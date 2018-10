Az Android atyjának talpára útilaput kötöttek, de az ügyet eltussolták. Olyannyira, hogy négy éven át minden hónapban kétmillió dollárt kapott az elbocsátott Google főnök, akiről a cégnél megállapították, szexuálisan zaklatta egyik beosztottját. Az ötéves esetet most írta meg a New York Times, mely egy éve kirobbantotta a nagy Weinstein-botrányt. A szexuális zaklatás a munkahelyen mindenütt téma lett a nagyvilágban. Az Android atyjának szexuális zaklatási ügye még a nagy leleplezés előtt történt. Erre hivatkozhat a Google, amely szeretne mintaszerű munkahelynek feltűnni az egész globális piacon.



A Google főnök nőket vásárolt magának



Erről Andy Rubin neje nyilatkozott, miután elvált férjétől. Ezeket a nőket a Google főnök úgy tekintette, mint szexuális rabszolgákat, akiknek nemcsak őt kellett szolgálniuk, hanem azokat is, akiket a „gazda” számukra kijelölt. Ezzel kapcsolatos emailek fennmaradtak és ezek súlyos vádat jelentenek az Android szoftver atyja ellen (ezt a szoftvert alkalmazzák a világ okostelefonjainak 80%-ban. Ezzel együtt Andy Rubin nem lett dollármilliárdos,v agyonát "mindössze" 350 millió dollárra becsüli a Forbes).

A Google mai főnöke, Sunder Pinchal sietett levélben tisztázni a cég álláspontját az ügyben. A New York Times-nak küldött levélben azt írja, hogy nagyon komolyan veszik a szexuális zaklatást, 48 embert rúgtak már ki emiatt, közülük 13 főnök volt. Utólag kivizsgálják Andy Rubin ügyét is. A New York Times egy éve folytat kampányt a szexuális zaklatás ügyében. Elérte, hogy az egykor oly nagyhatalmú Harvey Weinsteint Hollywoodban kiközösítsék. Most bíróság előtt áll New Yorkban többnyire olyan ügyek miatt, melyek sokkal régebbiek, mint a Google főnök esetei. De hát Hollywood mindig is egy kicsit kivételnek számított az Egyesült Államokban. A Google viszont a huszonegyedik század lezser informatikus világát akarja jelképezni, ahol az egyenjogúság természetes és ahol a hierarchia jóval kevésbé számít, mint az üzleti életben másutt. Andy Rubin kínos ügye mutatja, hogy a reklám és a valóság között itt is fényévnyi távolság van, persze ez a Google felhasználók többségét aligha lepheti meg. (via New York Times, Guardian)