Új cég bukkant fel az eszéki NK Osijek szponzorai között: az Mfor szúrta ki, hogy Mészáros Lőrinc horvát fociklubját már a felcsúti székhellyel rendelkező Pharos 95 Kft. is támogatja. Az eredetileg dunavarsányi cég leginkább stadionépítésben jeleskedik, így az Mfor szerint nem lehet véletlen, hogy feltűnt a szponzorok között: nem kizárt, hogy az új stadion építésében vállalt szerepüknek is köszönhető, hogy az NK Osijek támogatóivá váltak.

A sajtóban kormányközelinek tartott Pharos számos stadion kivitelezésében vett rész, többek között a felcsúti Pancho Aréna gyepszőnyegét is ők rakták le. A cég tulajdonosa Végh Gábor, aki nem mellesleg a szlovén Lendva focicsapatában is vezető szerepet tölt be. Másik új támogató a Swietelsky horvát leánycége.

A horvát csapat új stadionját és edzőközpontját augusztusban kezdték építeni tízmilliárd forintból, az épületben szauna és jakuzzi is lesz.

A volt felcsúti polgármester még 2016 februárjában vásárolta be magát az eszéki fociklubba, ezután több új szponzor is a csapat mögé állt. Többségében olyan cégek kezdték támogatni a csapatot, amelyek neve jól ismert Magyarországon, sokan ugyanis sorra nyerik a közbeszerzéseket. A szponzorok között van például a Belfry, a Duna Aszfalt, a Mészáros és Mészáros Kft., valamint a Dobro is.