Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"445faea6-3bba-4195-b96e-c825ac5b7e1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai ötlet nyomán légtisztító tornyokat építenének Újdelhiben, hogy megtisztítsák a város (nagyon) szennyezett levegőjét.","shortLead":"Egy kínai ötlet nyomán légtisztító tornyokat építenének Újdelhiben, hogy megtisztítsák a város (nagyon) szennyezett...","id":"20181109_india_ujdelhi_legtisztito_berendezes_kurin_systems","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=445faea6-3bba-4195-b96e-c825ac5b7e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9c91a2-5a11-4590-a45b-39b8be15e4f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_india_ujdelhi_legtisztito_berendezes_kurin_systems","timestamp":"2018. november. 09. 11:03","title":"Óriási ötlet: egy hatalmas toronnyal szívnák ki a szmogot a nagyvárosi levegőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zoom.hu szerint a hanyag csomagolás és tárolás miatt a nyomokkal szinte semmit nem tudnak már kezdeni a szakértők, így az sem biztos, hogy minden kétséget kizáróan be lehet bizonyítani, hogy a gyanúsított, R. Szilveszter megerőszakolta Gyurik Krisztinát.","shortLead":"A Zoom.hu szerint a hanyag csomagolás és tárolás miatt a nyomokkal szinte semmit nem tudnak már kezdeni a szakértők...","id":"20181109_Soroksari_gyilkossag_nem_megfeleloen_kezeltek_a_genetikai_bizonyitekokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b70148ca-2f33-4947-b868-7b897588dc8b","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Soroksari_gyilkossag_nem_megfeleloen_kezeltek_a_genetikai_bizonyitekokat","timestamp":"2018. november. 09. 18:43","title":"Soroksári gyilkosság: nem megfelelően kezelték a genetikai bizonyítékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d538a4-460b-40e8-9e0e-1a51d7f563f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ebben az autóban helyet foglalóknak egy esetleges baleset során igen kevés az esélyük a túlélésre.","shortLead":"Az ebben az autóban helyet foglalóknak egy esetleges baleset során igen kevés az esélyük a túlélésre.","id":"20181109_sokkolo_nulla_csillagot_kapott_egy_nissan_a_toresteszten_video_ncap_pickup_utasvedelem_legzsak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7d538a4-460b-40e8-9e0e-1a51d7f563f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e0a34f-8e00-47b9-8a16-5ed6f24158a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181109_sokkolo_nulla_csillagot_kapott_egy_nissan_a_toresteszten_video_ncap_pickup_utasvedelem_legzsak","timestamp":"2018. november. 09. 08:21","title":"Sokkoló: nulla csillagot kapott egy Nissan a törésteszten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ómolnár Miklós szerinte eléri majd a háborús bűnösök szintjét, ha bántani fogják a hajléktalanokat.","shortLead":"Ómolnár Miklós szerinte eléri majd a háborús bűnösök szintjét, ha bántani fogják a hajléktalanokat.","id":"20181110_Bakacs_Tibor_a_Ripost_foszerkesztojerol_Ekkora_gazember_nem_egy_pofont_erdemel_hanem_a_karhozatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b36445fd-2afb-4878-a0d0-eeb474418925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f539b32a-b82f-4e67-9aee-f1b7a4749a2a","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Bakacs_Tibor_a_Ripost_foszerkesztojerol_Ekkora_gazember_nem_egy_pofont_erdemel_hanem_a_karhozatot","timestamp":"2018. november. 10. 12:58","title":"Bakács Tibor a Ripost főszerkesztőjéről: „Ekkora gazember nem egy pofont érdemel, hanem a kárhozatot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24d4406-40b5-4d6b-ba60-f9c73f727d9f","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kkv","description":"Nem igaz, hogy családokat szétültetünk - mondja a Wizz Air foglalási rendszeréről a cég alapító-vezetője, aki a HVG-nek interjúban arról is beszélt, miért nem bánja, hogy kemény vezetőnek tartják, és arról is, hogy miért nem érzi úgy, hogy - volt malévosként - ő ásta meg a Malév sírját.","shortLead":"Nem igaz, hogy családokat szétültetünk - mondja a Wizz Air foglalási rendszeréről a cég alapító-vezetője, aki a HVG-nek...","id":"20181109_Senki_nem_akarna_azon_a_repulogepen_ulni_amit_en_vezetek__Varadi_Jozsef_Wizz_Air_alapito_portreja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a24d4406-40b5-4d6b-ba60-f9c73f727d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e992fa8-80fc-429e-80af-3a547c81789c","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Senki_nem_akarna_azon_a_repulogepen_ulni_amit_en_vezetek__Varadi_Jozsef_Wizz_Air_alapito_portreja","timestamp":"2018. november. 09. 17:30","title":"Váradi József Wizz Air-alapító: Senki nem ülne a repülőgépen, amelyet én vezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baad1e60-2bf0-4d84-960f-3692505d200d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Harminckettesek terénél rohant bele egy fekete autó a megállóba szerda este 11 körül. ","shortLead":"A Harminckettesek terénél rohant bele egy fekete autó a megállóba szerda este 11 körül. ","id":"20181108_Fotok_Kidontotte_a_46_megallojat_egy_auto_az_ejjel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baad1e60-2bf0-4d84-960f-3692505d200d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c573b95-221e-4c6f-886e-0dc25febc85c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181108_Fotok_Kidontotte_a_46_megallojat_egy_auto_az_ejjel","timestamp":"2018. november. 08. 16:33","title":"Fotók: Kidöntötte a 4-es, 6-os megállóját egy autó az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Addig nem akarták elengedni a szerelőket, amíg egy korábbi, állítólag rossz munkájuk díját nem fizetik vissza.","shortLead":"Addig nem akarták elengedni a szerelőket, amíg egy korábbi, állítólag rossz munkájuk díját nem fizetik vissza.","id":"20181109_Eliteltek_a_csaladot_akik_tuszul_ejtettek_a_mosogepszereloket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01a6967-1939-4636-92e1-18bd31836ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c288610b-6d6f-4d80-98ba-3de3e127b16c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Eliteltek_a_csaladot_akik_tuszul_ejtettek_a_mosogepszereloket","timestamp":"2018. november. 09. 11:51","title":"Elítélték a családot, amely túszul ejtette a mosógépszerelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70c61c5-8a0b-4635-b0a0-fac5b1fa0017","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég rosszul hangzik így hálaadás előtt.\r

\r

","shortLead":"Elég rosszul hangzik így hálaadás előtt.\r

\r

","id":"20181110_Pusztit_a_pulyka_Amerikaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f70c61c5-8a0b-4635-b0a0-fac5b1fa0017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d54cff-ef38-4c67-aace-962c7d57a39d","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Pusztit_a_pulyka_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 10. 09:53","title":"Pusztít a pulyka Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]