Alig egy hete lépett működésbe Svájcban a „Hívj fel, ha játszani akarsz” portál. Erre a webhelyre ingyen regiszttrálhatnak azok a prostituáltak, akik a svájci törvények szerint legálisan végzik a munkájukat. Vagyis adóznak és egészségbiztosítási járulékot is fizetnek.

Az alpesi ország eddig sem büntette a prostitúciót, de az élet azt hozta magával, hogy sok lány bűnözők hálójába keveredett, és a pénzért árult szex nem volt biztonságos egészségügyi szempontból sem. Két civil szervezet két évvel ezelőtt elindított kezdeményezésére végül is létrejött a portál, amely igyekszik a lehető legbiztonságosabb mederbe terelni a prostitúciót, mind a szexmunkások, mind a kliensek szempontjából. A most létrejött portál részletes információkat ad, figyelmezteti például a túl nagyvonalú ajánlatokat tevő lányokat az egészségügyi veszélyekre. És a kliens is világosan tudja, miért fizet majd. Eddig a hasonló portálokra a beiratkozási díj minimum 150 euró volt, de ez a felület ingyenes.

Ez annak köszönhető, hogy a svájci egészségügyi hivatal és a szövetségi rendőrség 90 ezer frankos támogatást adott a portálnak. A koncepció arra épít, hogy a prostitúció akkor is virágzó üzletág, ha tiltják és művelőit üldözik, ráadásul a szervezett bűnözés elhatalmasodásához vezet.

A Franceinfo-nak Lea álnéven nyilatkozó lány elmondta, hogy korábban Franciaországban messzire kerülte a rendőröket, sőt, sokszor menekült előlük. Svájcban viszont, ha egy lány bajba kerül, hívja a rendőröket, akik segítséget nyújtanak. Daniel Koch, a svájci egészségügyi hatóság egyik vezetője szerint ez az egyetlen járható út a bajok megelőzése. A kezdeményezés a jelek szerint sikeres, hiszen alig néhány nap alatt hatvan lány regisztrálta magát az ingyenes portálon. (via Franceinfo)