[{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlen okból a nyári szünet végén kezdték felújítani az egri tankerülethez tartozó ostorosi iskola tetőszerkezetét. A munka elhúzódott. Az őszi szünet után sem lett kész a tető.","shortLead":"Ismeretlen okból a nyári szünet végén kezdték felújítani az egri tankerülethez tartozó ostorosi iskola tetőszerkezetét...","id":"20181106_Teto_nelkuli_iskolaban_tanitanak_Heves_megyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d6f2ed-15d7-4470-94c3-fe19f375894a","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Teto_nelkuli_iskolaban_tanitanak_Heves_megyeben","timestamp":"2018. november. 06. 10:21","title":"Tető nélküli iskolában tanítanak Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d40106b-231a-415a-8d54-1958653c9b1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazai piac új szereplője nyilvános és otthoni villanyautó-töltőket is üzembe kíván helyezni.","shortLead":"A hazai piac új szereplője nyilvános és otthoni villanyautó-töltőket is üzembe kíván helyezni.","id":"20181106_ujabb_villam_elektromosautotoltokkel_arasztanak_el_magyarorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d40106b-231a-415a-8d54-1958653c9b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059f0edb-0be2-4738-bd03-6bc253e8b84a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_ujabb_villam_elektromosautotoltokkel_arasztanak_el_magyarorszagot","timestamp":"2018. november. 06. 11:21","title":"Újabb villám elektromosautó-töltőkkel árasztanák el Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91401d9d-7e9b-44be-b9cd-162ddf9f79c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány még márciusban jelentette be, hogy január 1-jétől minden kisgyermeket beoltanak a Nemzeti immunizációs program keretében, a vakcinatendert július végéig kellett volna kiírni. ","shortLead":"A kormány még márciusban jelentette be, hogy január 1-jétől minden kisgyermeket beoltanak a Nemzeti immunizációs...","id":"20181105_Meg_a_tendert_sem_irtak_ki_a_januartol_kotelezo_baranyhimlo_elleni_vedooltas_vakcinaira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91401d9d-7e9b-44be-b9cd-162ddf9f79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de508255-13f3-416b-8657-b0e4adaaa333","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Meg_a_tendert_sem_irtak_ki_a_januartol_kotelezo_baranyhimlo_elleni_vedooltas_vakcinaira","timestamp":"2018. november. 05. 12:13","title":"Még a tendert sem írták ki a januártól kötelező bárányhimlő elleni védőoltás vakcináira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrségnél munkával telt a hosszú hétvége: elfogtak, előállítottak, helyszíneltek, kikísértek.","shortLead":"A rendőrségnél munkával telt a hosszú hétvége: elfogtak, előállítottak, helyszíneltek, kikísértek.","id":"20181104_Szolgaltak_es_vedtek_szazot_bunozot_ertek_tetten_egy_nap_alatt_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd074d90-bb65-4517-8345-b18a9dbc9814","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Szolgaltak_es_vedtek_szazot_bunozot_ertek_tetten_egy_nap_alatt_a_rendorok","timestamp":"2018. november. 04. 16:38","title":"Szolgáltak és védtek: százöt bűnőzőt értek tetten egy nap alatt a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A filantróp milliárdos fél millió ember életét is megmenti ezzel.","shortLead":"A filantróp milliárdos fél millió ember életét is megmenti ezzel.","id":"20181106_Bill_Gates_233_milliard_dollart_akar_sporolni_azzal_hogy_ujra_feltalalta_a_vecet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=181eb0a9-8bc3-4241-8b30-57caf6eb0e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461c7704-cfb6-4e87-a56e-3687adfcd909","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Bill_Gates_233_milliard_dollart_akar_sporolni_azzal_hogy_ujra_feltalalta_a_vecet","timestamp":"2018. november. 06. 12:21","title":"Bill Gates 233 milliárd dollárt spórolna azzal, hogy újra feltalálta a vécét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ac45a2-89bd-4c48-a8d8-50cc33d26700","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Ha a stressz mindennapi velejárója életének, munkájának, akkor érdemes tisztában lennie azzal, hogy előbb vagy utóbb a kiégés is fenyegetheti. De mi is pontosan a kiégés, mik a tünetei, mikortól beszélhetünk róla, és végül, de nem utolsósorban, hogyan védekezhetünk ellene? ","shortLead":"Ha a stressz mindennapi velejárója életének, munkájának, akkor érdemes tisztában lennie azzal, hogy előbb vagy utóbb...","id":"remotivextra_20181026_Innen_tudhatja_hogy_kozel_van_a_kiegeshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65ac45a2-89bd-4c48-a8d8-50cc33d26700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63711b57-ac34-4bdd-9e25-c1c838be6122","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20181026_Innen_tudhatja_hogy_kozel_van_a_kiegeshez","timestamp":"2018. november. 05. 11:22","title":"Innen tudhatja, hogy közel van a kiégéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"48910ed5-043d-41b2-b3be-8820205bbbce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20181105_Ime_korunk_nagy_kerdesei_egy_kepen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48910ed5-043d-41b2-b3be-8820205bbbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156475ec-cffa-4f64-bd04-795904fd0854","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Ime_korunk_nagy_kerdesei_egy_kepen","timestamp":"2018. november. 05. 14:26","title":"Íme, korunk nagy kérdései egy képen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"5 forinttal csökken a benzinár. ","shortLead":"5 forinttal csökken a benzinár. ","id":"20181105_Csokken_szerdan_a_benzin_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eaaf04b-27b0-40d6-ac2c-76e2d2cd601a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_Csokken_szerdan_a_benzin_ara","timestamp":"2018. november. 05. 13:16","title":"Csökken szerdán a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]