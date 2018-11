A gyógyító hatással is rendelkező méhfű a Közel-Keletről származik és az ókori görögök hozták be Európába. Aztán a Benedek-rendi szerzetesek fejlesztették művészetté a termelést és a virágból származó főzetek forgalmazását. Az orvosi citromfűnek több elnevezése is van: melisszaként, mézfűként egyaránt emlegetik. A lényeg az, hogy a citromfű virágát a méhek különösen kedvelik, ezért terjedhetett el. De szükség volt az emberi figyelemre is, amit a késő középkorban a Benedek-rendi szerzetesek garantáltak. Az ő kolostoraikban termelték meg az akkori elit világ számára olyannyira fontos citromfüvet, amiből sok betegség elleni gyógyszert lehetett előállítani. XIV. Lajos, a francia Napkirály udvara tele volt beteg emberekkel, akiknek szívpanaszaik, emésztési problémáik voltak. A mézfű virágból főzött tea viszont enyhítette szenvedésüket. Akkortájt speciális csomagolásban szállították az előkelőségnek a szert, éppen ezért, a jellegzetes egyedi csomagolás és címke miatt tartják a modern kor elemzői a régmúlt Coca-Colájának a citromfű teát.

1830-ban egy gazdag francia megvette a Benedek-rendi kolostoroktól a citromfű termelési és feldolgozási jogát. Azóta a tulajdon családon belül unokatestvérekről unokatestvérekre szállt, de a lényeg az, hogy most ugyanaz a família a tulajdonos, amely a szerzetesektől megvette a jogot. Jelenleg évente 500 ezer üveg melissza koncentrátumot adnak el, az üzleti forgalom 2 millió euró. A szer alkalmazható depressziós tünetek kezelésére vagy például álmatlanság ellen is. A napokban Benedek-rendi szerzetesek látogatták meg a cég központját, amely egy kisüzem Carriere-sur-Seine településen. A látogatók elégedetten konstatálhatták, hogy a biznisz, amit 190 éve átadtak egy családi vállalkozásnak, ma is prosperál az ő évszázados receptjeinek köszönhetően. (via RFI, képünk illusztráció)