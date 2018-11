De hogy a hatalmas pénzeket hozó szarvasgombák előkerüljenek a föld alól, ahhoz speciálisan kiképzett kutyák kellenek. Az északnyugat-itáliai Rodi városában 1880-ban alapították meg azt a kutyaképző központot, amit manapság már „egyetemként” emlegetnek. Az intézmény jelenlegi „rektora” Giovanni Monchiero, akinek a dédapja alapította meg az intézményt.

De milyen oktatási program zajlik?

Giovanni Monchiero az AFP-nek elmondta, három fázisból áll a képzés. Először szarvasgomba olajjal illatosított teniszlabdát tesznek a kutya orra alá, majd elhajítják. Tehát ez egy játék, amit minden kutya imád. Ha visszahozza, jutalomfalatot kap. A második szakaszban a labdát nem a szeme láttára hajítják el, hanem eldugják egy bokor alá. Ebben a keresési fázisban már szóbeli utasításokkal irányítják a kutyust. És végül a harmadik szakaszban elássák a föld alá az illatosított teniszlabdát, vagyis ugyanolyan a helyzet, mintha igazi szarvasgombát keresnének.

Ez a kutyaegyetemi oktatás valójában csak alapképzés

- ismeri el az intézmény vezetője.

A háromhetes kurzus ára 400 euró, ami még olasz mércével sem nagy pénz. De három hét után egy egyetemet végzett kutya még nem igazi szarvasgomba felfedező. A kurzus során begyakorolt játékokat még legalább három évig kell ismételni, hetente minimum háromszor. És akkor sincs garancia a teljes sikerre, mert ez végül is a kutya egyéniségétől is függ. De az esély megvan, hogy hatalmas pénzeket érő szarvasgombát találjon a szeptember végétől január végéig tartó szezonban.

A csúcsminőségű fehér szarvasgomba ára idén kilónként 3000 és 4000 euró között van. De tavaly, amikor nagyobb szárazság volt, 6000 euróra emelkedett. A szerényebb kategóriájú fekete szarvasgomba sem bagóért kel el, hanem kilónként minimum ötszáz euróért. Ilyen árak mellett érdemes képezni a kutató kutyákat. Itáliában egyébként 200 ezren foglalkoznak szarvasgomba gyűjtéssel, a biznisz éves forgalma félmilliárd euró. Hasonló nagyságrendű az üzlet Franciaországban is, ahol inkább a fekete változat gyűjthető be, de néha nagyobb mennyiségben és a franciák nem csak kutyákat, hanem finom szaglású disznókat is treníroznak a szarvasgomba felkutatására. Igaz, „disznóegyetemet” eddig még nem alapítottak. (via AFP)