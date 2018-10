Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d569bb65-0293-400d-983f-dd613bab08ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarországon tapasztalható gyűlöletről ír a New York Times, a darab csak az apropó.","shortLead":"A Magyarországon tapasztalható gyűlöletről ír a New York Times, a darab csak az apropó.","id":"20181028_Mit_tennel_ha_eltunnenek_a_zsidok__magyar_darabrol_ir_a_NewYork_Times","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d569bb65-0293-400d-983f-dd613bab08ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cc9785-8c53-49fb-8d72-7af86be5107d","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Mit_tennel_ha_eltunnenek_a_zsidok__magyar_darabrol_ir_a_NewYork_Times","timestamp":"2018. október. 28. 16:09","title":"\"Mit tennél, ha eltűnnének a zsidók?\" - egy darabon keresztül ír Magyarországról a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a050259-a4a0-41ba-aad3-6a38f71f3e54","c_author":"Keresztes Imre","category":"kkv","description":"Egyre több iparágban használják a mesterséges intelligenciát (MI), amelynek egyesek szerint mélyrehatóbb következménye lehet az emberiségre a tűz vagy az elektromosság felfedezésénél.","shortLead":"Egyre több iparágban használják a mesterséges intelligenciát (MI), amelynek egyesek szerint mélyrehatóbb következménye...","id":"201841__mi_azuzleti_eletben__salatastal__valosag_es_felhajtas__eltanulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a050259-a4a0-41ba-aad3-6a38f71f3e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdf9756-b799-42e0-a441-6d8f0d8e348e","keywords":null,"link":"/kkv/201841__mi_azuzleti_eletben__salatastal__valosag_es_felhajtas__eltanulok","timestamp":"2018. október. 28. 09:45","title":"Van, ahol már a cégek negyede alkalmaz valamilyen mesterséges intellingenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Harminc éve így megyek, jövő héten is így megyek, azután is így fogok menni” – mondta Orbán Viktor, amikor az ő magánrepülőzéséről kérdezték.","shortLead":"“Harminc éve így megyek, jövő héten is így megyek, azután is így fogok menni” – mondta Orbán Viktor, amikor az ő...","id":"20181028_Vajna_Timea_magangeppel_vitte_a_macskajat_Amerikaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870d79bf-cca5-434c-bda3-ab439262fdb0","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Vajna_Timea_magangeppel_vitte_a_macskajat_Amerikaba","timestamp":"2018. október. 28. 06:50","title":"Vajna Tímea magángéppel vitte a macskáját Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d8c2c8-36bf-4ed4-a5cf-4a0ba79f94ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt gyűlt össze ennyi tiltakozás.","shortLead":"Egy nap alatt gyűlt össze ennyi tiltakozás.","id":"20181027_1000_pszichologus_irt_mar_ala_a_hajlektalanokert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98d8c2c8-36bf-4ed4-a5cf-4a0ba79f94ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"395b965c-4022-4e61-bd57-74723a246036","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_1000_pszichologus_irt_mar_ala_a_hajlektalanokert","timestamp":"2018. október. 27. 12:14","title":"1000 pszichológus írt már alá a hajléktalanokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép Jakartából tartott Bangka szigetére, 188 ember volt a fedélzetén. ","shortLead":"A gép Jakartából tartott Bangka szigetére, 188 ember volt a fedélzetén. ","id":"20181029_A_tengerbe_zuhant_egy_utasszallito_Indoneziaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63fa020-00df-444f-97cc-27d321b3e1ec","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_A_tengerbe_zuhant_egy_utasszallito_Indoneziaban","timestamp":"2018. október. 29. 05:15","title":"A tengerbe zuhant egy utasszállító Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kábítószerbirtoklás a gyanú, nem is tudta tagadni, hogy volt nála.","shortLead":"Kábítószerbirtoklás a gyanú, nem is tudta tagadni, hogy volt nála.","id":"20181027_Termesztette_es_fogyasztotta_is_a_drogot_de_lebukott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102db27d-4a08-43c8-ae21-95634c3c377f","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Termesztette_es_fogyasztotta_is_a_drogot_de_lebukott","timestamp":"2018. október. 27. 10:12","title":"Termesztette és fogyasztotta is a drogot, de lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a151671-f28c-47e5-804f-d015bfb186d3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A duplájára, 45 600 forintra emelkedik a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatása novembertől, ezt Varga Mihály pénzügyminiszter mondta el.","shortLead":"A duplájára, 45 600 forintra emelkedik a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatása novembertől, ezt Varga Mihály...","id":"20181028_A_kormany_dupla_penzzel_jutalmazza_azt_aki_kitor_a_kozmunkas_letbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a151671-f28c-47e5-804f-d015bfb186d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9caec37-77cf-49a8-9c61-56f43d06d581","keywords":null,"link":"/kkv/20181028_A_kormany_dupla_penzzel_jutalmazza_azt_aki_kitor_a_kozmunkas_letbol","timestamp":"2018. október. 28. 20:12","title":"A kormány dupla pénzzel jutalmazza azt, aki kitör a közmunkás létből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei rendőrök emberölés megalapozott gyanúja miatt folytatják a nyomozást.","shortLead":"A Pest megyei rendőrök emberölés megalapozott gyanúja miatt folytatják a nyomozást.","id":"20181027_Sulysap_csecsemo_rendorseg_emberoles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22adda8d-c051-45d5-b198-be9e5f28316a","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Sulysap_csecsemo_rendorseg_emberoles","timestamp":"2018. október. 27. 15:46","title":"Őrizetbe vették a Sülysápon talált halott csecsemő anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]