasítást: szerint minden eszközzel meg kell akadályozniuk a szerződések felbontását. Nem véletlenül lépett így az SFR: az utóbbi 3 évben 2,5 millió előfizetőjét vesztette el, mert más cégek vagy jobb, vagy olcsóbb szolgáltatást nyújtanak. Tehát az SFR saját munkavállalóinak egy részéből „titkosügynököt”, kamu klienst csinált, akiket aztán ráküldött a tisztességes dolgozóira, akik a törvény szellemében és betűje szerint nem csak a cég, hanem a fogyasztók érdekeit is tiszteletben tartották. A belső ukáz szerint az alkalmazottnak annyit kellet volna mondaniuk: tisztelt ügyfelünk, szerződésbontási szándékát rögzítettük és később megkeressük a további teendők intézése érdekében. De ez a későbbi megkeresés elmaradt, hiszen az SFR vezérkara abból indulhatott ki: ha nem megy gyorsan, simán a szerződésbontás, ahogy ezt a törvény előírja, akkor talán a kliens mégis marad. Tekintettel arra, hogy milliós nagyságrendben hagyták el az SFR-t az előfizetők, nem fillérekről van szó.

A tisztességesnek nehezen nevezhető üzleti stratégia most egy viszonylag kicsi és hirdetések nélkül működő portál, a „Les Jours” jóvoltából nyilvánosságra került, a nagyon olvasott Le Nouvel Observateur is rászállt a témára. A szakszervezetek csak most eszmélnek és az SFR módszerei előbb-utóbb felkeltik a francia fogyasztóvédelmi hatóságok, a versenyhivatal, sőt a gazdasági rendőrség figyelmét is. Hiszen az egyik legnagyobb francia telekommunikációs cég a törvény megsértésére kényszerítette alkalmazottait, és akik ezt nem tették meg, azokat kirúgta. (via Le Nouvel Obs, Les Jours)