[{"available":true,"c_guid":"fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank szerint a cégek nem tettek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek. ","shortLead":"A jegybank szerint a cégek nem tettek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek. ","id":"20181108_Csaknem_kettucatnyi_kozvetito_engedelyet_vonta_vissza_az_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe217848-11d4-4be7-9bcc-e3b0209615b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7e38d8-0aee-4a7a-b209-95a36e24b00f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Csaknem_kettucatnyi_kozvetito_engedelyet_vonta_vissza_az_MNB","timestamp":"2018. november. 08. 11:01","title":"Csaknem kéttucatnyi pénzpiaci közvetítő engedélyét vonta vissza az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"MÁV-Start tavaly megszüntette a járatot, most újraindul. Igaz, Drezdát elkerüli.","shortLead":"MÁV-Start tavaly megszüntette a járatot, most újraindul. Igaz, Drezdát elkerüli.","id":"20181108_Ujra_lesz_BudapestBerlin_ejszakai_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2852b8b6-69f5-4c13-8ae0-bb6b559ee7d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f8f17a-5f38-49fc-98cd-687515f3e592","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Ujra_lesz_BudapestBerlin_ejszakai_vonat","timestamp":"2018. november. 08. 17:24","title":"Újra lesz Budapest–Berlin éjszakai vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy felmérés szerint a kormány által preferált területen a legrosszabb a helyzet: a műszaki alapszakokon tízből négy hallgató otthagyja az egyetemet.","shortLead":"Egy felmérés szerint a kormány által preferált területen a legrosszabb a helyzet: a műszaki alapszakokon tízből négy...","id":"20181108_Riaszto_a_lemorzsolodasi_arany_a_magyar_egyetemeken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97b9a18f-d841-4ee9-a645-13d1e48821d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a809714-2817-44e7-8a55-8eed3da8c773","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Riaszto_a_lemorzsolodasi_arany_a_magyar_egyetemeken","timestamp":"2018. november. 08. 08:30","title":"Riasztó a lemorzsolódási arány a magyar egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Penta először a bolondját járatta az önkormányzattal, majd, bár átadták a stadiont, az még nem volt kész. A képviselő-testület szeptemberben zárt ülésen szavazta meg, hogy azonnali hatállyal megválnak a Seszták Miklós minisztersége alatt szédületes karriert befutó cégtől.","shortLead":"A Penta először a bolondját járatta az önkormányzattal, majd, bár átadták a stadiont, az még nem volt kész...","id":"20181108_Betelt_a_pohar_a_kisvardai_onkormanyzatnal_kirugjak_a_Sesztakstadion_epitojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190d9015-53cb-4c8d-8657-a32f7d83648b","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Betelt_a_pohar_a_kisvardai_onkormanyzatnal_kirugjak_a_Sesztakstadion_epitojet","timestamp":"2018. november. 08. 14:10","title":"Betelt a pohár a kisvárdai önkormányzatnál, kirúgják a Seszták-stadion építőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71167cf-cd91-44ab-ae2b-83b4bf1bf5e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Pénteken is marad a nem novemberi november.","shortLead":"Pénteken is marad a nem novemberi november.","id":"20181109_Ne_tevessze_meg_a_hideg_hajnal_puloveres_ido_lesz_delutan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a71167cf-cd91-44ab-ae2b-83b4bf1bf5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc2d58f-8301-47cd-b02d-63128e6833a1","keywords":null,"link":"/idojaras/20181109_Ne_tevessze_meg_a_hideg_hajnal_puloveres_ido_lesz_delutan","timestamp":"2018. november. 09. 05:42","title":"Ne tévessze meg a hideg hajnal, pulóveres idő lesz délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dcd590-ad5f-49c4-a792-93866c410093","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai webáruházban már árulják a Huawei idei csúcsmobiljának egyik izgalmas kiegészítőjét, amellyel az átlagosnál mélyebb vízben is használható marad a készülék.","shortLead":"Egy kínai webáruházban már árulják a Huawei idei csúcsmobiljának egyik izgalmas kiegészítőjét, amellyel az átlagosnál...","id":"20181108_huawei_mate_20_pro_vizallo_tok_fotozas_videozas_tengervizben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83dcd590-ad5f-49c4-a792-93866c410093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9efcc485-7db0-4f0a-a39b-c58482f62d2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_huawei_mate_20_pro_vizallo_tok_fotozas_videozas_tengervizben","timestamp":"2018. november. 08. 17:03","title":"Spéci tok jött a Huawei mobiljához: aki felteszi, 5 méterrel a víz alatt is jó képeket csinálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b4b0eb-b688-424e-b4ff-80478ee240c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Razvan Lucescu szerint a fehérvári csapat nem focizott, csak felrugdalta a labdát, és talált gólokkal nyert mindkétszer.","shortLead":"Razvan Lucescu szerint a fehérvári csapat nem focizott, csak felrugdalta a labdát, és talált gólokkal nyert mindkétszer.","id":"20181109_mol_vidi_fc_paok_europa_liga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42b4b0eb-b688-424e-b4ff-80478ee240c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf00a36-bbd1-407b-874b-95ff9b86d152","keywords":null,"link":"/sport/20181109_mol_vidi_fc_paok_europa_liga","timestamp":"2018. november. 09. 08:10","title":"Kikaptak a Viditől, nehezen viseli a PAOK-edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181109_Elorehozott_unnep_megnyitott_az_adventi_vasar_a_Vorosmarty_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f87c717-6080-46d7-8043-f0cce3b76ee0","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Elorehozott_unnep_megnyitott_az_adventi_vasar_a_Vorosmarty_teren","timestamp":"2018. november. 09. 12:37","title":"Előrehozott ünnep: megnyitott az adventi vásár a Vörösmarty téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]